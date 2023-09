Frp: – Naturlig med etterforskning

Reaksjonene er sterke etter Erna Solbergs opplysninger om at ektemannen handlet i aksjer over 3600 ganger, mens hun var statsminister.

Hans Andreas Limi (Frp) mener det er naturlig at Økokrim etterforsker aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann.

– Dette fremstår som en alvorlig og trist sak som er egnet til å ytterligere svekke tilliten til norsk politikk, sier Frps Hans Andreas Limi til NTB.

Han sier også at aksjehandlene bør etterforskes.

– Vi synes det er helt naturlig at Økokrim etterforsker denne saken i tillegg til at kontrollkomiteen fortsetter sitt arbeid, sier Frp-nestlederen.

Limi påpeker at det har vært flere saker som kan svekke tilliten til det politiske systemet.

– For å rette opp dette bør i alle fall folk se at slike saker etterforskes på en skikkelig måte, sier han.

SV vil granske den tidligere regjeringen.

– Det bør settes i gang en full gjennomgang av aksjeporteføljene til statsråder og ektefeller fra den forrige regjeringen, mener SVs Audun Lysbakken.

Han mener opplysningene om aksjeinvesteringene til Erna Solbergs ektefelle, som nå har blitt kjent, er dramatiske og uforståelige.

GRANSKNING: SVs Audun Lysbakken foreslår å gjennomgå aksjehandel i hele Solberg-regjeringen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det er i særklasse viktig at en statsministers habilitet ikke kan trekkes i tvil, sier Lysbakken, som er SVs medlem i kontrollkomiteen.

Han mener det er uforståelig at de føringene Statsministerens kontor la for Sindre Finnes aksjehandel, ikke ble fulgt opp. Lysbakken mener det er behov for en kraftig innstramming når det gjelder i hvilken grad statsråder og deres familier kan eie og handle aksjer.

– Jeg vil ta opp i kontrollkomiteen om vi nå trenger en full gjennomgang av aksjeporteføljene til statsråder og ektefeller i forrige regjering, og samtidig forsikre oss om at det samme blir gjort i den nåværende, sier Lysbakken.

Arbeiderpartiets medlem i kontroll og konstitusjonskomiteen, Frode Jacobsen sier saken er langt mer omfattende enn man tidligere har fått inntrykk av.

– Solberg er selv åpen på at hun har vært inhabil. Nå må vi gjennom prosessen i kontrollkomiteen få mer klarhet og svar på spørsmål, sier Jacobsen.

– Svært alvorlig



Rødt reagerer på at Erna Solberg har gitt ulike opplysninger om aksjehandlene.

– Det er lite tillitvekkende at hun først kommer med dette etter valget, etter å ha gitt en helt annen versjon før valget. Det ansvaret kan hun ikke skyve på sin ektefelle, sier Seher Aydar, medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rødt).

Hun mener dette er en svært alvorligt sak.

Solberg innrømmet på en pressekonferanse fredag at hun ikke hadde hatt oversikt over ektefellens aksjeinvesteringer. Hun sa også at hun i realiteten hadde vært inhabil i en rekke saker, uten å melde seg inhabil.

Rødt reagerer også på at Solberg utelukker at hun har delt innsideinformasjon med Finnes, samtidig som hun sier at det er «umulig å kategorisk utelukke», siden de bodde under samme tak.

Det er en alvorlig sak, sier kontrollkomiteens leder om aksjekjøpene til Høyre-leder Erna Solbergs ektemann. Den inngår i komiteens pågående habilitetssak.

– Saken har flere likhetstrekk med saken til Anniken Huitfeldt, så det er naturlig at den inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående sak, sier komitéleder Peter Frølich (H) til NTB.

Fredag offentliggjorde Høyre listen over ektemannen til Solbergs aksjehandel. Den viser at Sindre Finnes gjorde 3600 aksjehandler i perioden mens kona satt som statsminister.

– Vi undersøker brudd på habilitetsreglene. Det har etter all sannsynlighet skjedd her, selv om Solberg har vært uvitende om forholdene, sier han.

Videre påpeker han at det allerede er avgjort at Solberg må møte i kontrollkomiteens høring.

– Kontrollkomiteen skal finne feil og stille regjeringer til ansvar for kritikkverdige forhold. Dette skal vi gjøre grundig, uavhengig av hvilken politisk farge man selv har, sier Frølich.

– Mer alvorlig enn vi trodde

– Dette er langt mer omfattende og alvorlig enn det som har kommet fram tidligere. Det er ingen tvil om at dette blir en viktig del av habilitetssakene i kontrollkomiteen utover høsten, sier Venstres Grunde Almeland om avsløringene som Erna Solberg kom med fredag.

Almeland sitter i Kontrollkomiteen og går mot en travel høst.

Solberg sier under en pressekonferanse at ektemannen Sindre Finnes har handlet aksjer i et mye større omfang enn hun var kjent med, og at dette har ført til at hun i enkelte saker har vært inhabil.

– Åpenhet er avgjørende for tillit. Derfor er jeg glad for at dette nå har kommet fram for offentligheten. Og det var en klok avgjørelse av Erna Solberg å offentliggjøre det, men samtidig er dette noe som burde kommet fram tidligere, sier Almeland.