Frp går mest frem

Fremskrittspartiet går mest frem på TV 2s stortingsbarometer for mars. Partiet øker med 2,3 prosent og får en oppslutning på 13,8 prosent. Det er partiets beste oppslutning på TV 2s gallup på ett år.

– Jeg synes det er kjempebra, og jeg håper vi klarer å kvitte oss med den regjeringen vi har nå, sier Listhaug til TV 2.

– Men skal vi få ny politikk trenger vi et sterkt Frp, legger hun til.



Målingen er tatt opp i forrige uke da Frps ungdomsorganisasjon FpU preget nyhetsbildet med FpU-leder Simen Velles uttalelser om gutter og likestilling.



– Vi har fått en «tinderfisert» sexkultur hvor en liten andel av mennene har eksklusiv tilgang på en stor andel av kvinnene. Det betyr at mange menn sliter med å finne seg en make, sa Velle til TV 2.



Høyre fortsatt størst

Høyre er fortsatt Norges største parti med 26,9 prosent på målingen. Partiet går tilbake med 0,6 prosentpoeng fra februar. Det på tross av at målingen er tatt opp mens partileder Erna Solberg fikk sterk kritikk av alle partiene i Stortinget som følge av ektemannen Sindre Finnes` omfattende aksjehandler.



Frp har foreløpig ikke konkludert med hvem de vil ha som sin statsministerkandidat i 2025.

– Men jeg kan forskuttere at vi vil ha bort den sittende regjeringen, sier Listhaug.

Solberg tar det tilsynelatende med ro at verken Frp eller Venstre har konkludert med å peke på henne som statsministerkandidat.

– Frp har aldri pekt på meg som statsministerkandidat utenom når vi har sittet i regjering sammen. Venstre har sagt at de skal ha sin egen prosess og avgjøre dette i eget parti. Jeg oppfatter ikke dette som spesielt dramatisk, sier Solberg til TV 2.

– Kan ikke gå av to ganger

Høyre-lederen gleder seg over målingen med borgerlig flertall.

– Det er gode tall for oss, sier Solberg.



– Høyre ligger stabilt, selv om denne målingen er tatt opp mens kritikken mot deg har vært sterk i Stortinget. Hva tenker du er forklaringen på det?

– Jeg tror folk ser at det ikke er noe nytt som har kommet. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har konkludert på de fakta som var framme i høst, og folk har gjort seg opp en mening om denne saken for lengst, sier Høyre-lederen.

Mens en rekke rødgrønne statsråder har gått av som følge av sine habilitetssaker, har Solberg på sin side varslet at hun er klar for å gå på en ny periode som statsminister i 2025.

– Lønner det seg å bli sittende?

– Jeg har gått av som statsminister. Dette skjedde mens jeg var statsminister. Jeg kan ikke gå av to ganger som statsminister, når jeg har gått av etter et valg, sier Solberg.

– Men du har valgt å bli sittende som Høyre-leder. Har det valget stått seg godt?

– Det har i hvert fall stått seg i den forstand at våre velgere ser ut til å synes at det er riktig, og våre tillitsvalgte mener at det skal være sånn. Det er et viktig å skille; Det er velgerne, demokratiet og partiet som bestemmer hvem som skal være Høyre-leder, og hvilken oppslutning Høyre får – ikke Stortinget og kommentatorene i media, sier Solberg.

Ap mest tilbake

Arbeiderpartiet og KrF går mest tilbake med henholdsvis 2,5 og 1,1 prosentpoeng.



Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng viser til dyrtiden når hun kommenterer partiets nedgang, og håper å kunne gjenvinne velgernes tillit når det mye omtalte vendepunktet i økonomien skal komme.

HÅPER PÅ OPPTUR: Aps partisekretær Kjersti Stenseng håper ny pensjons- og helsepolitikk kan bidra til å få velgerne tilbake. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Nå ser vi at prisveksten er på vei ned og at vi forhåpentligvis har nådd rentetoppen. Vårt klare mål er at folk skal få bedre råd i tiden framover, sier Stenseng til TV 2.



Arbeiderpartiet jobber nå med å utvikle partiprogrammet de skal til valg på i 2025.

– Vi skal fortsette å lytte og utvikle politikk som løser de utfordringene folk kjenner på i hverdagen sin, sier Stenseng.

SV peker på den samme dyrtiden som årsak for at partiet går litt fram (0,4 prosentpoeng) til 9,1 prosent.

– Folk ser at vi prøver å ta folks utfordringer på alvor med økte priser på det meste, med regninger og renter som tynger, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Hun blir bekymret av å se at det er borgerlig flertall på målingen, men er usikker på om Solbergs strategi om å bli sittende vil holde helt inn til stortingsvalget neste år.

– Å sitte stille i båten betyr bare at du driver med vinden. Så vi får se hvor vinden blåser. Jeg håper vinden fra Høyre snart snur, sier Bergstø.

De to industripartiene

Industri- og næringspartiet (INP) klarer med hårfin margin å sikre seg ett stortingsmandat. Ifølge TV 2s beregninger er det snakk om et utjevningsmandat fra Hordaland.

For bare to måneder siden lå partiet klart over sperregrensen og lå an til å rykke inn på Stortinget med åtte mandater. Etter det er både partiet og velgerne delt i to.

INP får 2,9 prosent mens det nye partiet til tidligere leder Ove Waltherzøe, Det norske industriparti (DNI), får 1,5 prosent.

Samlet stjeler de to industripartiene 51.000 velgere fra Frp på denne målingen.