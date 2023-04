Lederen for Kontrollkommisjonen for psykiatrien frykter flere dødsfall blant unge med alvorlige spiseforstyrrelser.

– Det er en kjensgjerning at spiseforstyrrelser kanskje er den mest dødelige psykiatriske lidelsen man kjenner til. Når de øker i omfang, så ligger det en klar frykt for flere dødsfall, sier Torgeir Røinås Pedersen til TV 2.

Han er leder for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Østfold, og er svært opptatt av det psykiatriske tilbudet til barn og ungdom.

– Det er mange dedikerte mennesker som gjør alt i deres makt for å gi best mulig tilbud. Men jeg tror mange skulle ønske at man hadde flere plasser og mer ressurser for å hjelpe enda flere. Disse ungdommene bør ivaretas gjennom å gi de helsehjelp over lengre tid, sier kommisjonslederen.

Åpenbart

Røinås Pedersen gikk selv til det oppsiktsvekkende skritt å varsle Statsforvalteren om at tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

TV 2 fortalte i går at jentene ble skrevet ut fra psykiatrien og plassert på barnevernsinstitusjoner, til tross for sterke advarsler fra både barnevern, Bufetat og lederen for kontrollkommisjonen.



– Vi var opptatt av var at dette var to jenter som åpenbart trengte omfattende hjelp fra psykiatrien, sier Røinås Pedersen om varselet.

I januar i år rømte tvillingjentene fra en barnevernsinstitusjon. De ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg, trolig som følge av en overdose med heroin. To personer er siktet i saken, en av dem for uaktsomt drap. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld.



– Det er en tragedie uten sidestykke. Og jeg føler voldsomt med foresatte her. Det var fryktelig vondt å få dette oppslaget på TV. Jeg skjønte umiddelbart hvilke jenter dette gjaldt, sier Torgeir Røinås Pedersen.

DØDE: Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble funnet døde i Spydeberg i januar - trolig etter en overdose med heroin. Foto: Privat

Han ble selv kontaktet av ansatte ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske avdeling i Fredrikstad som var bekymret for de to tvillingjentene.

– Vi opplever Åsebråten som et meget kompetent sted. Der jobber det personer som har stor omsorg for pasientene og ønsker det beste for pasientene. Og sånn som jeg husker det så hadde de et sterkt ønske om å bidra videre for å hjelpe disse jentene, sier advokaten.

– Hva tenker du om at det er helgestengt for døgntilbud i psykiatrien for sånne som Mina og Mille og andre barn og unge?



– Det tenker jeg er helt uakseptabelt. Mange av de som trenger det mest trenger ikke bare oppfølging i fem dager, men også syv dager per uke, sier lederen for kontrollkommisjonen.

Skremmende

Røinås Pedersen ser med bekymring på at unge pasienter med spiseforstyrrelser tar flere og flere av døgnplassene på de psykiatriske avdelingene.

– Det er en skremmende utvikling. Pasientene blir stadig yngre. Det er en krevende lidelse å behandle fordi den krever god tid og døgnkontinuerlig oppfølging for å ivareta de godt nok. Jeg vil beskrive situasjonen som svært bekymringsfull, sier Røinås Pedersen til TV 2.



I januar fortalte foreldrene til tvillingene sin gripende historie om jentene, som du kan lese her.