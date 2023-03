Frp nekter å beklage til Fosen-samene

Har den gamle regjeringen et ansvar for menneskerettighetsbruddet? Det kommer an på hvem du spør.

Mer enn 500 dager etter den knusende dommen fra høyesterett, beklaget Terje Aasland (Ap) overfor reineierne på Fosen. Olje- og energiministeren innrømmet at konsesjonsvedtaket innebærer brudd på menneskerettighetene.

I 2016 ble første spadetak for vindparkene på Fosen tatt, med Høyre og Frp i regjering. Frp hadde Olje- og energidepartementet gjennom hele byggetiden.

– Konsesjonen som ble gitt, skjedde ikke på vår vakt, sier Terje Halleland, som er energipolitisk talsperson i Frp.

PROTESTER: 500 dager etter at Høyesterett slo fast at konsesjonene til vindparkene var ugyldige, begynte protestaksjonene som har skapt kaos i Regjeringskvartalet. Denne uken fjernet politiet demonstranter med makt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han viser, som rett er, til at konsesjonen først ble gitt med den rødgrønne regjeringens velsignelse i 2010. Han er klinkende klar på at Frp ikke har medansvar for det som har hendt.

– Stiller Frp seg bak Støre og regjeringens beklagelse?

– Vi har ingenting å beklage, sier Halleland.

– Høyesterettsdommen handler om prosessen i forkant. Det ble gitt konsesjon av de rødgrønne, det ble levert en klage som ble behandlet og forkastet av de rødgrønne. Alt dette ble avgjort før vi kom til regjeringskontorene. Det var bare naturlig at vi så til at den forrige regjeringens vedtak ble gjennomført, fortsetter han.

Tidslinje: Vindraftstriden på Fosenhalvøya 2005 og 2006: Utredning av vindkraft på Fosenhalvøya planlegges og starter. 2010: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til vindkraftanleggene til Sarepta Energi og Statkraft Agder Energi Vind. 2010: Beslutningen blir påklaget av en rekke organisasjoner og personer. 2013: Olje- og energidepartementets opprettholder vedtaket om konsesjon og ekspropriasjon, men med enkelte endringer og vilkår. 2016: Anleggskonsesjon for de to vindkraftverkene blir meddelt Fosen Vind. Byggingen starter. 2018: Roan vindkraftverk blir satt i drift og var da Norges største med 71 turbiner med en samlet produksjonskapasitet på 884 GWh årlig. 2019: Da Storheia vindkraftverk sto ferdig, var det Norges største. Anlegget består av 80 turbiner med et samlet produksjonskapasitet på 1 TWh årlig. 2020: Frostating lagmannsrett tilkjenner reindriften en erstatning på 90 millioner kroner blant annet for nødvendig omlegging av driften, gjerdebygging, ekstra fôring. 2021: Høyesterett fastslår at konsesjonsvedtaket er ugyldig. Samenes rettigheter var krenket, og vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for utbygging av to av de største vindparkene, Storheia og Roan, var ugyldige. 2022: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sender utkast til utredningsprogram. Han ønsker at utredningen skal danne grunnlaget for et nytt forvaltningsvedtak som gjør det mulig å opprettholde driften på Fosen, men med avbøtende tiltak for reindriften. 2023: På dagen 500 dager etter at Høyesterett avsa sin historiske dom, tar 13 aktivister fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom seg inn i Olje- og energidepartementet, som de «okkuperte» i fire dager før de ble kastet ut av politiet. 2023: Demonstrasjonene fortsatte utenfor departementsbygningen og flyttet seg dagen etter til Finansdepartementet. Aktivistene akter å «stenge departement for departement» fram til vindturbinene på Fosen er revet, ifølge artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen 2023: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) beklager på vegne av regjeringen for at menneskerettsbruddene overfor reineierne på Fosen. Men fortsatt er det helt uvisst hvilke tiltak som skal iverksettes. Etter en uke med illsinte demonstrasjoner kom beklagelsen – først i et møte Aasland hadde med reineiere på Fosen torsdag. Litt senere, etter et mye omtalt møte med sametingspresident Silje Karine Muotka, gjentok statsråden beklagelsen. – I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at , fordi de vil ha vesentlig negativ effekt for reindriftssamene på Fosens mulighet til å dyrke sin kultur, sa Aasland Kilde: NTB

Trosset FN

I 2018 anmodet FNs rasediskrimineringskomité Norge om å midlertidig stanse byggingen, mens de behandlet en klage fra reindrifta på Fosen. Regjeringen valgte å fortsette byggeprosessen.

– Frp satt med olje- og energiministeren da man først ble klar over at man kanskje sto overfor et brudd på menneskerettighetene. Da er det merkelig at man ikke beklager det, sier Lars Haltbrekke, SVs miljøpolitiske talsperson.

KNUSENDE DOM: Høyesteretts dom fra oktober 2021 slår fast at konsesjonene til vindparkene på Roan og Storheia er ugyldige, ettersom de krenker reindriftssamenes rett til å utøve sin kultur. Foto: Heiko Junge / NTB

Haltbrekke spurte daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg når regjeringen hadde tenkt til å innføre midlertidig stans i byggingen.

– Etter en grundig vurdering har jeg kommet til at det ikke er grunnlag for å stanse arbeidene med Storheia vindkraftverk, skrev Freiberg. Han ba FN-komitéen trekke anmodningen.

FRP-DEPARTEMENT: Sylvi Listhaug (t.v.) tok over som olje- og energiminister etter Kjell Børge Freiberg og ble den fjerde fjerde i rekken av olje- og energiministere fra Frp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

TV 2 har spurt Freiberg, som for øvrig ikke lenger er med i Frp, om han mener de gjorde gode nok vurderinger den gangen.

– Det mener jeg at vi gjorde, at vi gjorde gode og grundige vurderinger. Jeg mener det svaret jeg ga da, står seg, sier Freiberg.

– Konsesjonen på Fosen ble ikke gitt av meg i min tid som Statsråd, så de får beklage de som har noe å beklage, sier han videre.

Høyre: All grunn til å beklage

Som største regjeringsparti satt Høyre ved roret gjennom hele byggeperioden på Fosen.

– Sett i ettertid er det helt åpenbart at vi har havnet i en situasjon som tilsier at vi burde hatt en bedre prosess. Det er svært uheldig, sier Nikolai Astrup, energipolitisk talsperson i Høyre. Han understreker samtidig at konsesjonen ble gitt før de gikk i regjering.

PRO: Høyres Nikolai Astrup var en av flere stortingspolitikere som uttrykte skuffelse da Statskraft i 2015 vurderte å skrinlegge prosjektet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Stiller partiet seg bak Støre og regjeringens beklagelse og innrømmelse?

– Det er jo all grunn til å både være selvkritisk i denne saken og beklage overfor samene og reindriften på Fosen, for at vi har havnet i en situasjon der deres rett til kulturutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Så håper jeg at både samene og staten er villige til å gå i dialog for å finne en løsning i saken, sier Astrup.

FIKK SVAR: Aksjonistene varslet at fredag ble siste dag med demonstrasjoner i denne omgang, etter at de fikk en beklagelse fra regjeringen dagen før. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Han understreker også at spørsmålet om byggingen ble behandlet flere ganger i domstolene uten at samene vant.

– Det er årsaken til at utbyggingen gikk frem. Det er ikke så unaturlig at man forholder seg til utfallet av det. Når vi ser hvordan dette endte, er det jo selvfølgelig grunn til å se på om prosessen kunne vært annerledes.

– Har medansvar

Venstre og Krf satt også i regjering mens vindturbinene var under bygging. Venstre kom med i regjering i 2018, året da FN først ba om midlertidig byggestans. Krf kom med i januar 2019, samme år som Storheia vindpark sto ferdig.

TV 2 har spurt om også de vil beklage overfor reineierne på Fosen.

– Ja, og jeg er glad for at regjeringen har beklaget. Vi stiller oss bak statsministerens beklagelse, og det er det bra om alle partier gjør, svarer Kjell Ingolf Ropstad (Krf) i en SMS.

BEKLAGER: Energipolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), sier partiet stiller seg bak regjeringens beklagelse til samene på Fosen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Ola Elvestuen (V) sier anleggene aldri skulle vært godkjent i utgangspunktet.

– Konsesjonen ble gitt før vi kom inn, og dommen kom etter. Det var ikke noen anledning til å endre på det når vi kom inn i 2018. Da jobbet vi med en helhetlig plan om hvilke områder hvor det ikke burde bygges ut, sier han.

Kort tid etter ringer Elvestuen tilbake, og ønsker å presisere uttalelsen sin:

– Storheia har vi alltid vært aktivt imot. Arbeidet burdet vært stanset tilbake i 2018 etter anmodningen fra FN, og der har vi helt klart et medansvar med tanke på at vi satt i regjering.