Da «Sofie» varslet Helsetilsynet om overgrep fra fastlegen sin for snart to år siden trodde hun det ikke fantes andre berørte. I ettertid viser det seg at varselet har utløst en politietterforskning som nå omfatter over 200 andre kvinner.

– Jeg tenker at dette er et ekstremt tall. Og bak hvert tall er det et menneske, sier «Sofie» til TV2.



Det avgjørende varselet

Kvinnen som vi kaller «Sofie», ønsker å være anonym, men TV 2 har møtt henne flere ganger det siste halve året.

Det er snart to år siden hun kontaktet myndighetene første gang. I denne perioden har hun sett hvordan saken gradvis har økt i omfang.

SENTRUM: Frosta kommune har 2600 innbyggere. Legekontoret der legen jobbet, ligger i kommunehuset midt i Frosta sentrum. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

I juni fikk «Sofie» også vite at legen hadde anmeldt henne for falsk forklaring, men denne saken har politiet nå henlagt.



– Det har vært ufattelig tungt å stå i denne prosessen, men jeg skjønner at varselet mitt var viktig.



Denne uken ble det kjent at politiet har mottatt 107 nye anmeldelser mot den tidligere kommunelegen på Frosta. Fra før var legen siktet for 34 tilfeller av voldtekt, og 93 kvinner hadde status som fornærmet.

«Sofie» tenker først og fremst på hvordan alle disse kvinnene har det i hverdagen.

– Jeg tenker på at det finnes 200 andre der ute som kanskje har det sånn som meg? Jeg vet jo at dette får store følger. Det påvirker alt i livet.



Mener han er uskyldig

Legen har hele tiden hevdet at han er uskyldig, og at alt han har gjort er medisinsk begrunnet. Han påpeker at taushetsplikten han har som lege, gjør at han ikke kan uttale seg om sine tidligere pasienter.

UNDERSØKER: Politiet ransaker huset til den siktede legen. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Ved hjelp av flere skjulte kameraer har legen gjort opptak av kvinnene inne på legekontoret.

Til Helsetilsynet har legens advokat, Karl Bjørnar Olsen, opplyst at selv om videofilming i seg selv er brudd på handlingsreglene, så er legen glad for at han han har gjort opptakene:



«Legen mener at lagret videomateriale vil dokumentere hans uskyld», skriver Olsen i sitt svar til Helsetilsynet.

TV 2 har vært i kontakt med legens advokater som ikke har mer å tilføye.

Helsetilsynet fratok mannen legelisensen i juni. Denne avgjørelsen har han påklaget.



Politiet har sett igjennom 6000 timer med videoopptak, og de 107 nye anmeldelsene er et resultat av dialogen politiet har hatt med kvinnene som er identifisert i materialet.

– Større enn meg



Det «Sofie» ikke visste i 2021, var at flere andre kvinner hadde varslet både i 2006 og i 2017. Varselet fra «Sofie» var likevel det første i 2021 og dermed varselet som startet etterforskningen som nå pågår.

Først da etterforskningen etter hvert ble omtalt i media, og det kom flere varsler, forsto «Sofie» at saken kunne omfatte veldig mange flere.

At 200 kvinner nå har status som fornærmet, har hun derfor vært litt forberedt på.

– Jeg skjønte etter en stund at dette var mye større enn meg. Og da begynte jeg å lure på hvor mange andre det kunne være?

Vil ta lang tid

Politiet har nå etterforsket saken i over ett år, og de regner med at en eventuell tiltale vil være klar før jul.

Dersom saken havner i en domstol, kan det ta flere år før man vil ha en rettskraftig dom og «Sofie» kan legge saken bak seg. Det syns hun er tungt å tenke på.

Selv om saken er belastende og krever mye av henne, så er «Sofie» opptatt av at politiet nå gjør en grundig jobb.

ANONYM: «Sofie» prøver å skjerme seg for den pågående etterforskningen av legen på Frosta. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Saken vil fortsette å ta tid og energi. Men jeg tror det er viktig å være tålmodig.

Etterforskningen strekker seg langt tilbake i tid, og flere kvinner har forsøkt å si fra om det de har opplevd.



«Sofie» stiller spørsmål ved hvorfor saken ikke har blitt kjent før nå, og hun mener at det handler om at man ikke har tatt kvinner og kvinnehelse på alvor.

«Sofie» mener at manglende fokus på kvinnehelse er en av årsaken til at man ikke har avdekket saken tidligere. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Hun syns derfor at det er viktig å se denne saken i et større perspektiv, og savner mer fokus på kvinners helse i samfunnet.

– Denne saken er et bevis på hvorfor det er så viktig å snakke mer åpent om kvinnehelse generelt i Norge.