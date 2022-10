Frykter enda trangere tider: – Forventer ikke noe som helst

Det er knyttet stor spenning til statsbudsjettet for 2023. For småbarnsfamilien Gaasland blir økonomien stadig trangere.

DYRT: Småbarnsfar Arve Gaasland har liten tro på at budsjettet vil gi utslag for deres liv. Foto: Elias Engevik/TV 2

Torsdag klokka 10 legger regjeringen frem neste års statsbudsjett for Stortinget.

For å kjøle ned økonomien – som preges av krig i Ukraina, energikrise i Europa og rekordhøy inflasjon – vil regjeringen stramme inn på pengesekken.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler at 2023-budsjettet vil bli av det stramme slaget, og det knyttes stor spenning til hva regjeringen vil prioritere.

Noen av kuttene har allerede blitt lekket til media.

– Forventer ikke noe som helst

Are Gaasland og Kamilla Kvinge Gaasland bor på Sotra, er foreldre til to barn og beskriver seg som en A4-småbarnsfamilie.

Familien merker den tøffe økonomiske perioden på kroppen. Det har blitt mindre å rutte med, og bufferkontoen er ikke som den en gang var.

TRANGERE TIDER: Are og Kamilla Gaasland håper på en positiv overraskelse. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Hvilke forventninger har dere til statsbudsjettet?

– Jeg forventer egentlig ikke noe som helst. Fordi jeg tror ikke de kommer til å gi oss noe særlig. Den tiden der statsbudsjettet hadde noe å si for sånne som oss, tror jeg i stor grad er forbi, sier Gaasland.

Familien kutter i kostnadene der de kan – for det meste i strømforbruk og mat, og betjener et boliglån med stadig høyere renter.

De sier det har blitt en hobby å sjekke strømprisen gjennom app.

– Jeg sender melding til Camilla nesten hver dag, strøm brukes mellom det og det tidspunktet, sier Gaasland.

Nå håper de regjeringen gjør budsjettgrep som vil gi dem en enklere økonomisk hverdag.

Mer til forsvar og beredskap

Jonas Gahr Støre (Ap) erkjenner at den økonomiske situasjonen gir usikkerhet for mange.

– Det er mange som ikke har økonomi til å møte situasjonen. Det andre er at vi lever i en situasjon med krig i Europa. Derfor har vi lagt stor vekt på å styrke forsvaret vårt og beredskapen vår, sier Støre til TV 2.

FORSVAR: Statsminister Jonas Gahr Støre sier 2023-budsjettet bærer preg av mer fokus på forsvar og beredskap. Foto: Pontus Höök/NTB

Erna Solberg (H) sier regjeringen har spilt høyt opp at det blir et veldig stramt budsjett.

– Samtidig har regjeringen sikret seg veldig mange ekstraordinære inntekter gjennom skattegrepene som har blitt gjort. Og vi vet at det kommer inn mange ekstra inntekter fra energi, og at mye går ut, sier Erna Solberg (H).

Den tidligere statsministeren tror ikke budsjettet blir fullt så stramt som regjeringen har forespeilet.

– Jeg forventer et litt mindre stramt budsjett enn det de har sagt, og at de nok en gang øker skattene for å komme ut av problemene, sier Solberg.

– En annen virkelighet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier statsbudsjettet blir en helt annen virkelighet sammenlignet med hva Solberg-regjeringen brukte på oljepenger.

– Vi har prioritert nettopp trygghet og kontroll, og brukt virkemidler for å dempe prisveksten, mens Solberg økte oljepengebruken veldig kraftig de første åra hun styrte, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

OVERRASKELSE: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tror noen blir positivt overrasket. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Finnes det grupperinger i Norge som kommer til å få en positiv overraskelse av statsbudsjettet?

– Svaret er ja. De mange som har lån kan glede seg over at vi tør å holde igjen, sier Vedum uten å avsløre for mye.

Sparer så mye de kan

Hjemme hos kjernefamilien på Sotra håper de statsbudsjettet vil komme som en positiv overraskelse.

SPAREGREP: Familien Gaasland har måttet gjøre flere sparegrep. Foto: Elias Engevik/TV 2

Familien Gaasland forsøker å spare penger gjennom å planlegge forbruket mer nøye, blant annet gjennom å ukeshandle. De har to biler, men det har vært uaktuelt å selge én av dem, de er for avhengig av bil i hverdagen.

På en god måned sitter de igjen med rundt 4000 kroner.

– Jeg tenker at det er mange som har behov for å få håpet tilbake og få tilbake følelsen av at vi blir ivaretatt av de som skal lede landet, sier Gaasland.