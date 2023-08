Frykter at elevene ikke får rett kompetanse

Marienlyst skole i Oslo går aktivt inn for å begrense skjermbruk i undervisningen. Men i bystyret er det få som står på barrikadene.

– Vi ser at for hvert år som går, får vi inn unger med kortere konsentrasjonsspenn, lavere tålmodighet og større innslag av belønningstørst.

Det sier rektor ved Marienlyst skole i Oslo, Knut Erik Brædvang.

Som de fleste i norsk skolevesen, er han tett på debatten om skjermbruk i undervisningen.

Og han har tatt et standpunkt. På Marienlyst har rektoren gjort mye for å begrense rollen PC-en og nettbrettet har i klasserommet.

SKOLEGÅRDEN: Marienlyst skole ligger sentralt i Oslo. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi skal ha minst mulig blind skjermbruk. Vi mener skjerm først og fremst skal være et bidrag i noe elevene produserer. For eksempel hvis de lager en presentasjon eller har muntlige fremføringer.

Marienlyst skole er likevel ikke strippet for nettbrett og PC-er. Rektoren forsikrer om at de følger lærerplanen og kravene til digital kompetanse.

– Overdriver ikke bruken

I Oslo er det for eksempel krav om at alle elever skal ha tilgang på PC eller nettbrett.

– Men vi må ha et reflektert, og ikke naivt forhold til de digitale hjelpemidler. Vi forholder oss til de føringene som gjelder, men vi overdriver ikke bruken.

Brædvang mener de minste elevene først og fremst trenger grunnleggende ferdigheter, som ikke kan læres på nettbrettet.

DIGITALT: Rektoren mener digitale verktøyer skal brukes som verktøyer når elevene produserer noe. I 9 A på Marienlyst skole er regneprogrammet Excel en viktig del av undervisningen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Som å lære å vente på tur, ikke alltid å bli belønnet, og hvordan fungere i et fellesskap.

– Frykten jeg har for utstrakt skjermbruk er at ungene ikke oppnår den kompetansen de skal oppnå. At gjennomføringsgraden blir svakere, sier rektoren.

Støtter foreldreopprop

Han støtter dermed et stadig voksende foreldreopprop over hele Norge.

Den siste tiden har nemlig titusenvis av foreldre stått på barrikadene for å begrense bruken av skjerm i skolen.



På Facebook har oppropets gruppe mønstret nesten 20.000 medlemmer.

Kjendisforeldre som Ane Dahl Torp og Maja Lunde er blant de mest fremtredende stemmene.

En rekke lærere har også seg inn i debatten.



– De skaper en skrekkversjon, hvor det høres ut som ungene bare sitter foran skjermen og trykker hele dagen. Det er så langt fra sannheten som det kan komme, sa lærer Carl Andreas Myrland til Utdanningnytt tidligere i år.



– Vanskelig

Frida F. Vennerød-Diesen, samfunnsforsker ved Nifu, sier til TV 2 at debatten ikke bør handle om kun ja eller nei til skjerm i undervisningen.



– Vi vet det er mange negative konsekvenser av å bruke skjerm, men det er også mange positive sider, sier hun.



EKSPERT: Frida F. Vennerød-Diesen ved Nifu har forsket på skjermbruk i skolen i flere år. Foto: Magnus Nøkland\ TV 2

Hun mener det viktigste handler om hvordan læreren bruker PC-en eller nettbrettet i undervisningen.

En utfordring er at mange lærere rundt i landet mangler nøkkelkompetanse med digitale verktøy, ifølge forskeren.

– De må rett og slett lære seg å bli gode til å undervise med skjerm. Det er vanskelig, sier Vennerød-Diesen.



Vil ha politikerne på banen



Rektor Brædvang etterlyser at politikerne engasjerer seg mer i debatten.



– Jeg synes de i større grad burde tørre å ha noen aktive standpunkter i denne saken, og ikke sitte med en «vente-og-se»- holdning. Det er skummelt, for da går bare tiden.

Men til tross for et sterkt engasjement fra foreldre og lærere, er det få partier som vil jobbe aktivt mot digitale verktøyer i skolen.



VALG: Folk i Oslo skal snart stemme fram hvem som skal lede byen framover. Men de fleste partiene har ikke skjermbruk i skolen på toppen av prioriteringslisten. Foto: Ingvild Gjersjoe/TV 2.

TV 2 har kontaktet stortingspartiene som går til valg i Oslo, hvor Marienlyst skole ligger.

Kun tre av partiene sier helt tydelig at de vil begrense omfanget av digitale læreverktøy.

Et av dem er Kristelig Folkeparti, som går til valg på å gi elevene flere trykte bøker.

– Vi er veldig opptatt av å begrense skjermbruken i skolen, sier KrFs førstekandidat til bystyret i hovedstaden, Øyvind Håbrekke.

Les hva de andre partiene mener nedenfor.

