Frøya (17) vil ha stemmerett: – Jeg blir lei meg

De siste fem årene har Frøya Skjold Sjursæther fra Bergen drevet valgkamp, hatt styreverv, skrevet debattinnlegg og deltatt i debatter.

Nå er hun leder for Grønn Ungdom Vestland, men i motsetning til partifellene, blir hun stående utenfor stemmeboden.

– Jeg blir jo lei meg av at jeg ikke kan få stemme. Jeg har deltatt i tre valgkamper uten å kunne få stemme. Det er synd, sier ungdomspolitikeren.

– Ikke undervurder unge

TV 2 møter Sjursæther mens hun driver valgkamp sammen med partiet sitt på Torgallmenningen i Bergen.

BIDRAR: Siden hun var 12 år har Frøya Skjold Sjursæther vært en del av Miljøpartiet De Grønnes Grønn Ungdom. Å være en tydelig ungdom i politikken har sin pris. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Å senke stemmerettsalderen kunne bidratt til å endre debattklimaet i Norge, tror 17-åringen.

– Som en som har ytret seg i media flere ganger, har jeg fått ganske harde tilbakemeldinger. Mange går til personangrep og mener at jeg er for ung til å ytre meg og delta i politikken. Jeg tror en utvidelse av demokratiet og stemmerettsalderen ville gjort det enklere for unge å delta i demokratiet.

Partileder i MDG, Arild Hermstad, er klar på at Stortinget burde legge til rette for at flere som Sjursæther får stemme.



– Vi mener at de unge bør ta en enda større plass i demokratiet vårt. Det er for få unge som er representert, både i kommunestyrene og i andre styrende verv. Den beste måten å få det til på, er at man begynner å stemme tidligere, mener Hermstad.

IMPONERT: MDGs partileder, Arild Hermstad, er glad for engasjementet til ungdomspolitikere som Frøya Skjold Sjursæther (17). Partiet ønsker at 16- og 17-åringer skal stemme i lokalvalg. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Ingen egeninteresse

I juni 2022 ble forslaget om å senke stemmealderen til 16 år i kommune- og fylkestingsvalg stemt ned av et flertall bestående av Høyre, Sp, FrP og KrF.



Blant partiene som er imot, legges det vekt på at personer som stemmer, også burde være myndige, altså fylt 18 år.

– Vi synes det er naturlig at det henger sammen med stemmerettsalderen. Så er det jo slik at de unge virkelig kan engasjere seg både i enkeltsaker og i partidemokratiene, sånn at de er med å påvirke likevel, sier stortingsrepresentant Svein Harberg (H).

UENIG: Selv om partiet ønsker at ungdommer skal ta del i demokratiet, vil ikke Høyre at stemmerettsalderen skal senkes, forteller stortingsrepresentant Svein Harberg (H). Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Partiene som stemte mot å senke stemmealderen, hadde en eldre velgergruppe enn partiene som var for, ifølge SSBs velgerundersøkelse fra kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Det har ingen påvirkning på Høyres standpunkt om stemmealderen i Norge, hevder Harberg.

– Vi har diskutert det mer prinsipielt, så er det argumenter for lavere stemmerettsalder og for å beholde det slik vi har det i dag, og vi har landet på det siste. Det er ikke noe egeninteresse i det, det handler rett og slett om å jobbe med demokratiet på en god måte.

Klar for 2025

Heller ikke Hermstad vil vedgå at oppslutning er hovedargumentet for å la 16- og 17-åringene inn i valgbodene.

– Selvfølgelig er det hyggelig å få flere stemmer, det ønsker vi alltid. Men jeg synes det er viktig at de unge får en stemme, for det er politikerne de som faktisk har nesten mest å si på hvordan fremtiden de skal bli.

FORHÅNDSSTEMMING: Mange velger å stemme på forhånd før kommune- og fylkestingsvalget 2023. De under 18 år får heller ikke denne gang deltatt direkte i demokratiet. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Ved stortingsvalget i 2025 kan endelig Sjursæther bli med inn i stemmelokalene.

– Jeg gleder meg veldig mye til det. Det er veldig viktig at unge bruker stemmeretten sin og deltar i demokratiet. Jeg hadde jo håpet at jeg kunne gjøre det i år også, men dessverre får jeg ikke lov til det.