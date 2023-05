17. mai nærmer seg med stormskritt. Vinmonopolet forbereder seg på storinnrykk, og forventer å selge drøyt 600.000 liter alkohol.

Etter at pandemien satte en stopper for de store feiringene to år på rad, var festlighetene tilbake til normalen i fjor.

Det fikk flere politidistrikt landet rundt erfare.

– Vi opplevde at mange hadde en høy grad av beruselse allerede klokken 14, sier Lars Morten Lothe, politistasjonssjef i Bergen sentrum, til TV 2.



FORBEREDER SEG: Politistasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe, sier at de forbereder seg godt foran årets nasjonaldag. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– De fleste stopper ikke

At mange var overstadig beruset så tidlig på dagen skapte utfordringer for politiet.

– På 17. mai begynner man å drikke tidlig ved frokosten, og de fleste stopper ikke der. Så det vi på en vanlig helg opplever på natta, finner gjerne sted på ettermiddagen, sier Lothe.

I Bergen har de i år valgt å bemanne opp, etter at fjorårets feiring var preget av vold, fyll og spetakkel.

BEMANNER OPP: Politiet i Bergen sier at de bemanner opp, som en direkte konsekvens av mange uønskede hendelser på 17. mai i fjor. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

– Det gjør vi for å kunne håndtere de situasjonene som skulle oppstå, sier politistasjonssjefen.

Vil følge ekstra nøye med

Seksjonsleder for forebyggende og patrulje i Stavanger, Kathrine Sæland Rotseth, sier til TV 2 at de opplever at 17. mai er blitt mer en festdag med alkohol, enn det har vært tidligere.

– Vi ser en økende grad av økt beruselse.

SØPPEL: Slik så det ut i Nygårdsparken i Bergen dagen etter 17. mai. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Derfor har politiet i år et ekstra fokus på å forebygge uønskede hendelser.

– Vi kommer til å følge ekstra nøye med for at det skal bli en fin dag, og ikke minst barnas dag, slik det jo skal være, sier hun.

Stenger baren i protest

En som har sett seg lei av overstadig berusede mennesker på 17. mai, er bareier Pål Markussen.

SIER NEI: Bareier Pål Markussen har sett seg lei på flatfyll på 17. mai. Foto: Privat

– Vi bestemte oss i fjor for at vi ikke gidder å holde åpent på 17. mai lenger. Det blir altfor mye styr og veldig mye fyll, sier Markussen, som eier Bastard Bar i sentrum av Tromsø.

Og det til tross for at de da vil gå glipp av mellom 50.000 og 60.000 kroner i inntekter. Baren deres har nemlig tidligere vært et populært sted å feire nasjonaldagen.

– Vi har endt med å måtte nekte servering til nesten like mange som vi har kunnet servere. Kun på 17. mai nekter vi drikke til like mange som vi vanligvis gjør i løpet av et helt år ellers, sier Markussen.

– Skal jo være barnas dag

Han mener det er en utvikling de har sett over en del år nå. Akkurat når det startet, vet han ikke helt.

– 17. mai skal jo være barnas dag. Det er jo det som alltid har vært meningen. Da tenker jeg det burde være mindre flatfyll på dagtid, sier Markussen.

Men at utestedene har mye makt når det gjelder flatfylla, det tror han ikke.

– Det er blant annet denne champagnefrokosten ikke alle takler like bra. Det blir jevn drikking hele dagen, og så kommer det godt slitne gjester utover ettermiddagen og kvelden som allerede har fått for mye alkohol i seg, sier Markussen.

– Gidder ikke mer

Han har fått flere reaksjoner etter at Nordlys først omtalte at han ville holde stengt.

– Det meste har vært positivt. Folk er stort sett enige i at det har gått for langt når det gjelder drikkingen på dagtid. Og så er det selvfølgelig de som mener at det ikke hjelper at vi holder stengt. Det har vi heller ingen illusjon om at det gjør.

Markussen sier at de ikke prøver å styre hva folk skal gjøre.

– Men for oss handler det rett og slett om at vi ikke gidder mer. Det er også en fin dag for de ansatte å ha fri på, slik at de får vært med familiene sine.

– Noen vil nok drikke mer

I år faller 18. mai på en rød dag, noe som betyr at mange har fri dagen etter nasjonaldagen. Politiinspektør Sæland Rotseth er spent på hvilke konsekvenser det får for feiringen.

– Noen vil nok drikke mer dette året, enn om de skulle dratt på jobb dagen etter.

– Det er ikke et mål for oss å få folk i arresten, men at folk bortvises for å sove av seg rusen er absolutt et verktøy vi vil bruke, fortsetter hun.

POPULÆRT: Bryggen i Bergen er et populært sted for mange å tilbringe nasjonaldagen på. Her fra 2021. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Både politiet i Stavanger og Bergen kommer nå med en klar oppfordring til folk.

– Det er opp til den enkelte å vurdere hva 17. mai skal være. Skal det være fyll og fest, eller en dag for barna?, sier politistasjonssjef Lothe i Bergen.