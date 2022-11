Frykter denne broa skal kollapse: – Femtiårsflom

VANNMASSER: Kommunen frykter at Dalsurda bru i Øvre Årdal skal kollapse under trykk fra vannmassene. Foto: Lasse Styve Andersen / Porten.no

Det er sendt ut rødt varsel om flom for midtre og indre deler av Vestland fylke. Varselet gjelder for fredag og lørdag.

I Årdal stengte kommunen i dag alle skoler og er i kriseberedskap på grunn av femtiårsflom.

Innbyggerne bes om holde seg unna elver og bekker med stor vannføring og flytte verdier bort fra utsatte områder.

– Folk her er godt vandt med denne type vær, men nå får vi så mye vann at det går mot femtiårsflom, sier kommunedirektør i Årdal, Stig Stark-Johansen.

BEREDSKAP: Kommunedirektør Stig Stark Johansen i Årdal. Foto: Årdal kommune

Frykter kollaps

Han forteller at de er spesielt bekymret for at en bro skal kollapse og at de har alle tilgjengelige ressurser ute for å patruljere rasutsatte områder.

– På grunn av kravet til trygg skolevei har også alle elever hjemmeskole i dag, sier kommunedirektøren.

Siden torsdag kveld er en rekke veier på vestlandet stengt på grunn av de store nedbørsmengdene.

Innesperret

I Menes i Sogndal kommune er fortsatt 15 personer innesperret etter at et større jordras i går stengte fylkesvei 5606. En av de isolerte er ordfører Arnstein Menes.

– Skredet er omkring 25 meter langt og 1-2 meter høyt, sier ordføreren.

Han forteller at det er vant med skred på denne strekningen men at det er en krevende situasjon.

– Rasene påvirker mange i vår del av landet. Det er fortsatt meldt om mye nedbør, så de som kan bør holde seg hjemme, sier ordfører Arnstein Menes.

Se video fra Masfjorden

Ble evakuert

I natt gikk det også et stort steinras på Vågset i Masfjorden. Det omkring 50 meter lange raset tok med seg en garasje og et naust. Det eldre ekteparet som bodde i huset rett ved siden av ble evakuert.

De store nedbørsmengdene rammer særlig Vestland fylke.

– I dag kan det komme opp mot 140 millimeter med nedbør, sier meteorolog Roar Inge Hansen i Storm Geo.

Han foreller at det er svært mildt for årstiden.

– Vi vil kanskje ikke slå novemberrekorden på 21,8 grader som ble satt i Tafjord på Sunmøre i 2003, men det kan bli satt lokale rekorder, sier Hansen.

ØDELEGGELSER: Et naust gikk i vannet under raset i Masfjorden natt til fredag. Foto: Marita Vågset

Nye utfordringer

Ifølge meteorologen må man nesten opp på Galdhøpiggen for å finne nysnø.

– Det er svært varmt i høyere luftlag. Varmluften i høyden blir liggende som et slags lokk, sier Hansen.

I neste uke tror han det kan skape nye utfordringer.

– I neste uke kan morgentåke bli liggende til langt utpå dagen og det kan skape problemer for flytrafikken sier Roar Inge Hansen.