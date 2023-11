Frykter falske minner:

– Hva er det hun egentlig forteller? Er dette noe hun har opplevd hjemme, og overført til min klient? Eller, er dette ren fantasi?, sa forsvarer Kai Inge Gavle.

Han var den første av advokatene som i Hordaland tingrett onsdag forsøkte å så tvil ved barnas forklaringer i den massive overgrepssaken som statsadvokaten har omtalt som «en av de verste jeg har jobbet med».

Etter tre måneder i retten, la statsadvokat Ellen Cathrine Greve tirsdag ned påstand om lange fengselsstraffer på de fire tiltalte, og mener flere bevis taler for at de er skyldige.

De fire er et foreldrepar, deres eldste sønn og en nabomann. De er tiltalte for gjentatte grove voldtekter av tre barn. Alle fire har hele tiden nektet for at overgrepene har funnet sted.

Grafikk: May Husby / TV 2

Tviler på barnas forklaringer

De mest sentrale bevisene i saken er nettopp barnas egne forklaringer.

Onsdag startet forsvarernes prosedyrer. Her ble det argumentert både for at barna er utsatt for påvirkning av barnevernet, fått plantet falske minner og/eller har overført opplevelser av overgrep på andre enn den faktiske overgriperen.

Både nabomannens forsvarer, fars forsvarer og mors forsvarer, understrekte at de har ingen grunn til å tro at påvirkningen av barna er gjort med viten og hensikt fra barnevernets side, men at den likevel kan ha forekommet gjennom «en rekke uheldige omstendigheter».

Dette har vært tema flere ganger i retten.

ADVOKAT: Kai-Inge Gavle forsvarer den tiltalte nabomannen i 30-årene Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Naboen peker på foreldreparet

Først ut onsdag var nabomannens forsvarer, Kai-Inge Gavle.

Nabomannen risikerer 12 år i fengsel for overgrepene han er tiltalt for. Gavle mener hans klient bør frifinnes, og gikk langt i å legge skylden over på familien i nabohuset.

Dette for å forklare det barna har fortalt om overgrep i et tosifret antall avhør av dem over en lang periode. I de første avhørene forteller ikke barna om overgrep, før det etter hvert eskalerer.

Særlig har datteren i nabohuset, 11-åringen, gitt detaljerte beskrivelser om grove overgrep hun og sønnen i nabohuset (10) er blitt utsatt for av nabomannen.

– Det som fortelles i avhør blir bare verre og verre for klienten min. Hun blir avhørt åtte ganger i denne saken, etter det første avhøret, og forteller om bisarre hendelser.

Gavle la vekt på at jenta har kunnskap om grove seksuelle handlinger, som et barn ikke bør ha.



– Jeg mener politiet ikke har vært tydelige på at hun kan ha vært eksponert for porno eller overgrepsmateriale i eget hjem, eller overgrep i eget hjem, og overfører dette på min klient, sa Gavle, og la til:

– Fordi, som vi har blitt fortalt, så er det vanskelig å snakke om de nærmeste.

TO RADER: Dei tiltalte sitter ved sidan av forsvarerne (i svart). Tiltalt far (t.v) og tiltalt nabo fremst, tiltalt mor og storebror bak. Rettsteikning: Ane Hem / TV 2

– Helt usannsynlig

Forsvareren viser til at den nå incesttiltalte faren til jenta i 2018 ble dømt for å ha lastet ned store mengder overgrepsmateriale av barn, og at han igjen ble pågrepet for søk etter overgrepsmateriale sommeren 2021.

De tiltalte har også tidligere skyldt på hverandre.

Det er ikke påstått at overgrepene er noe de to familiene har samarbeidet om. Dette understreket flere av forsvarerne i sine prosedyrer.

Forsvarer Gavle mener også at det da er «helt usannsynlig» at det samme har skjedd i de to boligene.

– Da kan det være at de andre forsvarerne sier at det bare var hos min klient overgrepene skjedde. Det passer ikke. Det er helt usannsynlig.



Far nekter skyld

Han viser blant annet til at forklaringene til jenta (11) og hennes bror (16) i enkelte avhør samsvarer med pornografisk innhold og søkeord funnet på deres fars enheter.

Faren i nabohuset, mannen i 50-årene, nekter på sin side for at dette har skjedd. Han risikerer 21 års forvaring for overgrepene han er tiltalt for.

Hans forsvarer, Jan Henrik Høines, stilte også spørsmål ved om overgrepene kunne foregå samtidig i begge hjemmene, uavhengig av hverandre. Han ber om at klienten skal frifinnes på samtlige punkter.

Høines trakk blant annet fram at 11-åringen først nektet for at verken far eller mor hadde utsatt henne for noe, og at hun tidlig forklarte seg om overgrep gjennomført av nabomannen.

– Dette kan være grunn for å se på om det har skjedd forskjellige steder, helt uavhengig av hverandre? Eller er det fantasi? Eller er det noe som legges på en annen, spurte Høines.

Han fortalte at far hele tiden har fryktet at det har oppstått falske minner hos barna, etter påvirkning.

NABOLAG: De to involverte familiene i saken bor i samme nabolag i en vestlandskommune. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

– Klassisk bekreftelsesfelle

Høines brukte derfor mye tid på å argumentere for at barnas forklaringer ikke er pålitelige.

Sønnen (16) og datteren (11) har forklart seg ulikt om overgrep. Sønnen har også gått tilbake på noe av det han har forklart i seinere avhør.

Faren mener at barna har fått plantet falske minner etter påvirkning fra barnevernet.

– Man har gått i en klassisk bekreftelsesfelle fra starten. Det har påvirket hele etterforskningen, sa Høines.

At falske minner kan plantes, mener Høines det er mulig å dokumentere.

– Barn kan fortelle groteske historier

Han viste blant annet til da et titalls voksne i Bjugn kommune ble anklaget for å ha gjennomført en rekke overgrep. Barn fortalte i grove detaljer om overgrepene. Saken resulterte til slutt i at bare en mann ble tiltalt, som seinere ble frikjent i lagmannsretten.

– Barn kan komme med ting som ikke er korrekt, og fortelle ganske groteske historier, konkluderte forsvareren.

Høines mener også at faren må frikjennes for de andre punktene i tiltalen, som seksuell omgang med hund og for å ha filmet sønnen sin naken. Her er det barnas forklaring som ligger til grunn for tiltalen.

Høines viser til at politiet ikke har funnet verken bilder eller video av sønnen. Det er heller ikke lagt fram andre bevis for at familiens hund er utsatt for overgrep.

Mors forsvarer, Astrid Aksnes, fikk akkurat startet din prosedyre onsdag ettermiddag. Moren risikerer 18 år i fengsel. Også Aksnes argumenterte for at det er grunn til å tvile ved barnas forklaring. Hun vil fortsette sin prosedyre torsdag, før sønnens forsvarer skal avholde sin forklaring. Også sønnen har nektet straffskyld.

– Finner på ting

Naboens forsvarer, Gavle, brukte også mye tid på å kritisere både vitnene og barnas forklaringer som er gitt i avhør.

Han mener mye av det 11-åringen har forklart er «umulig», og at hun «finner på ting» når hun for eksempel forklarer at overgrepene har skjedd 15 ganger, samtidig som hun holder en stressball med tallet «15» påskrevet.

– Skal vi da mene at det hun forklarer er pålitelig? Det blir vanskelig.

Det var folk i nabolaget som i første gang reagerte, og varslet barnevernet. Det var slik denne saken startet. Flere av disse har vitnet i saken.

Forsvareren mener at også disse vitnene er påvirket av hverandre.

– Det skal ikke mye til før folk begynner å prate på et lite sted. Og ryktene påvirker. Det er lett for at vi mennesker tolker alt i verste mening, sa Gavle.

Han gikk gjennom samtlige av punktene statsadvokat Greve mener beviser at nabomannen har begått overgrepene han står tiltalt for:

Bevisene i straffesaken mot nabomannen: