Frifunnet for drapsforsøk – slipper forvaring

Den 35 år gamle mannen ble i tingretten dømt til forvaring for å ha knivstukket to menn. Lagmannsretten har frifunnet ham for ett av to drapsforsøk.

– Vi har hele tiden vært uenige i tingrettens avgjørelse og konstaterer at lagmannsretten nå har frifunnet min klient for drapsforsøk, sier mannens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, til TV 2.

Det er et halvt år siden Oslo tingrett dømte 35-åringen til åtte og et halvt års forvaring for to drapsforsøk med kniv.

DØMT IGJEN: Borgarting lagmannsrett har frifunnet mannen for et drapsforsøk, men fremdeles dømt ham til seks år i fengsel. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå har Borgarting lagmannsrett frifunnet ham for et av drapsforsøkene i tiltalen. Straffen er satt til seks års fengsel.

– Saken vil bli anket hva gjelder den andre fornærmede, all den tid jeg opplever at lagmannsretten har foretatt en feil ved sin lovanvendelse, sier Flemmen Johansen.

Oppsøkte tiltalte

Hendelsen fant sted en mandag ettermiddag i april 2020.

Sammen med to kamerater hadde en mann tatt taxi til en leilighet på Ammerud i Oslo.

Den ene kameraten er broren til den 35 år gamle mannen som bodde i leiligheten, og som nå er dømt i saken.

ÅSTEDET: Hit ankom tiltaltes bror og de to fornærmede i taxi få minutter før voldshandlingene. Foto: Berit Roald / NTB

Domfeltes bror hadde fått meldinger som antydet at tiltalte var voldelig mot samboeren sin.

Fordi tiltalte også var ruset, ville broren hans ha med seg to kamerater til leiligheten. Han fryktet at broren ville være aggressiv og farlig.

Fremme ved leiligheten forsøkte de tre mennene, som alle var godt kjente for politiet fra tidligere, å banke på døra. Da de ikke fikk svar, sparket de hardt i døra. Inne i leiligheten var 36-åringen livredd, ifølge egen forklaring.

Uenige

Mens domfelte forklarer at han ble angrepet av brorens kamerater, har de to begge forklart at han umiddelbart gikk til angrep på dem med kniv.

– Jeg husker bare at jeg sparket i døra, så ble det svart for meg. Jeg våknet på gulvet og kjente at det sprutet blod fra siden av overkroppen, forklarte en av de fornærmede i retten.

FORSVARER: Advokat Christian Flemmen Johansen representerer 36-åringen som er tiltalt for to drapsforsøk. Foto: TV 2

Tiltaltes bror fikk dratt den fornærmede inn i en annen leilighet og ringt etter ambulanse. Samtidig snudde tiltalte seg mot den siste personen utenfor døra, en 30 år gammel mann.

Tok tak i knivblad

Ifølge 30-åringen falt han bakover da knivbladet skar ham i underarmen. Mens han lå nede, tok fikk han kniven rettet mot strupen.

– Jeg tok tak i knivbladet og prøvde å skyve det bort fra meg, men jeg merket av fingrene ga etter. Han sa til meg «nå har du ti sekunder igjen å leve», men så ser jeg N.N. (tiltaltes samboer) ta kvelertak på ham. Hun sa «løp», og jeg kom meg ut, sa 30-åringen i tingretten.

Den tiltalte mannen har en annen versjon. Han mener at mennene oppsøkte ham fordi han hadde stjålet fem liter GBL, virkestoffet i GHB, fra dem.

Ifølge tiltalte kom mennene brasende inn i leiligheten hans, mens slag og spark haglet mot ham.

– Jeg kom meg på beina og fikk tak i kniven. Jeg stakk mot dem og traff [35-åringen] i brystet. [30-åringen] fortsatte å angripe meg, men jeg fikk tak i genseren hans og stakk ham i magen. Han bare datt sammen, og jeg falt oppå ham, forklarte tiltalte i tingretten.

– Da jeg dro kniven ut av ham, begynte han å kjempe. Han vrei seg i panikk og sparket mot meg. Jeg kjente at noen prøvde å rive meg bort, så jeg reiste meg og så det var [tiltaltes samboer], sa han.

LANG REKKE: Politiet sendte mange patruljer da mange naboer ble vitner til den alvorlige voldshendelsen mandag 20. april 2020. Foto: Berit Roald / NTB

Kort tid senere var politiet på plass og pågrep 36-åringen inne i hans egen leilighet. Mannen la seg på bakken og lot seg pågripe uten videre dramatikk.

Tidligere straffet

De tre tilhører alle et belastet rusmiljø. Den domfelte mannen er straffet en rekke ganger tidligere, blant annet for våpenbesittelse, trusler og voldsovertredelser.

I tillegg til fengselsstraffen må han betale oppreisningserstatning på 225 000 kroner til hver av de to fornærmede, som er mer enn han ble dømt til i tingretten.

Erstatningskravet vil bli anket til Høyesterett, varsler advokat Flemmen Johansen.