Frp: – Stans planene!

Saken oppdateres!

Fem arbeidsgrupper leverte tirsdag sine anbefalinger og innstillinger til ledelsen i Helse Nord om hvordan en fremtidig sykehusstruktur bør bli seende ut i Nord-Norge i fremtiden.

Blant annet foreslår arbeidsgruppen for akuttfunksjonene i Helse Nord å endre Lofoten sykehus til et distriktsmedisinsk senter (DMS) med med polikliniske funksjoner, døgnfunksjon og fødestue.

Et flertall i arbeidsgruppen anbefaler et stort akuttsykehus på Helgeland, til tross for store reiseavstander.

I tillegg anbefaler de at sykehuset i Narvik, som i dag er et akuttsykehus, skal bli et sykehus uten akuttfunksjoner med betydelig økt aktivitet innen poliklinikk, planlagt kirurgi, og mulighet for andre fagområder. Fødestuen skal opprettholdes.

– Helseministeren må lytte til kritikken

Helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, sier han er bekymret for at konsekvensene vil gå ut over pasientene og folk som trenger hjelp i Nord-Norge. Han kaller forslagene for uakseptable.

Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) må lytte til den samstemte kritikken fra lokalbefolkningen, ansatte og lokale politikere. De frykter for landsdelens fremtid og pasientsikkerheten. Det har også kommet sterk kritikk mot at prosessen mangler åpenhet, går altfor raskt og ikke er forsvarlig, sier Hoksrud.

Han påpeker at det var nettopp helseministeren som i fjor ga Helse Nord oppdraget om å sette i gang omorganiseringen, og sier at det er kun regjeringen som kan stanse prosessen.

Nå varsler Hoksrud at dersom helseministeren ikke tar grep og stopper prosessen, kommer FrP til å foreslå at Stortinget ber regjeringen stanse planene

– Vi kan ikke sitte stille og se på at sykehus, akutt- og fødetilbud legges ned i landsdelen. Med den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene burde helseberedskapen styrkes, ikke bygges ned, avslutter Hoksrud.

Vil støtte Frp

Rødt kommer til å støtte Frps krav om å stanse kuttene, skriver stortingsrepresentant Seher Aydar (R) i en e-post til TV 2.

– Regjeringa har sagt de vil styrke lokalt akuttberedskap, men nå lar de Helse Nord sette tryggheten til befolkninga i nord på spill. sier partiet Rødts representant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Seher Aydar.

Nå ber hun helseminister Ingvild Kjerkol om å «ta tilbake kontrollen og gjennomføre sin egen politikk».

STØTTER FRP: Frp får støtte fra andre siden av den politiske skalaen. Rødts Seher Aydar sier de vil støtte Frp i å kreve stans i kutt i helsetjenester i Nord-Norge. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Jeg er bekymret for om denne prosessen har begynt i feil ende, sier Aydar videre.

Hun mener Helse Nord har gått inn i prosessen med korte frister og uten først å ha undersøkt hvor bemanningsutfordringene er størst.

– Når jeg ba helseministeren om en oversikt over andelen innleie og ubesatte stillinger ved de ulike sykehuslokasjoner, var svaret at de tallene ikke finnes. Helse Nord risikerer å rive opp solide og livsviktige miljøer og miste fagfolkene på veien, sier Aydar.

– Det kan ikke være opp til styrene i Helseforetakene hvor det skal være trygt å bo, jobbe og føde i Norge.

Fremmer krav onsdag

– Det er egentlig forferdelig at de foreslår å legge ned akuttilbud og sentralisere så store deler av helsetilbudet i nord. Vi trenger mer desentraliserte tjenester nærere folk, ikke mindre, sier stortingsrepresentant Marian Hussein (SV) til TV 2.

Hun sier hun er overrasket av at en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet «sentraliserer helsetilbudet på den måten».

– Kjerkol har satt i gang en prosess som ikke er positiv for utviklingen av Nord-Norge, nå må Stortinget ta grep. I morgen vil vi fremme en sak om at store strukturelle endringer i sykehus skal behandles i stortinget.

FREMMER FORSLAG: SV og Marian Hussein vil onsdag fremme en sak om at store endringer i sykehus skal behandles i Stortinget. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Rett og slett sjokkert

Også partileder Olaug Bollestad (KrF) kommer med sterk kritikk av de foreslåtte kuttene i helsetjenesten.

– Jeg er rett og slett sjokkert. Innbyggere og ansatte i Nord-Norge må stå i det de opplever som en hastig prosess, sier hun.

Nå krever hun at endringene må behandles i Stortinget. Hun mener forslagene er så dramatiske at det ikke er noen vei utenom.

Samtidig retter hun kraftig skyts mot helseminister Ingvild Kjerkol (Ap):

KREVER BEHANDLING: Olaug Bollestad (Krf) krever at endringene behandles i Stortinget. Foto: Fride Sorensen / TV2

– Kjerkol må snart ta ansvar og lytte til menneskene i Nord-Norge som frykter for sikkerheten. Igjen og igjen ser vi en minister som skyver foretakene foran seg, fremfor å ta ansvar selv, raser Bollestad.

– Jeg har full forståelse for at folk må oppleve trygghet for seg og sin familie for å bli boende et sted. Sykehus i nærheten gir trygghet. De arbeidsplassene må som alle andre ha gode arbeidsvilkår, sier KrF-lederen videre.