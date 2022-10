Frykter at Norge kan bli en sentral arena for krig

SABOTASJE: Historiker Halvor Tjønn frykter at russerne er flere steg fremfor oss når det gjelder sabotasje på norsk sokkel. Her patruljerer kystvaken på feltet Troll. Foto: HANDOUT

– Norge har en nøkkelrolle når det gjelder olje- og gassforsyningen til Europa. Om vår tilførsel til Europa skulle falle bort, ville det være katastrofalt, sier journalist, forfatter og historiker, Halvor Tjønn.

Han følger med på hva som står i russiske medier om Norge, og han liker ikke det han leser.

I en kronikk i Aftenposten viser han blant annet til den regimetro nettavisen Vzgljad.ru. Russiske Igor Jusjkov, tilknyttet det statlige russiske fondet for energisikkerhet, skriver der om følgene for Europa om de skulle bli avskåret fra norsk sokkel.

Europa vil ifølge Jusjkov bli «kastet tilbake i steinalderen». Industrien vil ikke bare stanse opp, men «folk vil fryse og dø i gatene».

– Han tar hardt i, men det vil bety et voldsomt tilbakeslag for Europa. Vi må ta innover oss hvilken rolle vi faktisk har nå, sier Tjønn.

NY ROLLE: Halvor Tjønn mener vi må være bevisst på at vi er i en helt annen posisjon nå, om Ukraina-krigen skulle eskalere, enn hva vi har vært tidligere. Foto: Eli Berge/Fotofil

– Må være forberedt

Han mener at når det snakkes om dette så åpent i Moskva, kan vi frykte at det er noen som ligger noen skritt foran oss.

– Vi vet fra tidligere hva som skjedde da vi ikke var forberedt. Alt tyder på at krigen i Ukraina har vært planlagt i lengre tid av Putin. Da er det helt naturlig at de også har undersøkt muligheten for å avskjære norsk sokkel fra Europa, sier Tjønn.

Det har vært russisk aktivitet på norsk sokkel. Tjønn mener man på ingen måte kan utelukke at russerne har en omfattende kartlegging av norske installasjoner og anslår at det er femti prosent sjanse for at sprengladninger allerede er plassert på havbunnen.

BEREDSKAP: Sjøforsvaret patruljerer utenfor Mongstad. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Det er mye enklere å angripe installasjoner enn å forsvare dem, sier Tjønn.

Historikeren og journalisten mener det ikke kan understrekes nok hvor viktig det er å opprettholde og øke beredskap ved norsk sokkel.

Ifølge Tjønn er det langt mer sannsynlig at Norge blir en sentral arena for krig nå, enn det tradisjonelt har vært.

– Vi må ikke overse Putins utilslørte trussel om bruk av taktiske atomvåpen i Ukraina. Skulle det skje, vil det bety en voldsom opptrapping, som definitivt vil kunne bringe krigen ut av Ukraina.

Da mener han at det kan bli svært spent i nord, og at russerne vil sette inn mye ressurser på Kolahalvøya, kun 200 kilometer fra norske grensen, for å sikre kjernekraftverket der.

– Da havner Norge i ildlinjen. Det er ikke veldig sannsynlig, men det kan skje. Da må vi være klare, slik at vi ikke opplever en ny 9. april, sier Tjønn.

EKSTREMT VIKTIG: Halvor Tjønn mener det er ekstremt viktig at beredskapen er god på norsk sokkel, som her på Sleipnerfeltet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Vanskelig å beskytte

Hovedlærer i etterretning ved Stabskolen, Tom Røseth, leser også Vzgljad daglig, som Tjønn referer til.

– Det er urovekkende at følgene av et Europa avskåret fra norsk sokkel, diskuteres i Moskva, sier Røseth.

Røseth mener motgangen i krigen i Ukraina også øker sannsynligheten for at Russland tyr til andre virkemidler for å ramme Europa. Da mener han at energiforsyningen definitivt er et mål. Ikke bare struping av Russlands egen energitilførsel til Europa, men også sabotasje på norsk sokkel.

– Det er ekstremt store områder og lange rørledninger. Det er utrolig vanskelig å forsvare dette.

FRISTENDE: Tom Røseth, Hovedlærer ved forsvarets høgskole, tror russerne absolutt er fristet til å sabotere på norsk sokkel. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

At det er 50 prosent sjanse for at russerne allerede har sprengladninger på norske havinstallasjoner, tror Røseth er å ta for hardt i, men han kan heller ikke utelukke det.

– Jeg tenker sannsynligheten ligger nærere 20-30 prosent for at russerne allerede har minelagt rørledninger, sier Røseth.

Ikke nok avskrekking

Røseth tror likevel ikke sabotasje på norsk sokkel er aktuelt før situasjonen er enda mer tilspisset mellom Russland og Europa.

– NATO har vært klar på at de er villig til å inkludere artikkel fem, også ved sabotasje. Det er en klar advarsel, sier Røseth.

Han vil likevel ikke slå fast at advarslene fra NATO holder.

– Hvis Russland tror de kan komme unna med det, altså skape nok tvil om at det er de som står bak, vil nok Russland velge å sabotere, tross advarslene fra NATO, sier Røseth.

Der tror han også Norge kan ha satt seg i en vanskelig posisjon. Det at man har tillatt og nærmest tilrettelagt russisk kartlegging av norsk havbunn, mener han gir gode forutsetninger for russisk sabotasje.

– Det er kritikkverdig, og der har vi vært naive i Norge, sier Røseth.

Beredskapen og samarbeidet mellom allierte etter sprengningen av Nord Stream, mener han likevel burde være avskrekkende.

UFORBEREDT: Sprengingene av Nord Stream 1 og 2 kom helt uforberedt på Europa. Foto: AP / NTB

– Det er tatt grep i etterkant. Avskrekking, økt tilstedeværelse og god etterretning vil kunne gjøre russisk sabotasje mer utfordrende å få til, sier Røseth.

Kontraproduktivt

Selv om energisituasjonen skulle bli kritisk, mener han det er én ting Moskva likevel frykter ved å sabotere for Europa.

– Det ville ført til en ekstrem samling av Europa, noe som vil være kontraproduktivt for Russland. Det skaper nok usikkerhet i Moskva, sier Røseth.

Han mener heller ikke at situasjonen er i nærheten av så prekær som det russiske Jusjkov siteres på, om norsk sokkel skulle bortfalle fra Europa.

– Ja, det vil være kritisk for en vintersesong, men det er ikke helt svart i Europa heller. Lagrene i Tyskland er for eksempel 90 prosent fulle, nå som vi går vinteren i møte, sier Røseth.