Frykter at nordmenn ikke er forberedt

Tre av fire har ikke hørt noe om hva de bør gjøre under en hetebølge. Det kan bli et problem, mener klimaanalytiker.

England opplevde 40 grader, Frankrike nådde 42 grader og i Spania ble det hele 44 grader på det verste i fjor.

Sommeren 2022 var den varmeste som er målt i Europa.

FLAMMER: Den ene etter den andre skogbrannen herjet i Europa i fjor sommer. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Hete vil bli en stadig større utfordring, også for oss her i Norge, sier klimaanalytiker i Røde Kors, Cathrine Hårsaker.



Reiser fra varmen

Men slik det er i dag, er situasjonen ganske annerledes.

Ifølge Innovasjon Norge, har det vært et skifte i hvilke turister som kommer til Norge.

– Mange kommer hit nettopp fordi det ikke er så varmt her, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

I sørlige deler av Europa og land nærmere ekvator, er det så varmt om sommeren at man ønsker å komme til kjøligere steder lenger nord.

– I fjor så vi turister fra Midtøsten som var i Lofoten og var superfornøyde med at det var gråvær, overskyet og regn, sier Haugli.



– Ikke godt rustet



Men også vi vil kunne få oppleve varmen man reiser fra andre steder, ifølge Hårsaker.

– Det vi vil se er både at somrene blir varmere generelt, men også at hetebølgene skjer hyppigere, sier Hårsaker.



Det er nordmenn lite forberedt på, mener klimaanalytikeren. Nå roper hun varsko.

PROBLEM: Hetebølger blir et stadig større problem, mener klimaanalytiker i Røde Kors, Cathrine Hårsaker. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi er ikke spesielt godt rustet for hetebølger her i Norge. En undersøkelse fra Røde Kors, viste at tre av fire nordmenn aldri har hørt noe som helst om hvordan man skal håndtere en hetebølge, sier Hårsaker.



Samtidig døde over 20 000 mennesker i Vest-Europa som følge av hetebølger i fjor sommer, ifølge The Guardian.



– Det blir et stadig større problem. Hetebølger i Europa er blant de mest dødelige katastrofene på verdens basis, sier Hårsaker.

– Bank på



Hun forteller at hetebølgene blir farligere og farligere jo lenger de pågår. De som er mest sårbare, merker nødvendigvis ikke at de begynner å få problemer, før det er for sent til å oppsøke hjelp.

– De yngste, de aller eldste og de kronisk syke merker dette mye hardere på kroppen når det er hetebølger. Ta en telefon eller bank på døra hos skrøpelige naboer eller hos eldre familiemedlemmer, og hør hvordan de har det, sier Hårsaker.

– Hold soverommet kjølig



Nå vil Hårsaker introdusere hetevett.



HOPP I HAVET: ... men ikke alene, sier Cathrine Hårsaker, klimaanalytiker i Røde Kors. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Godt hetevett betyr at spesielt vi nordmenn ikke bare må tenke glede når solen og varmen kommer, men også ta forholdsregler.

Her er Hårsakers viktigste råd i møte med hetebølger:

Hold deg i skyggen på de varmeste dagene.

Drikk godt med vann, selv om du ikke føler deg tørst. Du merker sannsynligvis ikke at du er dehydrert før du er for dehydrert.

Pass på de aller yngste, skrøpelige eldre, og kronisk syke familiemedlemmer og naboer - små, syke og gamle kropper tåler høye temperaturer dårligst.

Oppsøk hjelp hvis du føler deg dårlig og får symptomer på overoppheting - som hodepine, svimmelhet, forvirring, høy kroppstemperatur og kvalme.

Hjelp andre med symptomer på overoppheting eller dehydrering til å kjøle seg ned, få i seg vann, og søke akutt hjelp hvis de trenger det.

Sjekk værmeldingen før du legger dagsplanen! Hvis du skal jobbe ute trene mye eller gå i fjellet om sommeren, er det viktig at du tar lange pauser når dagen er på sitt varmeste.

Vær forsiktig når du bader - bad ikke alene, og overvurder ikke dine egne svømmeevner.

Hvis du føler deg for varm innendørs, kan en luftetur i skogen, på biblioteket, museet eller kjøpesenteret, være en god måte å kjøle seg ned på.

Hold soverommet så kjølig som mulig. Det gir bedre hvile og tåleevne i heten.