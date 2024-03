Frontfagene har overlevert sine krav

OVERLEVERER KRAV: Fellesforbundets delegasjon overleverer kravene sine til Norsk industri. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mandag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør. Den første tariffavtalen som blir forhandlet, er Industri­overenskomsten.

Klokken 10 overleverte Fellesforbundet sine krav til motparten Norsk Industri.

– Dagen er kommet for at vi kan starte et ordentlig tariffoppgjør i normale tider, og ikke ha en stor oljekrise, krig eller pandemi bak oss, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Så dette borger for et godt oppgjør når industrien går så det suser.

LØNNSOPPGJØR: Fellesforbundets leder Jørn Eggum ser frem til lønnsoppgjøret. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Lønnsoppgjøret i industrien – også kjent som frontfaget – vil sette rammene for hva alle norske arbeidstakere skal få i lønnstillegg i år.

– Det skal bli moro å komme i gang med det som er frontfaget, sånn at vi kan danne en skikkelig norm og gi litt signaler til resten av samfunnet, sier administrerende direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Forhandler i én uke

Nå holder Fellesforbundet og Norsk Industri et lukket møte om kravene. Partene har varslet et pressemøte klokken 11.30.



Forhandlingsfristen i frontfagene er 21. mars. Dersom partene ikke kommer til enighet går forhandlingene til mekling over påske.

LO-forbundet Fellesforbundet er sammen med YS-forbundet Parat representanter for arbeidstakersiden. Norsk industri representerer arbeidsgiverne.

FORHANLDER OM LØNN: Forhandlingsfristen for frontfagsoppgjøret er i utgangspunktet 21. mars, med mekling etter påske. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Parat overleverer sine krav først klokka 13. Disse forhandlingene går parallelt.

Krever økt kjøpekraft



Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at det både forhandles om lønn og andre rettigheter.

Fellesforbundet krever blant annet økt kjøpekraft og en bred etter- og videreutdanningsreform.

– I år er det pengene som gjelder. Folk har gått gjennom dyrtid og renteøkninger, og merker at lønnen rekker stadig kortere. I år skal vi ha en lønnsøkning som ligger over prisveksten, sier Eggum i en pressemelding.

I fjor endte industriarbeideren opp med lavere tillegg enn offentlig sektor. Eggum mener de i år har sjeldent gode kort på hånden.