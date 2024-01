– Det er ofte manglende betaling av kredittkortregninger, forbrukslån og ubetalte fakturaer som blir sendt til namsmannen for tvangsinndrivelse, sier økonomiekspert og gründer i Inkassoregisteret, Hallgeir Kvadsheim til TV 2.



Ifølge tallene fra Politidirektoratet (POD) har antallet utleggsforretninger økt med over 30.000 saker fra 2022 til 2023. Samletallet på 490.000 utleggsforretninger i Norge fjor inneholder alt fra bare én enkelt ubetalt regning som sendes til namsmannen eller det kan være en oppsamling av flere regninger som sendes samlet til tvangsinndrivelse.

EKSPERT: Hallgeir Kvadsheim er gründer i Inkassoregisteret. Han tror antall gjeldsordningssaker vil øke de nest to årene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Umulig situasjon



Bak disse tallene er det tusenvis av personer som har fått både purring og inkassovarsel. Men de har ikke klart å gjøre opp for seg og havnet hos namsmannen.

– Når sakene kommer på vårt bord og vi beslutter utleggsforretning, får arbeidsgiver beskjed om trekk i lønn eller Nav trekker i trygdeordninger. Man blir altså tvunget til å betale. Vi kan også ta pant i eiendeler eller gjennomføre tvangssalg, opplyser seksjonssjef Pål Østensen ved Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum til TV 2.



Og et lite krav kan fort bli veldig dyrt. En ubetalt regning på 500 kroner vokser fort til 3200 kroner hvis den går til inkasso og videre til tvangsinndrivelse hos namsmannen. Årsaken er inkassosalær, rettsgebyr og skrivesalær. I tillegg kommer renter.

Hallgeir Kvadsheim har en klar oppfordring til nordmenn.



– Ta kontakt med inkassoselskapene før saken går videre til utleggsforretning. Da slipper du dyre gebyr og i verste fall lønnstrekk eller pant i bolig eller bil. Det er fryktelig dyrt å stikke hodet i sanden, sier han.

Men for mange er utleggsforretning bare et stoppested på veien mot offentlig gjeldsordning.

UTLEGGSSJEF: Pål Østensen er seksjonssjef hos Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum. Foto: Privat.

– De personene som søker gjeldsordning, har krav på seg som har vært til både inkasso og tvangsinndrivelse. Disse har ofte en gjeldssituasjon som er umulig å komme ut av, forklarer Østensen.



Tall TV 2 har hentet inn fra Politidirektoratet viser at det i fjor ble registrert 4462 gjeldsordningssaker. Målet med gjeldsordningen er at folk skal få kontroll over sin egen økonomi. Det er namsmannen som lager avtalen mellom søker og kreditorer, og setter opp et budsjett.

– Her er det mange personlige tragedier med søkere som har hatt kreditorpågang over lengre tid. De har levd med en følelse av håpløshet og ikke sett en vei ut av problemene før de får en gjeldsordning på plass. For mange er det en lettelse og ofte den eneste muligheten til å komme seg ut av et økonomisk uføre, sier Østensen.



Samtidig er det et knalltøft regime over en periode på fem år. Hvis man overholder sine forpliktelser, er en gjeldfri etter gjennomført gjeldsordning.



– Dette er ikke et sted du ønsker å være. Det er ikke noe ekstra til jul eller sommerferie. Her plikter du å betale inn alt av inntekten din som ikke går til husleie og livsoppholdssatsen på 10.400 kroner i måneden. Det er smalhans, understreker han.



Flere gjeldsordninger

Når det åpnes offentlige gjeldsforhandlinger sendes et varsel om dette til alle kjente kreditorer. I tillegg kommer man på en offentlig liste hos Norsk Lysningsblad, slik at ukjente kreditorer kan sjekke om de har penger utestående hos vedkommende.

– Man slettes fra denne lista når avtalen om gjeldsordning er på plass, understreker Østensen.



Den offentlige gjeldsordningen vil deretter være registrert i Løsøreregisteret.

Det har vært en nedgang på mer enn 300 gjeldsordningssaker i 2023 sammenlignet med 2022. Hallgeir Kvadsheim forklarer det med at folk stort sett bygde opp en buffer under pandemien.



– Det er jo et nokså stort tidsetterslep i disse sakene fra første inkassovarsel til man søker om gjeldsordning. Jeg tror vi på grunn av renteøkning og dyrtiden kommer til å se en økning i både 2024 og 2025, sier Kvadsheim til TV 2.