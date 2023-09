Frykter full stans: – Alt er kastet ut av vinduet

EN SPLITTET BY: Spørsmålet om bybane langs Bryggen har splittet Bergen i to de siste årene. Nå står hele prosjektet i fare, frykter flere. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Reaksjonene er mange etter Bergen Høyres dramatiske snuoperasjon. Flere frykter for et av regionens største prosjekter.

Det er nå knyttet ny usikkerhet rundt et av Vestlandets største samferdselsprosjekter. Utbyggingen av bybane til Åsane, nord i Bergen, kan hale ut etter torsdagens dramatiske utvikling i bergenspolitikken.

– Det eneste som er 100 prosent sikkert, er at det ikke blir noe bybane i overskuelig framtid, sier Thor Haakon Bakke (MDG) om de mulige konsekvensene av byrådssonderingene som pågår nå.

Bakke var inntil i fjor høst «bybanebyråd» i Bergen, og er god kjent med prosessene som nå står i fare.



– Det er mye som fortsatt er usikkert, men dette er i hvert fall sikkert om disse partiene danner et byrådssamarbeid, fortsetter Bakke.

BYBANEBYÅD: Tidligere byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) frykter for fremtiden til bybaneprosjektet. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Ønsker samarbeid

Fredag sier byrådslederkandidat Christine Meyer i Høyre at de ønsker å danne byråd sammen med Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

I tillegg ønsker de et teknisk samarbeid med protestpartiene Bergenslisten, Pensjonistpartiet og INP.

– Vi har hatt konstruktive samtaler, og ønsker å lage en samarbeidsavtale med alle partiene, sier Christine Meyer.

Partiene hun nå vil samarbeide med, ønsker omkamp om den mye diskuterte bybanetraséen til Åsane, stikk i strid med det Meyer selv lovte før valget.

– Det skyldest den parlamentariske situasjonen i Bergen. Høyre er et styringsparti og vil styre. Da må vi se etter en alternativ vei til å takle bybanespørsmålet.

– Er makten viktigere enn bybanen og løftet du gav velgerne dine?

– Høyre er et styringsparti. Det er mange politikkområder vi trenger å gjøre noe med i denne byen. Samlet har Høyre sagt det er viktigere å komme i posisjon og kunne få et skifte i denne byen, sier Meyer.

Brøt valgløfte om omkamp

Det har vært noen kaotiske dager i Bergenspolitikken siden valget, og saken tok en ny vending da byrådslederkandidaten torsdag gikk inn for å starte sonderinger om nytt byråd med Frp, Senterpartiet og de såkalte protestpartiene, som ønsker omkamp i bybanesaken.

Etter mange år med strid om trasévalg vedtok et knapt bystyreflertall 31. mai reguleringsplanen for at bybanen nordover skal gå langs verdensarven på Bryggen.

Motstandere har hele tiden pekt på at en tunnelløsning i sentrum er bedre for Bergen og verdensarven. Flere tunneler har vært konsekvensutredet. Samtlige forslag er forkastet.

SNUDDE: Christine Meyer (H) er byrådskandidat for Høyre i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Men nå åpner altså Høyre for å utforske nok en tunnelløsning, til tross for at Meyer gjennom hele valgkampen gjorde det klart at partiet ikke ønsket omkamp.

– Trist og tragisk

Reaksjonene har vært mange.

– Det synes jeg er trist og tragisk for byen vår. Det siste Bergen trenger er ytterligere omkamper om Bybanen. Det vi ser nå, er at Høyre selger Bybanen til Åsane for å få makt. Vanskeligere er det dessverre ikke, sa byrådsleder Rune Bakervik (Ap) til TV 2 torsdag.



Kommentatorer i Bergens Tidende og Bergensavisen har stemplet Meyer som en løgner, og mener torsdagens snuoperasjon fra Høyre vil prege byen i lang tid.

– Alt er kastet ut av vinduet fordi Høyre ønsker makt, og det er selvsagt ille for alle som har vært opptatt av en dagløsning. Men det er først og fremst utilgivelig på vegne av de som virkelig trenger et bedre kollektivtilbud og byluft, sier Bakke i MDG fredag.

Han tror mulighetene for å få finansiert det massive prosjektet kan falle i grus:

– Det kommer ingen penger på statsbudsjettet på lang, lang tid så lenge man holder på med en alternativ utredning. Regjeringen setter sikkert bremsen på allerede, fortsetter MDG-toppen.

MYE BRÅK: Flere demonstrerte uten for bystyresalen i Bergen da planforslaget ble vedtatt i mai. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Fylket er avventende

Arbeidet med bybanen er allerede i gang. I sommer inngikk blant annet Vestland fylkeskommune, som har øverste ansvar for utbyggingen, en avtale om ett av byggetrinnene med entreprenører.

På spørsmål fra TV 2 om hva den siste vendingen innebærer for planene, svarer fylkesdirektør Rune Haugsdal følgende:

– Vestland fylkeskommune og Bybanen Utbygging planlegger utbygging av Bybanen til Åsane i henhold til vedtatte reguleringsplaner. Eventuelle konsekvenser som følge av byrådsforhandlingene i Bergen, blir å komme tilbake til.



Fylkesordfører: – Norges største kollektivsuksess

Også fylkesordfører Jon Askeland (Sp) er forsikring med å konkludere. Han satt fredag i et møte med kommunen og staten om blant annet bybanen.

– Vi må vente og se hva Bergen lander ned på, så tar vi det derfra, sier Askeland, og fortsetter:

– Men jeg vil si at kollektivsatsingen i Bergen er Norges største kollektivsuksess. Senest i august vokser vi videre. Bergenserne flokker seg til kollektivtilbudet.

SKAL UTVIKLE VIDERE: Jon Askeland (Sp) tar det for gitt at et av Vestlandets største samferdselsprosjekter skal utvikles videre. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han viser til en økning i reisende på bybanen med 30 prosent sammenliknet med 2019.

– Bybanen til Åsane et stort og sammensatt samferdselsprosjekt. Det tar jeg for gitt at vi skal utvikle videre, fortsetter Sp-toppen.

Staten: – Mye gjenstår uansett

I bybaneprosjektet, som har en prislapp på over 20 milliarder, ligger blant annet en utvidelse og forbedring av Fløyfjellstunnelen, samt sykkelvei.

MYE ARBEID Ingrid Dahl Hovland er vegdirektør i Statens vegvesen. Hun forteller at mye arbeid fortsatt gjenstår. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland forteller at deler av utbedringene uansett vil gjennomføres, uavhengig av resultatet i byrådssonderingene.

– Hvor vanskelig er det å forholde seg til en by som ikke klarer å bestemme seg?

– Det er alltid en viss usikkerhet knyttet til store prosjektutbygginger. Det er et godt stykke arbeid som skal gjøres i den typen prosjekt. Ikke minst i kvalitetssikringen av kostnadsgrunnlaget, som vi er i ferd med å starte opp. Det er mye arbeid som gjenstår uansett, før man kan sette spaden i jorden.

Vil ikke garantere

Christine Meyer sier til TV 2 at de vil jobbe for å få bybanen til Åsane.

– Kan dere garantere det?

– Jeg har lært at det å ta garanti i min munn er ikke det klokeste jeg har gjort. Men vi ønsker bybane til Åsane og skal jobbe alt vi kan for å få det til.