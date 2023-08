Frykter for fremtiden: – Har hørt skrekkhistorier

Shajeel Khan har bare halvannet år igjen av det svært krevende medisinstudiet.

Nå frykter han at det som venter i arbeidslivet kan bli enda verre.



– Jeg gleder meg til å bli ferdig med skolen, men samtidig er jeg bekymret for å komme inn i arbeidslivet. Man har jo hørt mange skrekkhistorier, forteller Khan.

ENGASJERT: Medisinstudent Shajeel Khan mener oppropet er ekstremt viktig.

– Aldri en bedring

Khan har engasjert seg i oppropet #legermåleve, hvor norske leger roper varsko om et umenneskelig arbeidspress.

Oppropet ble til etter at en ung, kvinnelig lege tok sitt eget liv, og et gjenværende familiemedlem skrev et innlegg om belastningen legen følte på.

– Jeg tenkte at det var ekstremt viktig. Mangel på bemanning og press på jobb har vært et problem så lenge jeg har jobbet, sier Khan.

OFRER MYE: Allerede som medisinstudent har Shajeel Khan fått erfare hvor mye han ofrer for å bli lege. – Jeg får ikke tid til å være med familien min, forteller han.

Som medisinstudent med sommerjobb i helsevesenet har Khan allerede fått et innblikk i hvordan hverdagen kan bli.

– Hver sommer tenker jeg at det blir bedre når jeg er tilbake neste sommer, men det er aldri en bedring.

– Man blir jo skremt

Også leder av norsk medisinstudentforening, Erlend Sæther, forteller at oppropet #legermåleve gjør inntrykk.

– Man blir jo litt skremt når man får høre om hvor lange og krevende arbeidsdagene er, sier Sæther.

HENVENDELSEr: Norsk medisinstudentforening får flere spørsmål om overtidsjobbing fra studenter.

Historiene motiverer ikke særlig til rekruttering, påpeker han.

– Jeg tror mange studenter er klar over at det er mye jobb i enkelte legestillinger, og det får enkelte arbeidsplasser til å virke mindre attraktive.

Nylig skrev TV 2 om Thorbjørn Brook Steen, som slet seg ut som overlege på Ullevål og så seg nødt til å si opp. Han har nå startet i ny jobb i det private helsevesenet.

Bekymret

TV 2 har spurt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om oppropet og leger som forsvinner fra offentlig helsevesen.

– Det er en utvikling som bekymrer meg. Vi har en sterk offentlig helsetjeneste som har sikret innbyggerne god og likeverdig tilgang på hjelp. Min jobb er å sørge for at den offentlige helsetjenesten også er det foretrukne arbeidsstedet for fagfolkene, sier Kjerkol til TV 2.

MULIG: – Jeg vil si at det er mulig å ha et godt liv som sykepleier og lege, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Men kan man klandre legene for å ønske seg en litt mer stabil hverdag?

– Nå er legene i en situasjon hvor de har tatt en lang utdanning og bruker lang tid på å spesialisere seg, og det betyr også at jobben er en viktig del av hverdagen.

– Men man skal kunne leve som hele mennesker, ha familie og fritid. Den kabalen må gå opp for at fagfolkene skal oppleve mening i hverdagen.

Overtidsavsløring

Onsdag kunne TV 2 fortelle at mange leger jobber ekstreme mengder overtid.

På Finnmarkssykehuset har flere leger registrert over 400 overtidstimer på et halvt år.

Arbeidstilsynet kan i særskilte tilfeller godta opp mot 400 overtidstimer per år.

– Her må man inngå avtaler for at man skal kunne ha levelige arbeidsvilkår på det enkelte arbeidsstedet. Det er et arbeid som tillitsvalgte og arbeidsgiver må ta sammen, sier helseministeren.

Vil bidra til endring



Historiene om hvor mye leger jobber, har gjort inntrykk på medisinstudenten.

– Det jeg gruer meg mest til, er ansvaret og presset som kommer til å ligge på meg, sier han.

SNART FERDIG: Neste år skal Shajeel Khan

– Man har jo ansvar for mennesker og liv, og jeg vet ikke hvordan det blir når man har jobbet så mye.

Selv om Khan er bekymret for hva som møter han, har han aldri vurdert å gi seg på veien til å bli lege.

– Jeg vil heller bidra til en endring, sier han.