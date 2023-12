Fryktar ny lånetrend – krev møte med Facebook

Finanstilsynet er bekymra for Facebook-grupper som gjev usikra lån med skyhøge renter. No krev tilsynet eit møte med Noregs-avdelinga til selskapet for å få stoppa denne framveksten.

Som TV 2 fortalde tidlegare denne veka er der fleire lånegrupper på Facebook som tilbyr privatpersonar usikra lån med skyhøge renter.

Ofte er det sårbare personar med økonomiske problem som ber om å få slike lån av andre gruppemedlem.

I eit brev Finanstilsynet har sendt til Facebook Norge, som TV 2 har fått innsyn i, ber dei no om eit møte for å gå igjennom rutinar for å kunne få stengt slike grupper for godt.

Utnyttar sårbare personar

Finanstilsynet har gjennom det siste året følgt nøye med på framveksten av utlånssider som legg til rette for at personar kan ta opp usikra lån med høge renter frå andre gruppemedlemmar.

– Vi har tidlegare vore ute og åtvara om denne problematikken. Dette er viktig forbrukartilsyn når det gjeld sårbare forbrukarar, seier forbrukarkoordinator i Finanstilsynet, Jo Gjedrem.

– Det er ikkje trygt å verken ta opp slike lån eller vere den som låner ut.



I brevet Gjedrem og tilsynet har sendt til Facebook Norge skriv dei at sidan mange norske forbrukarar har fått dårlegare råd so kan dette føre til større likviditetsproblem hos dei mest sårbare gruppene.

Finanstilsynet fryktar at for mange av desse personane kan enkle kredittilbod gjennom Facebook-grupper framstå som ein siste utveg.

ÅTVARAR: Forbrukarkoordinator i Finansilsynet Jo Gjedrem seier det er alvorleg når sårbare forbruakarar vert utnytta gjennom ulovleg utlånsverksemd. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vanskeleg å finne gruppene



Per i dag har Finanstilsynet klart å stenge 4–5 slike grupper gjennom Facebook sitt eige varslingssystem.

Likevel er der fleire grupper dei har prøvd å stenge, men som dei ikkje har klart å få stengt.

– Vi har sendt varslar gjennom deira varslingssystem. Det har fungert i nokre tilfelle, men i andre tilfelle har det ikkje ført fram utan at vi heilt forstår kvifor.



Difor vil dei no ha et møte med Facebook for å fange opp alle gruppene og for å få stengt dei.

– Det vi ønskjer å oppnå er at meldingstenesta skal fungere slik den er beskrive slik at vi kan melde frå om ulovleg låneformidling og at Facebook stenger det.

– Vi har bede om et møte, so får vi ta derifrå.