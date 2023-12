Frykter at livsviktig lager bygges ned: – Uforståelig

LIVSVIKTIG: Smittevernutstyr kan være livsviktig for å beskytte helsepersonell fra smitte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Flere tusen paller med viktig smittevernutstyr har gått ut på dato. Nå krever Bård Hoksrud i Frp at helseministeren tar ett viktig grep.

Da koronaviruset traff Norge med full styrke i mars 2020, oppsto en kritisk mangel på smittevernutstyr.

I ettertid var politikerne enige: Norge skulle aldri havne i denne situasjonen igjen.

Allerede samme år ble det derfor etablert et beredskapslager for smittevernutstyr.

I slutten av november kunne TV 2 avsløre at dette lageret har store mangler og at mye av utstyret er i ferd med å gå ut på dato.

BEKYMRET: Bård Hoksrud er bekymret for at beredskapslageret bygges ned uten at noe blir gjort. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Bård Hoksrud reagerer på at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ikke svarer på spørsmål om hva som skjer med beredskapslageret.

– Statsråden svarer så vagt og lite konkret at her trengs det oppfølging, sier Hoksrud, som er Frps helsepolitiske talsperson.



– Svært bekymret

Det har aldri blitt vedtatt nøyaktige tall på hvor mye smittevernutstyr man skal ha på beredskapslageret.

I en rapport fra Helsedirektoratet i 2021 blir det imidlertid presentert tall for hvor mye de anbefaler å ha på lageret, basert på anbefalinger fra FHI.

Her anbefales det blant annet å ha 43 millioner smittefrakker og 94 millioner munnbind på lager.

Men på lageret er det i dag bare 11 millioner smittefrakker og 36 millioner munnbind. I tillegg mangler man flere millioner åndedrettsvern og øyebeskyttere for å nå Helsedirektoratets anbefaling.

– Jeg er ikke trygg, men tvert imot svært bekymret for at lagerbeholdningen går mot null uten at det er startet rullering, sier Hoksrud.

MANGELVARE: Ifølge tall TV 2 har fått innsyn i er det flere millioner smittefrakker færre enn det som ble anbefalt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

8000 paller er utdatert

Mye av utstyret på beredskapslageret ble kjøpt samtidig. Det betyr også at mye av utstyret går ut på dato samtidig.

Etter at TV 2 tok kontakt i november, har Helse Sør-Øst tatt en full opptelling av alt utstyret på lageret.

– Av totalt 31.480 paller på det nasjonale felleslageret for smittevernutstyr, som ble etablert under pandemien, er 8780 paller gått ut på dato ved utgangen av 2023, sier konserndirektør Mona Stensby.



Av disse inneholder rundt 3000 paller hurtigtester, som ikke er regnet som smittevernutstyr.

De regionale helseforetakene har foreløpig ikke fått tildelt oppdraget om drift og forvaltning av beredskapslageret. Dette blir først avgjort i januar.

De kan derfor ikke svare på hva de gjør med utstyret som har gått ut på dato eller hvilke planer de har for innkjøp av nytt utstyr.

HOLDBARHET: Mye smittevernutstyr er kun holdbart i fem år. Foto: Kåre Breivik / TV2

Avviser endring

Helse- og omsorgsdepartementet sier at beredskapslageret skal være dimensjonert for seks måneders pandemiforbruk, slik som under covid-19. I tillegg skal man ha noe utstyr mot luftsmitte.

Helse Sør-Øst har basert på dette utarbeidet sine egne måltall, som TV 2 har fått innsyn i.

Disse måltallene er totalt 50 prosent lavere enn det som ble anbefalt av Helsedirektoratet i 2021.

Også i rapporter fra 2020 og 2022 står det at beredskapslageret bør ha utstyr til tre måneder med luftsmitte, i tillegg til de seks månedene med dråpesmitte.

Dette har man ikke i dag.

Helse- og omsorgsdepartementet avviser likevel at de har endret måltallene, og viser til at formuleringen har vært lik i statsbudsjettet de siste tre årene.

– Beregning av volum er basert på en teknisk beregning med forutsetninger som under covid-19 med reproduksjonstall på 1,1, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap).

Departementet svarer ikke på TV 2s spørsmål om hvilke faglige råd som ligger til grunn og hvorfor man ikke har fulgt anbefalingen fra utredningen.

SKAL IKKE ERTSATTE: Beredskapslageret skal ifølge statssekretæren ikke erstatte kommunene og sykehusenes ansvar for å ha tilstrekkelig smittevernutstyr i egen tjeneste. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Bygger ned lageret



Også Bård Hoksrud har forsøkt å få svar på hvorfor måltallene har blitt redusert, og hvem som har anbefalt dette.

I et skriftlig svar forklarer helseministeren hva som har vært oppdraget til beredskapslageret og hvordan lageret skal driftes.

– Det er ikke vedtatt noe konkret måltall i statsbudsjettet til de ulike produktene som inngår i beredskapslageret, utover at lageret i 2024 i hovedsak skal tilsvare et volum tilsvarende seks måneders pandemiforbruk av smittevernutstyr som under covid-19, skriver Kjerkol.



Hoksrud er ikke fornøyd med svaret han har fått.

– Jeg syns svaret er altfor vagt, og jeg føler ikke det svarer ut spørsmålet jeg stilte i det hele tatt, sier Hoksrud.



Han reagerer sterkt på at det ikke er satt noen konkrete tall for å sikre beredskapen, og mener dette bør gjøres så fort som mulig.

– Det er uforståelig for meg at statsråden ikke tar tak i det at Helse Sør-Øst har begynt med sine egne beregninger og på denne måten bygger ned lageret, sier Hoksrud.