Frykter flodbølge av økonomiske kriser: – Ligner ikke lenger et verdig liv

Ekspertene er redde for at gjeld og økonomisk krise vil gjøre flere nordmenn psykisk syke fremover.

Fredag fortalte TV 2 om Veronica Saurdal (44), som ofte dikter opp årsaker til hvorfor hun ikke kan være med venner på aktiviteter.

Høy gjeld og økonomisk krise går hardt ut over hennes psykiske helse, og med økte priser og høyere renter blir situasjonen stadig verre.

MISLYKKET: Veronica Saurdal (44) har slitt med økonomien i en årrekke. – Føler meg ufattelig mislykket, sier hun. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Saurdal er ikke alene. Krisetelefonen til Kirkens SOS har merket en markant økning i antall henvendelser fra folk som trenger å snakke om økonomiske problemer.

Den vanlige familien får det verre

– I november har vi hatt en økning på 28 prosent i antall henvendelser fra folk som ringer med økonomiske bekymringer. Det er langt flere enn i fjor høst, sier kommunikasjonsleder Monica Csango.

Det et bredt spekter av folk som tar kontakt, ifølge Csango.

– Vi ser en tendens til at de som har levd med stramt budsjett i flere år, som allerede går med to par ullsokker og som allerede handler First Price, blir vippet over kanten.

STOR ØKNING: Krisetelefonen Kirkens SOS mottar 200 000 telefoner i året. Nå har de merket en økning blant dem som er bekymret for økonomi, forteller kommunikasjonsleder Monica Csango. Foto: Sturlason

– Samtidig ser vi også at familier med to stabile inntekter får det verre. For mange ligner ikke dette et anstendig liv lenger. Det ligner ikke et liv som vi er vant med i et rikt land som Norge, sier hun.

Csango understreker at hjelpetjenesten er anonym og at hun ikke har fullstendige opplysninger om hvem som henvender seg for hjelp.

Hun frykter samtidig at mange biter tennene sammen i julen.

– Det er nok mange som trekker kredittkortet nå for å skåne familien i julen. Vi tror at det kommer en flodbølge av inkassosaker og økonomiske kriser etter jul. Dette er basert på antakelser etter alle telefonene vi har mottatt.

– Sterk belastning

Arne Holte er professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og har forsket mye på sammenhengen mellom psykisk helse og gjeld.

Han er redd for at flere kommer til å trenge psykisk helsehjelp i tiden som kommer.

PSYKOLOG: Arne Holte er professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Holte er også tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg er bekymret for at flere kommer til å trenge psykisk helsehjelp som følge av dårlig økonomi og uhåndterlig gjeld. Dette er en sterk belastning for den psykiske helsen, sier Holte.

Uhåndterlig gjeld, som gjerne kommer på toppen av en trang økonomi, er i seg selv en sterkere drivkraft for å søke psykisk helsehjelp enn det å slite med en depresjon eller en angstlidelse, ifølge Holte.

– Det sier litt om hvor inngripende dårlig økonomi, og særlig uhåndterlig gjeld, kan være for folk.

I en stor undersøkelse har Danske Bank tatt temperaturen på hvordan nordmenn opplever egen økonomi akkurat nå.

Av 1000 respondenter oppgir hver femte nordmann at de lever på randen av hva økonomien deres tåler, og mer enn hver fjerde nordmann oppgir at de blir nedfor av å tenke på privatøkonomien sin.

– Vondt å se

– At de som sliter økonomisk også synes det er flaut å snakke høyt om, synes jeg er vondt å se. Her er det snakk om hver fjerde nordmann, og det er et høyt tall, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen.

Olsen tror dette i stor grad handler om at privatøkonomi kan være svært skambelagt.

UTENFOR: Thea Olsen, forbrukerøkonom Danske Bank, sier man havner utenfor i mange settinger når man er fattig i Norge. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– I Norge eier de aller fleste egen bolig, mange har god råd og romslig økonomi. Er du da en av dem som ikke er en del av dette kan det være en svært tung byrde å bære, fordi man i mange tilfeller havner utenfor i eksempelvis sosiale settinger, sier hun.

Men det er ikke bare de mest sårbare gruppene som synes privatøkonomi er tøft om dagen.

– Selv de med svært god råd også har det tøft. For flere handler det om utfordringer med å endre forbruksvanene sine. I lang tid er det mange som har hatt god råd. Da har man tilvendt seg noen luksusvaner som er vanskelige for flere å snu.

– Justerer man ikke kursen vil det svi, også for dem, sier Olsen.

– Har blitt litt lettere å snakke om

For Veronica Saurdal er det først de senere årene at hun har klart å snakke åpent med barna og andre om sin økonomiske situasjon.

– Med årene har jeg lært meg å gi litt mer faen. Jeg har blitt litt tryggere på meg selv, og derfor har det også blitt lettere å snakke om, sier Veronica.

TATT GREP: Veronica Saurdal har tatt grep og valgt å være åpen om hennes økonomiske situasjon. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Hun har også lært seg å sette pris på alt hun har, i stedet for å dvele ved alt hun ikke har.

– Egentlig så er det ikke penger som definerer rikdom, det er det du har rundt deg. Jeg har tak over hodet, mat på bordet, fantastiske unger og mye humor i hverdagen. Jeg er veldig rik.