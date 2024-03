Frp-ledelsen vil ikke la flere kvinner ta abort: – Skal være et rettsvern for fosteret

KALDT VANN: Frp-leder Sylvi Listhaug, her under partiets landsstyremøte på Gardermoen tidligere denne måneden. Foto: Lage Ask / TV 2

– Det vil være feil å øke antallet uker for selvbestemt abort. Dette er liv som jeg mener også skal ha rettsvern, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til TV 2.

Hun avviser dermed forslaget fra flertallet i regjeringens abortutvalg, som vil øke grensen for selvbestemt abort til svangerskapets 18. uke.

– Det vil da være mulig å ta abort lenger. Jeg mener den loven vi har i dag er helt grei og bør videreføres, sier Listhaug.

– Du trekker frem vernet av det ufødte liv her. Hvorfor er det viktig?

– Det skal også være et rettsvern for fosteret. Det er et spørsmål om hvor grensene skal gå, og jeg mener grensene i dag fungerer bra. Det er en lov som har tjent kvinner godt gjennom mange år, sier hun.

Frp-ledelsen står samlet

Listhaug får også støtte fra sine to nestledere i partiet, Hans Andreas Limi og Bård Hoksrud.

– Jeg tenker at man i uke 18 har kommet veldig langt med fosteret, sier Bård Hoksrud.

Han understreker at han ikke er sterkt engasjert i spørsmålet, men at han likevel har landet på et konservativt standpunkt.

– Jeg opplever ikke noe stort rop om å endre grensene og har ikke fått veldig mange henvendelser fra velgerne om at de ønsker endringer. Jeg har forståelse for andre synspunkter, men vil stemme mot å endre fra 12 uker, som vi har i dag, sier Hoksrud.

Fungerer bra

Også den andre nestlederen, Hans Andreas Limi, vil bevare dagens abortgrenser.

– Abortloven vi har i dag fungerer bra. Jeg ser ikke noe behov for å gjøre store endringer der, men jeg ser at det kan være grunner til å diskutere nemndene. Likevel bør grensen for selvbestemt abort fortsatt gå ved uke 12, sier Limi.

APPLAUS FOR SYLVI: Nestleder Bård Hoksrud gir partileder Sylvi Listhaug en støttende applaus under hennes tale til partiets landsstyre. Foto: Lage Ask / TV 2

Flere kan si ja i Frp

Selv om ledelsen i partiet er enige om å bevare grensen for at kvinner selv kan bestemme seg for abort ved uke 12, så er meningene i Frps stortingsgruppe delte.

Flere der har uttrykt at de vil stemme for en utvidelse til uke 18 i svangerskapet.

– Dette er et spørsmål vi i Frp står fritt til å mene hva vi vil om. Det er ulike meninger i Frp om dette og jeg står for det jeg mener, sier Listhaug.

Bård Hoksrud legger til at han håper gleden over å få barn er noe flere kan få ta del i.

– Jeg håper og tror at de fleste som får muligheten til å få et barn vil sette det livet til verden og gi barnet en best mulig oppvekst og liv. Da jeg selv fikk barn skjønte jeg noe mer av hvorfor en del av kompisene mine endret seg når de fikk barn. Det gjør noe med hele livet ditt, sier Hoksrud.