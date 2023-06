Frykter en verre sommer enn 2018

TV 2 er med når innsatslederen i Oslo brann- og redningsetaten inspiserer et område i Nordmarka i Oslo hvor det nylig var en skogbrann.

– Sånne områder som dette vil kreve veldig lang etterslukningsarbeid, det er så mange steder det kan ligge varme. Det kan brenne langs røtter, og plutselig kan brannen slå opp et annet sted, sier Håvard Bakken.

INSPISERER: Brannvesenet bruker blant annet øks for å undersøke om det kan ligge varme i bakken som kan få brannen til å blusse opp igjen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Enda tørrere nå

Selv om det er meldt noe regn på Østlandet de neste dagene, kan ikke Bakken være klar nok:



– Det første regnet som kommer til å komme nå, det vil bare renne av. Det er liksom et skall på toppen her nå så det trekker ikke gjennom jorda, sier Bakken.

Han understreker samtidig at det ekstraordinære forbudet mot åpen ild i Oslo, fremdeles er gjeldende. Foreløpig gjelder forbudet ut måneden, men det kan bli forlenget, ifølge Bakken.

SKOGBRANN: Bakken undersøker med øks. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er en veldig utfordrende situasjon vi står i, og jeg er redd for at vi kan gjøre det hele sommeren, sier Bakken.

Allerede 11. juni hadde Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) registrert 762 terrengbranner. I 2018, som var preget av ekstrem varme og tørke, endte antall terrengbranner på 2079.

Terrengbrann er en samlebetegnelse for branner i gress og innmark, og skog og utmark.

Nå frykter Bakken en verre sommer, med enda flere branner.

– Det er nok tørrere nå enn det var på samme tidspunkt i 2018, sier Bakken.

Brannårsak ikke fastslått

Området Bakken inspiserer tok fyr på ettermiddagen torsdag 15. juni.

Innsatslederen viser hvordan det har tatt fyr på begge sider av togskinnene. Det kan derfor ikke utelukkes at brannen har startet på grunn av gnister fra toghjulene. Bakken understreker samtidig at brannårsaken ikke er fastslått.

TOGSKINNER: Det kan ikke utelukkes at skogbrannen startet med gnister fra forbipasserende tog. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Brannvesenet fikk relativt raskt kontroll over brannen, og gjennom helgen er det drevet slukningsarbeid.

Bakken forklarer at de nå følger med og gjør undersøkelser med varmekamera for å sørge for at brannen ikke blusser opp igjen.

Økt beredskap

Forbudet mot åpen ild gjelder i store deler av Sør-Norge. Blant annet hele Agder og Innlander, kystkommuner i Vestfold, og Bergen og omegn.

INNSTASLEDER: Bakken tror mannskapet kan få en tøff sommer med mange branner Foto: Tommy Storhaug / TV 2

DSB har derfor økt beredskapen betraktelig.

Vanligvis har direktorater ett skogbrannhelikopter, for hele landet, som står klar for oppdrag. Nå er antall helikopter i beredskap på 16.