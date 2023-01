Frykter flere får plager – disse grepene kan du ta

I noen land i verden blir folk stadig mer nærsynte, som i noen land i Asia. Men forskning fra Norge, publisert i 2018, viser at det ikke gjelder norsk ungdom.

Studien viser at norsk ungdom i stedet sliter med langsynthet, ifølge Universitetet i Sørøst-Norge.

Forskere antar at miljø og genetiske faktorer bidrar til utviklingen av nærsynthet. Det antas at de som er mer ute i dagslys, har mindre sjanse for å bli nærsynte.

Kilde: Forskning.no/Universitetet Sørøst-Norge