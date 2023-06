Frode Elgesems styreverv er ugyldig

Settestatsråd Anne Beathe Tvinnereim har besluttet at Elgesems styreverv i Wergelandssenteret er ugyldig. Frp mener svarene Brenna har sendt Kontrollkomiteen ikke er gode nok og ønsker kontrollsak.

– Jeg hadde fredag et møte med relevante fagavdelinger i Kunnskapsdepartementet og fikk en innføring i saken. Jeg har besluttet at oppnevnelsen av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret er ugyldig.

Det sier settestatsråd for Tonje Brenna, Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Elgesem selv skriver i en melding til TV 2 tirsdag at avgjørelsen ikke er overraskende.

– Jeg sa allerede i forrige uke at jeg regnet med at denne oppnevnelsen er ugyldig. Jeg har ikke noen ytterligere kommentar til det nå, skriver han.

Vil gå gjennom alle saker

Tvinnereim er til vanlig utviklingsminister i Støre-regjeringen.

– Som settestatsråd skal jeg nå gå grundig gjennom alle saker som involverer Frode Elgesem og de tre styremedlemmene i Utøya AS.

SETTESTATSRÅD: Tvinnereim er til vanlig utviklingsminister i Støre-regjeringen, men fungerer som settestatsråd for Tonje Brenna . Foto: Truls Aagedal / TV 2

Tvinnereim sier at hun også skal se på hvordan kunnskapsdepartementet framover skal håndtere saker knyttet til Raftostiftelsen, Utøya AS og Wergelandsenteret.

– Jeg legger vekt på å treffe videre beslutninger i sakskomplekset så snart som mulig, sier Tvinnereim

Elgesem ble av kunnskapsminister Tonje Brenna utnevnt til styremedlem i Wergelandsenteret. Elgesem var bistandsadvokat for AUF under 22. juli-rettssaken. I ettertid skal Brenna og Elgesem blitt det hun selv beskriver som gode venner.

I ettertid har hun kommet fram til at hun er inhabil i saker som omhandler ham.

PRESSEKONFERANSE: 20.juni holdt Tonje Brenna pressekonferanse om egen habilitet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Forklarer sin habilitet

Tirsdag har kunnskapsminister Tonje Brenna sendt sitt svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget etter at hun innrømmet at hun hadde brutt habilitetsreglene.



Brenna skriver at hun beklager feilene som har blitt gjort.

– Jeg har gjort feil ved håndteringen av spørsmål om min habilitet. Det er alvorlig, og det beklager jeg. Jeg har et ønske om å være åpen og ærlig om denne saken og å rydde opp på best mulig måte, skriver hun.

Videre forklarer hun at hun er inhabil overfor tre av styremedlemmene i Utøya AS fordi de er nære venner. I tillegg går hun inn på sin relasjon med Frode Elgesem.

– Jeg er også god venn med Frode Elgesem. Jeg har kommet til at jeg er inhabil også i saker som berører ham. Det betyr at jeg ikke skal delta i saksforberedelse eller ta avgjørelser i saker som kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham.

I redegjørelsen skriver Brenna at Elgesem blant annet var i bryllupet hennes i fjor sommer, og at han hadde et innslag i utdrikningslaget hennes.

Nytt møte torsdag

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Peter Frølich (H), skriver i en SMS til TV 2 at komiteen skal gå grundig gjennom svaret.

– Kontrollkomiteen har akkurat mottatt et omfattende svar fra Brenna. Vi vil nå gå grundig gjennom alt.

Han bekrefter samtidig at det nå er kalt inn til et nytt møte i komiteen torsdag klokken 14.00.



Frp ønsker kontrollsak

Fremskrittspartiet mener kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ikke svarer godt nok på partiets spørsmål om egen habilitet.

– Det er lite tillitvekkende. Vi mener Brenna må svare bedre på hvorfor det gikk flere uker fra hennes egen statssekretær ba om vurdering av sin habilitet til hun selv gjorde det samme, sier partileder Sylvi Listhaug.

Hun sier Frp også vil ha svar på hvordan det kunne gå over tre måneder fra Brennas gode og nære venn Frode Elgesem ba statsråden vurdere habiliteten sin, til hun faktisk erklærte seg inhabil overfor ham.

– Hvordan kunne hun, etter å ha fått et slikt varsel, likevel ta initiativ til å spille ham inn som styremedlem i Wergelandssenteret? Det er vanskelig å forstå, sier Listhaug.

Utelukker ikke kontrollsak

Grunde Almeland, sitter i kontrollkomiteen for Venstre. Han sier til TV 2 at Venstre vil gå grundig igjennom Brennas redegjørelse.

– For Venstre er det viktig å behandle denne saken med den seriøsiteten en slik alvorlig sak fortjener. På bakgrunn av den gjennomgangen vil vi vurdere om det er aktuelt å opprette sak. Det utelukker jeg ikke at det er.

På spørsmål om Høyre også ønsker en kontrollsak mot Kunnskapsministeren svarer Peter Frølich (H):

– Svaret vi har fått er omfattende, med over 23 vedlegg. Det fortjener grundig og seriøs behandling. Høyre har derfor ingen kommentarer før vi har fått lest og vurdert alt.

Også Audun Lysbakken forteller til TV 2 at SV trenger mer tid før de tar en vurdering om kontrollsak.

– Vi skal gå grundig gjennom svarene, og ta stilling når komiteen møtes. Vi har ingen videre kommentar foreløpig, vi trenger litt tid til å gjennomgå svaret.