Frykter at terrorister skal slite ut politiet

OPPTØYER: Sverige har vært preget av koranbrenninger og motdemonstrasjoner denne sommeren. Her blir en demonstrant pågrepet i forbindelse utenfor en moské i Stockholm i juni. Foto: Stefan Jerrevång / TT via NTB

Terrortrusselen har vært tema i alle svenske medier denne uka.

En rekke koranbrenninger denne sommeren har ført til at Säkerhetspolisen (Säpo) mener Sverige er et prioritert mål for terror.

Fremdeles har ikke Säpo økt trusselnivået, men statsminister Ulf Kristersson har bedt 15 ulike myndigheter om å styrke beredskapen.

Falske terrortrusler

Samtidig jobber Säpo med å innhente mest mulig informasjon om hvem som kan tenkes å planlegge et terrorangrep.

Ifølge Expressen har de nylig fått informasjon om hvordan konkrete miljøer planlegger å gå frem.

KRAFTIGE REAKSJONER: I Jemens hovedstad Sana'a gikk denne uka tusenvis av mennesker i tog for å protestere mot at Sveriges regjering tillater brenning av Koranen. Foto: Mohammed Huwais / AFP via NTB

I en internmelding til operative politipatruljer skriver ledelsen, ifølge Expressen, at de kan vente seg en økning i antall falske terrortrusler i tiden fremover.

Målet skal være å slite ut politiet med flest mulig trusselmeldinger før et faktisk terrorangrep blir gjennomført.

Bevæpnet med maskinpistol

Terrortrusselen i Sverige ligger nå på nivå tre av fem, som betyr at trusselen allerede fra før er høyere enn vanlig. Det er Säpo som avgjør om trusselnivået skal heves ytterligere.

Samtidig har politiet nasjonale operative avdeling innført en såkalt «særskilt hendelse». I politidistriktene er de allerede i gang med ulike sikkerhetstiltak.

PÅ VAKT: Politiet stilte mannsterke på en demonstrasjon utenfor Iraks ambassade i Stockholm 20. juli. Foto: Caisa Rasmussen / TT via NTB

Politipatruljene i flere byer har fått ordre om å bære maskinpistoler av typen MP5, skriver Expressen. Vanligvis har patruljene dette våpenet innelåst i bilene sine.

Samtidig har politiet i Göteborg bedt alle innbyggere om å utvise aktsomhet i store folkeansamlinger. De har også bedt folk om å ha lav terskel for å varsle om avvikende atferd.

På en pressekonferanse torsdag sa Säpo-sjef Charlotte von Essen til Aftonbladet hun forstår at folk blir utrygge.

– Man skal ikke trenge å være redd, men samtidig maner vi til å være oppmerksom. Ser man noe som avviker, så skal man kontakte politiet, sa hun.