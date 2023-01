Frykter folk ikke oppdager sykdommen: – Spesielt bekymret for én gruppe

Den økonomiske situasjonen til flere i samfunnet bekymrer tannleger. Nå er det redd for at flere skal gå ubehandlet for én spesiell sykdom.

TANNLEGE: Tannleger frykter at flere ikke vil oppdage sykdommen som kan gjøre at tennene dine faller ut. Foto: Kzenon

Prisene øker på det aller meste.

Det fører til at flere nordmenn har dårlige råd, og må prioritere hardt hvor pengene skal gå.

TV 2 har tidligere fortalt at flere tannleger ser en urovekkende trend med at flere avbestiller tannlegetimene på grunn av dårlig økonomi.

Nå frykter de at det høye antallet med kanseleringer kan føre til at flere vil få sykdommen periodontitt.

Tennene kan falle ut

Odd Carsten Koldsland er førsteamanuensis i periodonti ved det odontologiske fakultet på Universitet i Oslo.

Han frykter at flere nordmenn ikke vil få diagnosen periodontitt før sykdommen har utviklet seg for mye. Han forteller at dersom sykdommen ikke blir oppdaget tidlig vil flere måtte betale enda mer for behandlingen.

TANNLEGE: Odd Carsten Koldsland slår alarm om tannhelsen. Foto: Jan Unneberg

– Dersom man ikke går til tannlegen fast så blir det dyrere. Samme som at man må vedlikeholde bilen sin, må man vedlikeholde tennene.

Det er ikke få nordmenn som er rammet av sykdommen. Koldsland forteller at så mange som ti prosent av befolkningen vil trenge behandling for sykdommen i løpet av livet.

Hva er Periodontitt? Periodontitt, eller tannkjøttbetennelse, er en betennelse i vev som omgir tennene. Periodontitt er en sykdom som er utbredt over hele verden. I Norge er periodontitt den viktigste årsaken til tanntap etter 45 års alder. Bakteriebelegget (plakk) vokser ned mot rotspissen og fører til gradvis reduksjon av tannens feste til kjeven. Dersom belegget, og dermed årsaken til tannløssykdommen ikke blir fjernet, vil prosessen fortsette til tannen blir løs og til slutt faller ut. Dersom tannoverflatene rengjøres grundig og regelmessig, vil prognosen etter periodontittbehandling være god. Imidlertid har noen en familiær disposisjon og/eller opprettholder røykevaner som gir dårligere prognose. Periodontitt starter som oftest med rødt og litt hovent tannkjøtt som blør lett ved tannpuss og bruk av tanntråd/tannstikker. Kilde: Store Norske Leksikon

– Det som er mest prekært er de som vet at de har sykdommen og som er i det vi kaller en vedlikeholdsfase. Dersom de ikke kommer seg til tannlege mellom tre og fire ganger i året kan det føre til at sykdommen blusser opp igjen.

– I verste fall kan sykdommen føre til at tennene faller ut, sier Koldsland.

Pasienter har større problemer

Koldsland er selv spesialist innenfor feltet. Han forteller at han ser en en klar trend hos pasientene som kommer til han.

– Jeg ser at mine pasienter har større problemer med å betale nå enn de hadde tidligere.

– De som kommer til meg, er personer jeg ikke vil se gå ubehandlet. Da kan sykdommen blusse opp igjen, forteller Koldsland.

Han er nå bekymret for at flere med periodontitt vil oppleve å få tilbakefall av sykdommen fordi de ikke har råd til å møte opp til timen.

BEKYMRER: Flere er nå bekymret for folks tannhelse. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er bekymringsverdig at regjeringen gikk til valg på bedre tannhelse, men så skjer det ikke noe med de som trenger det aller mest.

Ifølge Koldsland er det mulig å få noe refusjon på behandling av periodontitt, men at man ikke får hele beløpet tilbake. Og fordi prisene øker også for utstyr som tannleger trenger, øker og prisen på tannlegebehandling.

– Det er et problem, spesielt når det i flere år har vært en mindre økning av refusjon enn det prisveksten har vært.

– Bekymret

Periodontitt bekymrer også Den Norske Tannlegeforeningen.

– Situasjonen bekymrer oss. Særlig fordi en del av de som er i gruppen som er mest utsatt for å få alvorlig periodontitt ikke går regelmessig til tannlegen, sier president i Tannlegeforeningen Heming Olsen-Bergem.

Han forteller at dette er personer som gjerne har lav inntekt og lav sosial status.

– Det er ikke ferdig forsket på, men vi ser ut ifra statistikken at dette også er folk som røyker mest.

PRESIDENT: Heming Olsen-Bergem er president i Den Norske Tannlegeforening. Foto: Kristin Aksnes / Tidene

Også Olsen-Bergem understreker at det er helt nødvendig at sykdommen blir oppdaget i en tidlig fase for at sykdommen ikke skal utvikle seg til et mer alvorlig stadium.

– Vi vet at den økonomiske situasjonen til folk gjør at de ikke går til tannlegen.

– Problemet med sykdommen er at dersom den ikke blir oppdaget i en tidlig fase kan den utvikle seg til å bli mer alvorlig. Da mister man ikke bare tennene, men infeksjonen kan og spre seg videre i kroppen, forteller Olsen-Bergem.

Tidlige tegn

Dersom det er lenge siden du har vært til tannlegen forteller Olsen-Bergem at periodontitt er en sykdom som man bare kan avdekke ved undersøkelser og røntgen.

– Det tidligste tegnet på periodontitt er at man kan blø veldig lett fra tannkjøttet, for eksempel dersom man spiser noe som er litt hardere. Det trenger ikke være periodontitt, men det er viktig å sjekke det.

VEDLIKEHOLD: Å dra til tannlegen, er lite viktig som å pusse tenner. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi er bekymret for at flere skal gå ubehandlet nå på grunn av de økonomiske forholdene. Dersom den økonomiske situasjonen fortsetter, vil sjansen for at flere dropper å gå til tannlegen øke.

Stor økning

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 150.000 nordmenn ikke hadde råd til å gå til tannlegen ved behov i 2021. Det begynner nå tannlegene å merke.

Sverre Skimmeland er daglig leder ved Bergen Tannklinikk. Han har tidligere fortalt til TV 2 at ved deres klinikk har de sett en tydelig endring i deres kunder.

– Det har den siste halvannen måneden vært omtrent 100 prosent økning i avlysninger av årlig tannlegetime på grunn av pasienters økonomi, sier han.

Skimmeland har også bitt seg merke i en annen detalj.

– Det som er helt nytt er at pasienter med akutte problemer og smerter takker nei til behandling på grunn av økonomi.