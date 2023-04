– Det behovet og ikke budsjettet som bør styre, mener stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp).

Njåstad som sitter i forvaltningskomiteen har i likhet med mange andre reagert sterkt på «Petter-saken».

Njåstad mener funksjonshemmede diskrimineres, slik ordningen med aktivitetshjelpemidler i dag fremstår.

Multifunksjonshemmede Petter Heggland (33) fikk avslag om støtte til et hjelpemiddel - en såkalt Innowalk - som gir bedre helse og livskvalitet.

Selv om Petter fikk sin søknad registrert allerede i desember 2022, var Nav-potten for 2023 tom lenge før Petter sin søknad var ferdigbehandlet.

Det betyr at han må vente til 2024, før han på nytt kan søke. Og da risikerer Petter igjen å få avslag med samme begrunnelse.

Gravide får ikke avslag

– Veldig urimelig. Det er jo ingen gravide som får avslag i juni fordi kassen er tom, forklarer Njåstad.

Frp-politikeren mener man må se til andre ytelser som foreldrepenger, arbeidsledighetstrygd, pensjon.

– Der får den gravide, arbeidsledige eller pensjonisten de det har krav på uavhengig av størrelsen på budsjettet. Det bør absolutt være samme prinsipp på slike ytelser som dette.

Holdt for narr

– Vi blir holdt for narr, fortalte foreldrene Atle og Anne Heggland til TV 2.

Begge er frustrerte over dagens ordning som forskjellsbehandler de over og under 26 år. Og hvor de over 26 år, som Petter, må sloss om et begrenset antall millioner som er satt av til såkalte aktivitetshjelpemidler.

AKT26 - Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år Aktivitetshjelpemidler kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne for at de skal kunne delta i fysisk aktivitet. Ordningen er rammestyrt. Ordningen er rammestyrt. Det vil si at når den økonomiske rammen for inneværende år er brukt opp, vil søknader bli avslått på grunn av manglende midler. Klage på vedtak Du kan klage dersom du får avslag på søknaden din. Avslag som skyldes manglende budsjettmidler vil du ikke kunne klage på.

Saken har opprørt mange, også flere av stortingsrepresentantene. Ansvarlig statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Marte Mjøs Persen, erkjenner også at det uheldig.

Hun vil derimot ikke love at hun tar initiativ til å bevilge tilstrekkelig med midler i revidert budsjett, nå i mai.

Passiv statsråd

Overfor TV 2 presiserer statsråden at hun må ha Stortinget, som er den «bevilgende myndighet», med seg for å få gjennomslag i revidert.

– Statsråden har det privilegium å fremme proposisjonen til Stortinget der dette kan løses. Neste anledning er revidert og jeg forventer at hun der øker posten eller endrer den til overslagsbevilgning. Hun kunne meget fint gjort det samme før jul i statsbudsjettet, noe hun ikke gjorde. Så det er passivt av Persen å skyve Stortinget foran seg her, mener Njåstad.

Njåstad har i dag sendt følgende spørsmål til Marte Mjøs Persen:

«Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe Petter og andre, og kan endring av posten fra rammestyrt til overslagsbevilgning være løsningen?»

Njåstad mener denne posten som mange andre ytelser må basere seg på overslagsbevilgning, og ikke rammestyrt, som i dag. Enkelt sagt: det er ikke potten, men behovet som skal styre om man får penger til et aktivitetshjelpemiddel.

– Oppgitt

KrF-leder Olaug Bollestad stilte tidligere i uken spørsmål til arbeids- og inkluderingsministeren om regjeringen ville øke tilskuddspotten for aktivitetsmidler for personer med nedsatt funksjonsevne.

I dag fikk hun svar og hun er opprørt over at statsråden ikke har planer om å gjøre noe som helst.

– Jeg blir så oppgitt over at dette kan skje år etter år. KrF løftet behovet for mer penger til aktivitetshjelpemidler i fjor vinter da potten var tom allerede i februar. I år ble det tomt før folk fikk søkt. Sånn kan vi ikke ha det, tordner Bollestad.

Hemmelighold

På spørsmål fra Bollestad svarer Marte Møs Persen blant annet følgende:

«Som følge av at ordningen har blitt bedre kjent blant brukerne, har etterspørselen etter ordningen vært høyere enn bevilgningen har gitt rom for de siste årene.»

– Veldig spesielt svar fra regjeringen. Det kan ikke være slik at statsråden problematiserer at gruppen som har behov for disse midlene kjenner til ordningene? Da bør vel regjeringen sikre at potten til aktivitetsmidler øker, ikke tenke at hemmelighold av potten løser noe, oppgir Bollestad i en e-post til TV 2.