Frykter avgiftsbombe på elbiler neste år

FRYKTER AVGIFTSBOMBE: Kommunikasjonssef i Norsk Bilbransjeforbund, Egil Steinsland, kommunikasjonsdirektør i Bilimportørenes landsforbund, Andreas Handeland og generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen ønsker at regjeringen skal garantere at avgiftsunntaket for elbiler fortsetter etter 2024. Foto: Aage Aune / TV 2

Bilbransjen og forbrukerne i Norge frykter et avgiftssjokk på elbiler neste år. For momsfritaket på elbiler under 500.000 kroner går ut ved nyttår.

Elbiler kan ende opp med å bli et sekssifret antall kroner dyrere fra neste år.

Bakgrunnen er at avgiftsreglene som sørger for momsfritaket på norske elbiler må godkjennes av EUs konkurransemyndighet ESA.

Dersom regjeringen lar være å søke, eller momsfritaket ikke blir godkjent av ESA, kan det føre til en stor prisøkning.

– Kaos

Tre av de største bransjeforeningene, Bilimportørenes landsforening, Norsk Bilbransjeforbund og Norsk elbilforening krever nå at regjeringen snarest sender søknad om å få forlenge momsfritaket.

Norsk Bilbransjeforbund frykter for en situasjon som i 2022, der det ble innført nye elbilavgifter uten at bransjen og bilkjøperne var forberedt.

FRYKTER AVGIFTSBOMBE: Bransjen er bekymret for en situasjon tilsvarende 2022. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det ble kaos og veldig uforutsigbart for både forbruker og bilbransje, sier kommunikasjonssjef i Norsk Bilbransjeforbund, Egil Steinsland.

Nå frykter bransjen at ESA-søknaden ikke blir sendt, eller ikke blir godkjent.

– Da får vi en avgiftsbombe: Et renn av kunder i år som ikke får biler – plutselig går det over nyttår og de blir mye dyrere. Da blir alt veldig uforutsigbart og vanskelig, sier Steinsland.

Bilsalget i øyeblikket er labert, og et avgiftssjokk på toppen vil trolig gjøre situasjonen enda vanskeligere, tror Steinsland.

100 prosent fossilfrie nybiler

Bilorganisasjonene er helt enige om at momsfritaket under 500.000 kroner må videreføres, for å sikre at elbilandelen hoder seg høy gjennom hele neste år.

Stortingets mål er at alle nye personbiler skal være fossilfrie i løpet av 2025.



– Vi tenker at vi i 2025 ikke bør gjøre noe med nivået vi har i dag. Vi må fortsette som nå for å sikre hundre prosent elektrisk nybilsalg i 2025 også. Klarer vi det, så kan vi gjøre noe med grensa og innføre moms på over 400.000 for eksempel, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Selv om momsfritaket er viktig, er bilimportørene også opptatt av at de andre avgiftene på elbiler også må holdes nede i årene etter 2025.



– Vi må opprettholde salget av nullutslippsbiler, sånn at vi får opprettholdt denne utskiftningstakte. Slik kan vi nå disse klimamålene som vi er forpliktet til, sier kommunikasjonsdirektør i Bilimportørenes landsforbund, Andreas Handeland.

Vedum svarer

Bilbransjen har nå bedt om et møte med Finansdepartementet for å be regjeringen snarest sende en søknad om momsfritaket på elbil til ESA.

Til TV 2 sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum at han er oppmerksom på situasjonen, og en godkjenning fra ESA.

SVARER: Finansminister og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vårt utgangspunkt er nettopp at vi skal ha et lavt avgiftsnivå på norske elbiler. Og vi mener at det vi gjorde for et par år siden, satte en grense der det bare er moms på den delen av nybilprisen som overstiger 500.000 kroner, er et godt utgangspunkt for den samtalen vi skal ha med EU, sier Slagsvold Vedum.