Frykter fattigfelle: – Slår hverandre i hjel

Allerede som 11-åring ble Line Smines kjent med morfin etter en hofteoperasjon.

Morfin ble etter hvert til heroin og avhengighet – og et tungt liv i rus.

Smines er ikke så glad i å snakke om fortiden og vil heller se fremover.

TØFF FORTID: Som mangeårig rusmisbruker har Smines levd et tøft liv. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I 2006 kom endringen og Smines ble rusfri. Siden den gang har hun jobbet iherdig for å komme tilbake til samfunnet.

– Vært på kjøret

Et viktig steg på reisen kom i fjor, da hun fikk jobb i en litt annerledes møbelbutikk i Oslo.

– Kundene er de som har vært på kjøret og ikke har noen ting. Ikke så mye som en teskje, ikke en kopp, ingenting, forteller Smines.

Hun vet godt hvordan det føles.

Nå bor hun i en kommunal bolig på Torshov og prøver seg på arbeidslivet gjennom «Nyttig arbeid».

Taper på å jobbe

I gjenbruksbutikken «Nyttig Butikk» hjelper Smines mennesker i rusmiljøet med å etablere et verdig hjem med gratis møbler. Alt er finansiert av Oslo kommune.

GRATIS MØBLER: Møbler venter på mennesker som trenger dem. Smines har fått jobb gjennom Velferdsetaten i Oslos ordning «Nyttig arbeid». Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg tenker at jeg kan bidra med å vise kundene at det nytter å komme seg ut av dritten. At det går an å ha en jobb å gå til, sier Smines.

De åtte ukentlige arbeidstimene er givende og føles som et positivt bidrag til rehabiliteringen, forteller hun.

Likevel må Smines hver eneste arbeidsdag gjøre en viktig avveining.



Smines føler nemlig at hun taper penger på å jobbe.

Usikker

– Jeg må tenke veldig godt etter om jeg faktisk har råd til å gå på denne jobben.



MINSTEUFØR: Som enslig og uføretrygdet på minstesats får man cirka 294 000 kroner i året. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Som uføretrygdet med minstesats mottar Smines bostøtte. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Men bostøtten justeres etter inntekt hver eneste måned.

Det betyr at jo mer skattbar inntekt man får, jo mindre får man i støtte. Hvis inntekten er over et visst nivå, må man betale tilbake hele støtten.

For Smines betyr det at hun aldri opplever å gå i pluss, til tross for at hun har skaffet seg jobb.

Regnestykket er frustrerende:

VERDIFULT: På gjenbruksbutikken møter Smines likesinnede som trenger hjelp med veien videre fra gata som rusmisbruker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg jobber åtte timer i uken og får 100 kroner timen i oppmuntringslønn, som jeg må betale 34 prosent skatt av.

I tillegg må Smines betale for månedskort på bussen til 427 kroner og litt penger til hundepasseren for hunden Chila mens hun er på jobb.

– Jeg liker jo å komme hit og gjøre det jeg gjør. Spørsmålet er: Har jeg råd til å betale over 200 kroner for å gå på denne jobben når jeg lever på minstetrygden?

Mange fattige

Smines er en av cirka 90.000 personer i Oslo som lever med vedvarende lav inntekt. Det viser SSBs ferskeste tall for perioden 2019-2021.

FATTIG: Jobben gir verdighet, men den gir ikke Smines bedre råd.. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

TV 2 har hentet inn flere tall som illustrerer omfanget av fattigdom i Oslo:

Over 30.000 personer fikk utbetalt uføretrygd i løpet av første halvår av 2023. Det utgjør 6,3 prosent av befolkningen i hovedstaden, ifølge NAV.

På samme tidspunkt har 24.000 husstander fått utbetalt bostøtte, ifølge Husbanken.

I 2022 var det 20.500 sosialhjelpstilfeller, ifølge SSB.

– Slår hverandre i hjel

Sosionom og samfunnsdebattant Anna Sabina Soggiu har selv opplevd fattigdom og jobbet på NAV-kontor. Hun beskriver ytelsessystemet som uforståelig.

– Kompleksiteten i dette er en heldagsjobb for NAV-ansatte. Da er det helt umulig for folk som har det vanskelig å forstå disse tingene.

– Når folk er uten penger, så er det en alvorlig krise. Det å skulle forholde seg til et så komplekst system i en slik stressituasjon, vil jeg tenke er nesten umulig.

OPPGITT; Anna Sabina Soggiu mener systemene fanger folk i fattigdom. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Soggiu mener det handler om at ytelsene slår hverandre ihjel.

– Flere trenger både uføretrygd, sosialhjelp og bostøtte, men med en gang de får en økning ett sted, så mister de noe annet.

Hun ønsker seg en løsning som løfter alle på trygd over fattigdomsgrensen, for eksempel ved å innføre minsteinntekt, også kalt borgerlønn.

– Nå fungerer tilværelsene for mange som et lappeteppe, med noe støtte her og matkø der, sier Soggiu.

Må snu på krona

I gjenbruksbutikken Nyttig butikk møter TV 2 også en annen ansatt, som ikke vil stå frem av hensyn til familien.

Han forteller at han mottar uføretrygd og kunne i realiteten tjent noe penger i butikken, men velger å avstå fra lønn fordi det blir for komplisert.

– Som de sier på NAV: Det lønner seg ikke for meg. På grunn av trekk i bostøtta, og så videre. Det blir bare en stor papirmølle fram og tilbake, forteller mannen.

Dette til tross for at inntekten er sårt tiltrengt.

– Det ender jo med at man må snu på krona.

Istedenfor nøyer han seg med de sosiale gevinstene ved å være en del av et arbeidsmiljø.

FLERE VIL: Smines forteller at hun kjenner flere som kunne jobbet som henne, men som ikke tør. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Folk tør ikke jobbe

Dugald Hultberg leder Nyttig Arbeid på oppdrag fra kommunen. Han tror de går glipp av verdifull arbeidskraft fordi regelverket er vanskelig å forstå.

– Folk tør ikke gå inn i arbeid på grunn av usikkerheten rundt inntektsgrenser.

Hultberg forteller at de bruker svært mye tid på å regne på økonomien til trygdemottakerne.

LEDER: Dugald Hultberg sysselsetter mennesker som mottar ytelser, gjennom tilbud fra kommunen. Foto: Ingvild Gjersjø / TV 2

– Det er mye usikkerhet og utrygghet rundt dette fordi det kan hende man må si ifra seg noe, for å få noe, sier han.

For noen ansatte resulterer det i at de slutter å jobbe når de nærmer seg inntektsgrensen. For andre er det den sosiale gevinsten som er viktigst.

– Det er ikke alle som profitterer økonomisk, men det gir likevel utslag at man får gjort noe og bidratt i samfunnet, sier Hultberg.

– Noe er hakkende galt

Smines er tydelig på at flere kunne gjort som henne, dersom gulroten var større.

– De trenger bare å høyne satsene litt, slik at man kan leve med det. Jeg har pratet med så mange som gjerne skulle jobbet hvis ting bare var annerledes, sier hun.

– Nå kan de få samme sum ved å sitte på rumpa og motta bostøtte.

Hun mener politikerne ikke forstår.

LEI: Smines sier hun ikke har tiltro til samtlige av politikerne som stiller til valg i år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg har ikke mye til overs for noen politikere per dags dato. De må sette seg mer inn i hvordan dette er, for da skjønner de at noe er hakkende galt.

Likevel er hun takknemlig for jobben hun har skaffet seg.

– Det er givende å ha noe å gå til og gjøre en forskjell i livet for flere, selv om det betyr at jeg har mindre penger når jeg jobber.

Blitt tøffere de siste årene

Statssekretær i Arbeid- og sosialdepartementet, Tomas Norvoll (Ap), sier til TV 2 at de vet det er mange som sliter fordi prisene øker.

– Hvor lett vurderer du det å komme seg ut av fattigdom i Norge?

– For oss er det viktig å ha ordninger som tar vare på de som havner utenfor, og så har det blitt tøffere nå de siste årene, sier Norvoll.

LØNNE SEG: Å jobbe skal lønne seg, sier statssekretæren. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

På spørsmål om ordningene er for rigide, svarer han følgende:

– Vi ser at det er mange forskjellige ordninger, men i utgangspunktet er det enkelt: Kan du ikke arbeide, har du rett på uføretrygd. Så vil det være en del behovsprøvde ordninger i tillegg, for eksempel bostøtte.

Han mener det er bra med eksempler som Smines'.

– I våre ordninger er utgangspunktet sånn at det lønner seg å jobbe, men for noen dreier det seg også om å ha en arena og en bru inn til arbeidsmarkedet.