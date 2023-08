Frp mener Økokrim bør starte etterforskning av Huitfeldt-saken

Fremskrittspartiets nestleder er overrasket over at Økokrim åpnet etterforskning mot Ola Borten Moe, men ikke vil se på Anniken Huitfeldt-saken.

Onsdag ble det kjent at Anniken Huitfeldts ektemann Ola Flem har kjøpt og solgt aksjer i norske, børsnoterte selskaper etter at hun ble utenriksminister.



Huitfeldt mener dette har gjort henne inhabil i flere saker, men poengterer samtidig at hun ikke har blitt påvirket i noen beslutninger, fordi hun ikke har visst om aksjekjøpene hans.

– Etter vår oppfatning mener vi det burde blitt åpnet etterforskning, sier Hans Andreas Limi til TV 2.

Ber om forklaring

Frp-nestlederen forteller at han er overrasket.

– Først melder Økokrim-sjefen seg inhabil fordi han er tidligere AP-politiker, og kort tid etter kommer beslutningen om at de ikke vil starte etterforskning, mens aksjekjøpene til Ola Borten Moe er under etterforskning av «hensyn til demokratiet og tillit til politikerne». Hva er forskjellen? spør Limi.

Også Mdgs nestleder Ingrid Liland ønsker en forklaring på hva som skiller sakene.

– Med mindre Økokrim kan avklare hva som er forskjellen på Borten Moe og Huitfeldt, så må de etterforske, sier Liland til TV 2.



– De brukte to uker på å undersøke Borten Moe, så det må jo være noen åpenbare forskjeller når de allerede konkluderer. Folk må få vite hvorfor de konkluderer på denne måten etter så kort tid, legger Liland til.

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth forklarer at det er en vesentlig forskjell på saken til Ola Borten Moe, som selv var i møte med Kongsberg Gruppen kort tid etter at han hadde kjøpt aksjer i våpenprodusenten.

– I denne saken er det et tilleggsmoment at det har fremkommet anklager mot en politiker og at han skal ha misbrukt informasjon han har mottatt som politiker og dermed er det også viktig å komme til bunns i dette for tilliten til vårt demokratiske og politiske system, sier Lønseth til TV 2.

Økokrim-sjefen inhabil

Økokrim-sjefen meldte seg onsdag inhabil i en eventuell etterforskning mot Huitfeldt.



Lønseth begrunner dette med at han har samarbeidet med Huitfeldt flere ganger mens han var statssekretær i Utenriksdepartementet fra 2009 til 2013, samt i forbindelse med utarbeidelsen av nye varslingsregler for Arbeiderpartiet i 2018.

– Jeg har kommet til at dette samlet sett kan svekke allmenhetens tillit til at jeg kan vurdere forholdene som har fremkommet i media på en uhildet måte, hvilket jeg meddelte Riksadvokaten onsdag ettermiddag, sier Lønseth i en uttalelse til TV 2.

Assisterende sjef Inge Svae-Grotli sier torsdag at Økokrim vurderer tilgjengelig informasjon fortløpende.

– Økokrim har fått mange henvendelser om saken. Det er for tidlig å gå inn i de konkrete spørsmålene. Vi vil komme tilbake når vi har fått et mer helhetlig bilde og foretatt enkelte undersøkelser av tilgjengelig informasjon, sier Svae-Grotli.

Trekker seg ikke

Anniken Huitfeldt ble onsdag spurt om det ikke vil være mest ryddig å trekke seg som utenriksminister.

– Jeg synes ikke det. Jeg ønsker å gjøre det jeg kan for å rydde opp, sier Huitfeldt.



– Fra første dag jeg fikk kunnskap om dette, ønsket jeg full åpenhet. Jeg beordret frys i all handel med aksjer og ba deretter om gjennomgang av alle selskaper han har drevet kjøp og salg med siden jeg tiltrådte som utenriksminister.

Huitfeldt forteller at hun også ba lovavdelingen om å gjøre en vurdering, og spesielt se på hvorvidt noen av vedtakene hennes var ugyldige.

– Jeg regner også med at jeg blir innkalt av Kontrollkomiteen og jeg vil redegjøre for denne situasjonen da, sier Huitfeldt.