Frp vil avslutte Kina-samarbeid

KRITISK: Himanshu Gulati (Frp) fremmer et forslag om at regjeringen må avslutte forskningssamarbeidet med Kina. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Dette er oppsiktsvekkende, og nok et eksempel på at vi ikke kan være naive, sier Himanshu Gulati (Frp) i Stortingets utdanningskomité om at kinesiske studenter i Norge må signere en omstridt kontrakt.

Ifølge Khrono har kinesiske forskere og studenter de siste årene kommet til norske universiteter via et program som krever lojalitet til kinesiske myndigheter.

Gulati sier at norske kunnskaps- og teknologimiljøer i flere år har vært attraktive for utenlandsk etterretning.

– Kina en trussel

Nå fremmer Fremskrittspartiet forslag i Stortinget om at regjeringen må avslutte forskningssamarbeidet med Kina.

Stortingsrepresentanten viser til at norske etterretnings- og sikkerhetstjenester definerer Kina og Russland som de største etterretningstruslene mot Norge.

Norge hadde forskningssamarbeid med Russland inntil regjeringen suspenderte all dialog med russiske myndigheter mars 2022.

– Norge har vært naive ganske lenge, og vi har flere ganger tatt opp disse bekymringene, sier Gulati til TV 2.

– Kan beordres

Til tross for advarslene i trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i 2022, har Norge fortsatt samarbeid med blant annet Kina, sier han.

I den nasjonale trusselvurderingen for 2023 sier PST at kinesisk etterretning bruker et bredt spekter av virkemidler for å tilegne seg avansert teknologi, kunnskap og sensitiv informasjon fra norske virksomheter og institusjoner.

Ifølge den kinesiske etterretningsloven plikter enhver kinesisk borger, virksomhet og organisasjon å bistå etterretningstjenestene dersom de blir bedt om det, skriver PST.

– Kinesiske selskaper eller studenter som i utgangspunktet har legitime hensikter, kan beordres til å spionere på vegne av partistaten, fastslår PST.

Frp-politikeren sier at det er på høy tid at folkevalgte og regjeringen viser politisk handlekraft. Han sier at Fremskrittspartiet er kritiske til at regjeringen gjennom Panorama-strategien aktivt jobber for at norske forskningsmiljø skal øke samarbeidet med land som Kina.

– Ikke stikke hodet i sanden

– Vi kan ikke fortsette å stikke hodet i sanden, og tro at dette ikke skjer i Norge i 2023, sier Gulati.

I representantforslaget ber Fremskrittspartiet om å få Stortinget til å be regjeringen etablere et sterkere samarbeid og formaliserte møtepunkter for å avdekke spionasje.

– Dette dreier seg ikke om de teoretiske mulighetene som fremmede makters etterretningstjenester har. Det har vært flere saker de siste årene med gjesteforskere og spionasje i forskningssektoren, sier Gulati.