Frid (50): – I år måtte jeg bruke 500.000 kroner fra bufferen

Lenken med gullbokstavene henger i Godvik barnehages bibliotek. Ballonger er festet i bokhyllene. I dag fyller barnehagestyrer Frid Sage 50 år.

Selv om hun ble feiret i helgen, var hun innom barnehagen. Slik hun nesten alltid er – i alle ferier og helger.

– Det måtte jo strøs. Slik at isen var borte når barna kom i barnehagen, sier hun.

GIR ALT: Barnehageeier og styrer Frid Sage i Godvik barnehage klarer ikke dekke pensjonsutgiftene til sine ansatte etter regjeringens kutt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Må bruke arvepenger

I dag går halvparten av norske barnehagebarn i en privat barnehage. Men politikerne har strammet inn ordningene for disse barnehagene.

– I år måtte jeg bruke 500.000 kroner fra bufferen. En liten buffer vi arvet fra den lokale sanitetsforening da vi kjøpte barnehagen i 2019, sier Sage.

ENKELTSTÅENDE: Regjeringens kutt fører til at enkeltstående private barnehager ikke klarer å dekke pensjonsutgiftene sine. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Fortsetter det slik, må jeg avvikle om to år, sier hun.

Barnehagestyreren sliter med å holde tårene tilbake når hun snakker om den enkeltstående barnehagen.

– Dette er livsverket mitt. Vi har lagt alt ned i dette. Ferier og helger. Alt for å skape et trygt og godt tilbud til disse barna.

Mener hun lyver

En av årsakene til at det er blitt tøffere å drive private barnehager, er at regjeringen i år kuttet 500 millioner kroner i pensjonstilskuddet til private barnehager.

Det har ført til at over 800 private barnehager ikke får dekket de ansattes pensjon.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har understreket at hun ikke vil de private aktørene til livs, men at grepene er gjort for å ta et oppgjør med konsernbarnehagene.

– Jeg mener kunnskapsministeren lyver når hun sier at tiltakene er ment for å ramme de store kjedene, og ikke går ut over de små enkeltstående barnehagene, sier stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp).

DÅRLIG POLITIKK: Frps Himanshu Gulati mener at regjeringen må være ærlig på at de ikke ønsker private barnehager, istedenfor å kutte tilskuddene til ansattes pensjon. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Frykter konkursras

Frp frykter nå et ras av konkurser blant private barnehager.

– Kuttene treffer alle private barnehager likt. Ved å ikke gi dem penger til å dekke pensjon, ødelegger man økonomien til de private barnehagene, sier Gulati.

For ikke alle barnehager har en buffer.

Da Frid Sage kjøpte barnehagen fra Kvinners Sanitetsforening i oktober 2019, fulgte det med to millioner kroner. Så slo pandemi, strømkrise og tilskuddskutt inn over den gul- og rødmalte barnehagen.

TO ÅR: Barnehagen har sparepenger nok til å drifte i to år til. Uten de gamle tilskuddene får ikke alle barna som går i denne barnehagen gå her helt til skolestart. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Vi blir straffet for å ha ansatte med utdanning og høy ansiennitet. Lønnskostnadene er derfor høye. Samtidig er det ventet at vi skal kompensere for at foreldrebetalingen har gått ned, sier Sage.

Uavhengig av dugnadstimene hun legger ned, er ikke summene fra stat, kommune og foreldrebetaling nå nok til å dekke driften.

– Det er utrolig tøft å tenke på at dette kan være slutten. Kommunen har sagt at dersom jeg ikke klarer det lenger, kan de kjøpe barnehagen. Det gjør meg utrolig lei meg, sier barnehagestyreren.

UNDERDEKKET: I Bergen sliter over 80 av 112 barnehager med at de ikke får ikke dekket sine pensjonskostnader. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Sier «nei» til regningen

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kjetil Vevle (Ap), sier at de siste årene har ni av ti barnehager fått en overkompensasjon til pensjon.

– Det er det vi nå retter opp i. Så nå sier vi egentlig «nei» til at fellesskapet skal ta regningen for dette, sier han.

For noen private barnehager har høyere pensjonsutgifter enn det offentlige. Det er disse 800 barnehagene som nå må søke kommunene om å få dekket pensjonsutgiftene.

De fleste får nei. Slik som Godvik barnehage i Bergen.

RYDDER OPP: Statssekretær Kjetil Vevle (Ap) mener regjeringen nå rydder opp i et regelverk som har overkompensert private barnehager. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Vi skal ha private barnehager i Norge. I løpet av 2023 skal vi gjennomgå hele finansieringssystemet i barnehagene og komme tilbake med et nytt regelverk, sier Vevle.

Mål om å kutte privat

Bergen er en av kommunene i landet med flest barnehager som ikke får dekket pensjonskostnadene til sine ansatte.

82 av 112 private barnehager er underdekket. Samtidig går private barnehager i Bergen med dundrende underskudd.

74 barnehager har nå søkt om hjelp fra kommunen. Hjelpen har en prislapp på 11,3 millioner kroner.

– Det jeg er opptatt av er at vi skal behandle de kommunale og private barnehagene likt, sier byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune, Linn Katrin Pilskog (Ap).

LIKT FOR ALLE: Byråd Linn Katrin Pilskog mener det fremdeles er godt å drive privat barnehage i Bergen. Samtidig går svært mange barnehager med dundrende underskudd. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Men de private følger tariff?

– Jeg synes det er fornuftig at private barnehager får tilsvarende det kommunen selv bruker på sin sine pensjonsutgifter, sier Pilskog.

Bergen kommune har et uttalt mål om å øke andelen av offentlige barnehager.

I fjor kjøpte kommunen 18 private barnehager til den nette sum av 90 millioner kroner. Med på kjøpet overtok de også gjelden på 450 millioner kroner.

GODVIK: Noah (5) er garantert å få gå i Godvik barnehage til skolestart. Men det er slett ikke sikkert at de andre barna er like heldige. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Pilskog kan verken bekrefte eller avkrefte at kommunen har tilbudt seg å kjøpe akkurat Godvik barnehage, men sier at det før pandemien ble sendt ut brev med dette tilbudet til alle private barnehager.

– De private barnehagene gjør en veldig god jobb for foreldre og barn i Bergen, og er viktig for oss for å kunne gi et godt barnehagetilbud. Men vi velger å følge det nasjonale regelverket, som betyr at de private kun får dekket pensjonsutgifter på lik linje med de kommunale, sier Pilskog.