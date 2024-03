Frikjent for grov hvitvasking i lagmannsretten

En mann i 20-årene og en mann i 30-årene er frifunnet i Eidsivating lagmannsrett for grov hvitvasking.

De to mennene ble dømt til ett år og seks måneders fengsel i tingretten i 2022, men anket dommen.

I tillegg ble ytterligere en mann i 30-årene dømt til samme straff. Han anket også dommen, men trakk anken før saken kom opp i lagmannsretten.

Rykket ut til sammenkomst

Saken begynte med at politiet i februar 2021 rykket ut til en leilighet på Kolbotn.

Politiet trodde de måtte bryte opp en sammenkomst av hensyn til smittevern. I stedet fant politiet en pose med tre millioner kroner i sedler, og det ble startet etterforskning av mulig hvitvasking.

De to mennene endret forklaring i lagmannsretten, og den nye forklaringen var medvirkende til frifinnelsen.

Forsvarer: – Gledelig

Frifinnelsen ble avsagt under dissens, som vil si at et mindretall mente at de to mennene skulle dømmes.

– Det er gledelig at lagmannsretten tar prinsippet om at all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode på alvor. Og at de tar på alvor at det er påtalemyndigheten sitt ansvar å bevise straffeskyld, sier Lars Mathias Undheim til TV 2.

Han forsvarte en av de tiltalte som nå er frikjent, og sier at mannen ble lettet og glad over frifinnelsen.