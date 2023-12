Frogner-drapet: Varetektsfengsles i fire uker

Politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga sa i forkant til TV 2 at hun i tillegg ville be om to uker i fullstendig isolasjon. Også dette fikk politiet tingretten med på.

Siktedes forsvarer varslet at han ville samtykke til fengslingen.

Obduseres i dag

Politiet ble like før klokken 11 lørdag formiddag ringt av mannen i 20-årene, som fortalte at han hadde vært i en leilighet på Frogner. Der hadde en mann blitt skadet, fortalte han, ifølge politiet.

ÅSTEDET: Politiets krimteknikere dekket for vinduene da de jobbet på åstedet lørdag kveld. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Like etterpå rykket politiet ut og fant en godt voksen mann død i leiligheten.

Kort tid senere pågrep og siktet politiet mannen i 20-årene.

I en pressemelding skriver politiet at avdøde vil bli obdusert mandag.

«Vi vil ikke kunne si noe mer om hendelsesforløp eller når relasjon oppstod mellom siktede og nå avdøde, før vi har kommet lenger i etterforskningen», skriver politiet.

Nekter straffskyld

Den siktede erkjenner ikke straffskyld, opplyser mannens forsvarer Espen Wangberg til TV 2.

– Han har ikke forklart seg for politiet, fordi han ikke er i form til det. Det eneste jeg kan si, er at han nekter straffskyld etter siktelsen, sier Wangberg.

UNDERSØKELSER: Politiet gjorde en rekke beslag og snakket med naboer søndag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Når blir det avhør?

– Så fort som mulig, når han klar for det.



– Erkjenner han noen faktiske forhold eller straffskyld for noe annet enn drap?

– Det kan jeg ikke kommentere.



Mandag vil han etter alt å dømme bli varetektsfengslet i Oslo tingrett, ettersom han samtykker til politiets begjæring.