Frykter alvorlige konsekvenser: – Ekstremt

BELASTENDE: Bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre forteller at saken og omtalen har vært svært belastende for hennes klient. Foto: Isac Kvello / TV 2

I januar 2021 oppsøkte en kvinne i 20-årene politiet i Bergen. Hun ville anmelde en gruppevoldtekt.

Tre år seinere, etter to runder i rettsvesenet, er ikke kvinnen sikker på om hun ville gjort det samme igjen.

Det fortalte kvinnens bistandsadvokat, Hilde Cecilie Matre, da ankesaken i Gulating lagmannsrett ble avsluttet torsdag denne uken.

– Når det i etterpåklokskapens lys viser seg at det har kommet med denne prisen, at hun har mistet sitt privatliv, blitt eksponert, så vet jeg at hun ikke er sikkert på at dette er et valg hun ville tatt om igjen, forteller Matre til TV 2.

SOVEROMMET: Gruppevoldtekten skal ha skjedd på dette soverommet under en fest i januar 2021. Foto: Politiet

Massiv uthenging og hets

For da kvinnen og de tre tiltalte mennene, som alle nekter straffskyld, møtte opp i Hordaland tingrett i mai 2023, eksploderte det. Navnene på både den fornærmede kvinnen og de tiltalte mennene ble spredd i sosiale medier. Deler av kvinnens forklaring ble filmet og delt.

Flere steder i Bergen dukket det opp plakater med navn og adresse på de tiltalte. «Heng de ut. Del ordet. Få disse pedofile voldtektsmennene til å måtte se seg over skuldrene resten av livet!», oppfordret avsenderen.

Den massive omtalen, som blant annet omfattet en sammenblanding av gruppevoldtektssaken og to andre overgrepssaker, fikk konsekvenser allerede i tingretten.

To av de tre mennene ble dømt for gruppevoldtekten. Begge fikk ti prosent strafferabatt som følge av omtalen, uthengingen og hetsen som medfulgte.

Dommen er ennå ikke avgjort i lagmannsretten. Lagmannsretten tok dessuten grep for å forhindre et nytt kaos.

SPREDT: Under behandlingen i tingretten ble denne plakaten, med navn og adresse på de tiltalte, spredt i Bergen. Foto: Privat

– Det er ekstremt

Bistandsadvokat Matre har forståelse for omtanken for de tiltalte, men mener at en samtidig har glemt at denne belastningen også gjelder hennes klient.

– Det var overveldende det som møtte oss i tingretten, og som vi delvis har sett spor av nå. Det at det er en løpende og veldig detaljert dekning av en sak er ganske spesielt.

– Å være fornærmet i en sak som har så mye oppmerksomhet, det er ekstremt.

Frykter for konsekvensene

Den erfarne bistandsadvokaten frykter for konsekvensene av saken.

– Absolutt. Det har jeg gjort helt siden saken første oppmerksomhetsbølge i saken. Når en fornærmet vurderer å anmelde en voldtekt, og kommer til oss bistandsadvokater, så forsikrer vi de om anonymitet. At dette er trygt. Denne saken har vist oss at vi ikke kan være forberedt på alt som kommer. Vi kan love mye, men vi kan aldri si hundre prosent, fortsetter Matre.

– Så du frykter at færre vil anmelde?

– Jeg frykter at det vil sitte lenger inne, absolutt. Dette blir nok en del av helhetsvurderingen som mange unge overgrepsutsatte tar med seg.

– Vanvittige tilstander

Denne frykten deles av politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord.

Hun har fulgt store deler av saken, både i tingretten og lagmannsretten, og mener retten fikk et «Tiktok-sjokk» i møte med saken.

– Det var helt vanvittige tilstander, oppsummerer hun overfor TV 2.

– Jeg frykter at folk blir skremt fra å anmelde voldtekt. Jeg frykter at folk blir skremt fra å forklare seg i voldtektssaker, hvis en tror at dette er vanlig. At det en sier i retten blir delt og spredd.

FRYKTER KONSEKVENSENE: Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Kontroversiell konklusjon

Eikefjord mener dette er alvorlig, og noe rettsvesenet må ta innover seg. Hun mener det blir viktig å ta lærdom av denne saken. At det i enkelte sakstyper, som kan vekke mye interesse, bør bli tatt grep i forkant av rettssaken.

– Så må det heller ikke gå på bekostning av åpne rettssaker, som er et veldig viktig prinsipp.

I løpet av flere runder i retten har strafferabatt som følge av denne omtalen, vært diskutert.

– At de i tingretten fikk strafferabatt som følge av at de hadde blitt så heftig eksponert, er en ganske kontroversiell konklusjon. Så må vi se om det står seg etter denne rettsrunden.

FORSVARER: Maria Hessen Jacobsen forsvarer den tiltalte 25-åringen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Skal ikke tåle det

Advokat Maria Hessen Jacobsen forsvarer en av de tre gruppevoldtektstiltalte, en nå 25 år gammel mann.

Hun mener først og fremst at hennes klient skal frikjennes. Dersom retten likevel dømmer han, mener hun at han også her skal få strafferabatt.

– Jeg mener at han må gis et solid fradrag på grunn av den eksponeringen og sjikanen og truslene som eksponeringen har medført. Han er ingen offentlig person. Han skal ikke tåle det i det hele tatt.

Hessen Jacobsen avviser at de tre gruppevoldtektstiltalte selv har bidratt til denne eksponeringen. En av de medtiltalte i tingretten, som til slutt ble dømt for grov seksuell omgang, var på sin side aktiv i sosiale medier om rettssaken.

– Disse tre har ikke delt noe under saken. Her har de tvert imot gått under jorden. De har isolert seg, de har handlet i andre bydeler, og de har ikke forlatt husene sine. Også deres nærmeste har fått merke dette.

– Bør være læreverket

– Jeg tenker at denne saken bør være læreverket for alle framtidige saker som kan innebære en tilsvarende risiko for eksponering, fortsetter Hessen Jakobsen.

Dersom de dømmes, og det også gis strafferabatt for den eksponeringen, vil dette sende et viktig signal, mener forsvareren.

– Ja, det tenker jeg. Det har jo allerede vært gjort i rettspraksis også tidligere, så kjempepresedens blir det ikke. Men det vil være en solid markering, og det er viktig.