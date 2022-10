Frode Berg: – Har ingen medlidenhet

SPIONDØMT: I over 20 år jobbet Frode Berg som grenseinspektør. I 2017 ble han pågrepet i Moskva og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ber nordmenn være på vakt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Den 37 år gamle mannen kom til Norge og Tromsø i februar i år, og skulle i utgangspunktet bare være i landet i noen måneder.

For tre dager siden ble han pågrepet på vei til jobb ved Senter for fredsstudier på universitetet i Tromsø.

Berømmer arbeidet til PST

Kollegaer, naboer og venner fikk fortalt en historie om at han var brasiliansk statsborger, men ifølge PST var dette en nøye planlagt løgn.

De mener at mannen har operert under falsk identitet og at han i virkeligheten er en russisk spion.

– Jeg må berømme PST for den jobben de har gjort i denne saken, sier Berg til TV 2.

I over 20 år jobbet Frode Berg som grenseinspektør. I 2017 ble han pågrepet i Moskva og dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Etter to år i fengsel ble Berg utlevert til Norge.

PST sier at de har bedt om at den spionmistenkte mannen blir utvist fra Norge. Dette reagerer Berg på.

– Det uroer meg at han skal utvises. Hvis norske myndigheter har bevis for at han har drevet spionasje, må det jo reises sak mot han og prøve den for norsk rett. Vi må ikke låse oss fast i at en spion bare ser etter hemmelige opplysninger, sier han til TV 2.

Berg sier mannen som nå er mistenkt og internert vil få en mer rettferdig prosess enn det han selv fikk i Russland.

– Dersom han blir dømt i Norge, blir han nok utlevert.

Han mener en rettsak er viktig for å markere seg.

– Hvis det er en spionsak og vedkommende har jobbet med informasjonsinnhenting i Norge, så må vi markere dette overfor det aktuelle landet. Dersom han blir utvist kan han operere videre i andre land, sier Berg til TV 2.

JOBBET HER: I disse korridorene hadde den nå spionmistenkte mannen sitt kontor. Foto: Markus Furnes / TV 2

– Må være på vakt

Berg er ganske sikker på at det er flere spioner i Norge.

– Vi må ikke være naiv og tro at det ikke foregår spionasje i landet vårt. Vi må være på vakt, men vi må ikke forhåndsdømme russiske statsborgere i Norge.

Han mener også at vi ikke må følge blindspor, som for eksempel de som har flydd med droner i Norge.

– Denne spionsaken er jo et godt eksempel på hvor smart man kan opptre på. Det er en person med brasiliansk statsborgerskap som kan ha spionert for Russland. Vi har sett flere eksempler på det tidligere, sier Berg til TV 2.

Likevel ber han folk om å ikke få panikk.

– Jeg har stor tiltro til de hemmelige tjenestene, og er trygg på at de gjør jobben sin godt.

– Mye fortvilelse

Nå har det snart gått tre år siden Berg ble utlevert til Norge. Selv om denne saken ikke vekker vonde minner, er han fortsatt preget av hendelsen.

– Jeg gjør jo mine tanker. Det første halve året i fengsel var absolutt grusomt. Det var mye fortvilelse og jeg var forvirret. I tillegg opparbeidet jeg meg et forferdelig hat mot norske myndigheter, sier han til TV 2.

– Jeg bærer ikke nag til noen nå.

Berg sier at han ikke var forberedt på alt som skulle skje med han i Russland.

– Men han som nå er internert kan ha vært skolert og godt drillet på situasjonen han står midt opp i. Han nekter jo for alt. Når man nekter for alt, er det mye som tilsier at han er en ekte spion, mener Berg.

Og legger til:

– Jeg har ingen medlidenhet til mannen.

Brasilianerens advokat, Thomas Hansen, sier til TV 2 at mannen benekter spionanklagene.

– Han bestrider å være en russisk spion. Hvis det er slik at han får et vedtak om utvidelse, så vil han ikke bestride det. Han har ikke hensikt om å krangle seg inn i Norge igjen, sier Hansen.

Anklager Norge for «spionmani»

Den russiske ambassaden sier at det generelt sett, i det siste har «spionmani» vært aktivt fremmet i Norge.

Berg reagerer på dette.

– Jeg må bare le av dette. Jeg husker godt hvordan den russiske talskvinnen arrogant kommenterte min sak på russiske nyheter etter at jeg var arrestert. Og ikke minst hva en FSB-oberst som beklaget seg overfor meg like etter at jeg var arrestert, og sa at de har store problemer med vestlig spionasje i Russland.