Frykter ekskludering: – De kan ikke lukke øynene

Etter at Khatunszin Hassan (45) flyttet til Norge i 2019 har hennes største drøm vært å jobbe som fastlege.

Hun er medisinutdannet i Irak og har praktisert flere år i hjemlandet.

I Norge har det imidlertid blitt med drømmen. Først må hun gjennom en lang og dyr prosess for å få legeautorisasjon.

Kveldene og helgene går med til å studere, men hun får ingen oppfølging eller kursing, som andre studenter.

På dagene jobber hun som observatør på et vaksinesenter, selv om hun er overkvalifisert, for å tjene til livets opphold.

Så langt har Hassan kjempet for autorisasjon i tre år og betalt over 130.000 kroner.

– Jeg føler jeg kunne vært nyttig for samfunnet på en mye bedre måte enn jeg er i dag, fortalte hun til TV 2.

FRUSTRERT: Khatunszin Hassan er frustrert over at veien til fastlege i Norge er så lang og dyr. Hun har heller ikke krav på kursing, oppfølging eller studielån som andre studenter. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Paradoksalt

Seher Aydar, helsepolitisk talsperson i Rødt, reagerer kraftig på at veien til autorisasjon for helsepersonell som er utdannet utenfor EU og EØS er så langvarig og dyr.

– Det er paradoksalt at vi skriker etter helsepersonell, leier inn vikarer fra EØS for milliarder, samtidig som vi holder kompetente mennesker som dette utenfor ved å ha en så dyr og vanskelig ordning, sier Aydar.

GAGNER ALLE: Seher Aydar i Rødt mener det er i interessen til hele det norske samfunnet å legge til rette for at leger som er utdannet utenfor EU/EØS kommer i jobb. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

I fjor sommer anslo Nav at Norge trengte nesten 16.000 flere ansatte i helsesektoren. Blant annet mangler 220.000 nordmenn fastlege.

Khatunszin Hassan kunne vært legen til 1000 av dem.

– Dette er folk som har bosatt seg i Norge og som skal bo her fremover. Å legge til rette for å bruke kunnskapen og kompetansen disse menneskene besitter, er lavthengende frukt, sier Aydar.

I tillegg til Hassan befinner 357 andre leger seg i samme omfattende prosess.

LANGVARIG: Khatunszin Hassan (45) jobbet som lege i hjemlandet. Det får hun ikke lov til i Norge. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Kan være ekskluderende

Aydar er bekymret for at den høye prislappen på autorisasjon ekskluderer folk fra å bli helsepersonell.

– Det er sikkert mange som gir opp drømmen fordi ordningen er for dyr og krevende. Jeg kjenner for eksempel sykepleiere som kom til Norge som flyktninger, som nå jobber som helsefagarbeidere, for det er for dyrt å få autorisasjon, sier hun.

I Norge må man betale for prosessen av egen lomme, og man har heller ikke rett på studielån. Ofte havner prislappen på over 100.000 kroner.

I Sverige er det gratis, sett bort ifra en avgift på 870 kroner, opplyser Socialstyrelsen til TV 2.

Rødt vil derfor fremme et forslag for Stortinget:

De vil at autorisasjon skal være gratis for helsepersonell som er utdannet utenfor EU og EØS – mot at de binder seg til å jobbe tre år i det offentlige.

GRATIS: Seher Aydar vil fremme et forslag fra Rødt i Stortinget om at autorisasjon skal være gratis. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– På den måten kan vi sørge for at flere kommer inn i et yrke hvor det er presserende mangel på folk, sier Aydar.

– Hvor realistisk er forslaget?

– Det er absolutt realistisk. Og helt nødvendig.

Skal gjennomgå ordningen

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at hovedhensikten med godkjenningsordningene er god pasientsikkerhet og at befolkningen har tillit til helsetjenesten.

– Kurs og prøver som kreves for å få autorisasjon er et ledd i å sikre at søkerne har nødvendig kompetanse. Vi må være trygge på at de som får autorisasjon har tilsvarende kompetanse som den som kreves for den samme utdanningen i Norge, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) til TV 2.

På spørsmål om autorisasjon ikke bør være gratis for å få flere i jobb, svarer han at det er et budsjettspørsmål, siden kursene og prøvene arrangeres av universitets- og høyskolesektoren.

– Dette har hele tiden vært til selvkost. Dersom man i fremtiden velger å bruke penger på dette, betyr det mindre penger til andre viktige helsesaker, mener Krat Bjørkholt.

LIKE DYRT: Selv om autorisasjon er langt dyrere enn i Sverige, sier Ole Henrik Krat Bjørkholt at regjeringen ikke har noen planer om å endre på det. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå autorisasjonsordningen for å se om den kan forenkles.

– Vi ber de se på om man praktiserer dette på en rimelig måte. Dersom det finnes måter man kan gjøre det på, hvor man både oppfyller kvalitetskravene og gjør det enklere for legene, så er det ønskelig, har statssekretæren tidligere sagt til TV 2.

– Håper det er arbeidsuhell

– For hver gang man bevilger penger til noe nytt, må det tas fra et sted. Hvor skal pengene til dette hentes fra?

– Samfunnet får en stor gevinst ved å legge til rette for at flere kan bidra i felleskapet. Vi kommer til å få mer igjen for dette som samfunn enn det koster for staten å dekke løp mot autorisasjon og språkopplæring for legene og sykepleierne, som vi så sårt trenger, sier Seher Aydar i Rødt.

Hun blir oppgitt av at regjeringen ikke har tatt grep og forbedret denne prosessen tidligere.

– Jeg håper det er et arbeidsuhell. Nå vet de om det, og da bør de gjøre endringer, sier Aydar.

Hun viser til at helsepersonellmangelen bare vil vokse seg større med årene.

– Regjeringen kan ikke lukke øynene for menneskene som kommer fra land utenfor EU og EØS. De kan ha viktig kompetanse for Norge, som vi bør benytte oss av, sier politikeren.

Kan måtte gi opp drømmen

Khatunszin Hassan har kjempet for autorisasjon i tre år.

Hun manglet bare en del av fagprøven for å begynne å jobbe som fastlege, men i november raknet alt.

BEKYMRET: Khatunszin Hassan er redd for at drømmen om å bli fastlege i Norge aldri vil gå i oppfyllelse. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Da fikk hun «ikke bestått» på den praktiske delen, kalt OSKE.

Nå risikerer hun og måtte gi opp drømmen om å jobbe som fastlege, siden hun ikke har rett til å ta opp eksamenen på nytt.

– Jeg synes det er urettferdig at det er så stor forskjell på oss sammenlignet med andre legestudenter, fortalte hun til TV 2.

– Hadde vi fått bedre tilrettelegging og kursing underveis, hadde prosessen vært mye lettere. Vi må gjøre alt på egen hånd, samtidig som vi jobber, sa Hassan.

Seher Aydar i Rødt er enig i at vi er tjent med å forbedre ordningen, slik at det blir lettere for helsepersonell å stå løpet ut.

– Kursing og oppfølging er en rettighet alt helsepersonell burde ha, for å sikre at de kommer seg best mulig gjennom studieløpet, sier hun.