Freya-statuen har forsvunnet

– Jeg er ikke overrasket med tanke på hvordan folk behandlet den ekte Freya.

Det sier Erik Holm som er en av initiativtagerne bak statuen av hvalrossen Freya.

Statuen som dukket opp søndag var en kopi av den som skal bli avduket på Kongen Marina den 29. april.

Tirsdag er statuen forsvunnet fra havnebassenget utenfor Operaen.

OSLO: Nå er Freya-statuen fjernet fra havnen. Foto: Javad Parsa / NTB

Hvor den er forsvunnet vet ikke Holm, men han mener den ikke har forsvunnet av seg selv.

– Den var festet med to store ankre som er beregnet for å holde fast en flytebrygge i slik underlag som er utenfor Operaen.

– I tillegg har det vært veldig rolig sjø. Så den har ikke bare forsvunnet av seg selv.

– Dumt at noen ødelegger

Da TV 2 snakket med Holm, visste han ikke hvor statuen kunne være. Han forteller at de har vært i kontakt med de ulike etatene i Oslo kommune for å prøve å finne ut om den kan ha vært fjernet av kommunen.

– Det er jo leit at den er vekk, selv om det bare er en skulptur. Det er så dumt at noen ødelegger for andre.

INTIATIVTAKER: Erik Holm har samlet inn penger til Freya-statuen. Foto: Håkon Wium Lie

Les svaret fra Oslo Havn lenger ned i saken!

Det var Holm, finansmannen Christian Ringes og skulptør Astri Tonoian som har realisert stuntet med å sette kopien i Bjørvika.

Fordi gruppen tenkte at statuen kunne forsvinne, ble den utstyrt med GPS. Men Holm forteller at denne har lite batteri. Derfor vil de vente med å sjekke denne, i tilfelle statuen fortsatt er i bevegelse.

– Vi vet ikke helt når vi skal sjekke GPS-en enda, sier han.

– Må respekteres

Holm mener at statuen må ha forsvunnet i løpet av natt til tirsdag, fordi den fortsatt stod der mandag kveld.

– Det er jo ikke så mange som oppholder seg i det området på natten. Vi kunne jo sjøsette den uten at noen oppdaget den.

RISØR: Hvalrossen Freya nøt sommeren i Risør. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Selv om Holm synes det er leit at statuen er borte, vil han ikke aktivt gå ut for å lete etter den. Nå håper de at stuntet skapte nok oppmerksomhet, slik at flest mulig kommer for å se avdukingen av den ekte statuen i bronse.

Holm forteller at den ekte statuen vil bli voktet av vaktene på Kongen Marina, i tillegg til å være boltet fast i en stor betongblokk. Det skal også settes opp videokameraer som skal peke mot statuen.

Disse kameraene skal i all hovedsak være der for at skuelystne over hele verden skal kunne se statuen.

– Det er leit at folk tar slike grep og ødelegger for andre. Verken den ekte Freya eller statuen får være i fred. Folk må lære seg å respektere dyr og andre menneskers meninger, sier Holm.

Tauet vekk skulpturen

TV 2 har vært i kontakt med Oslo Havn, som bekrefter at det var de som tauet inn statuen.

– Av sikkerhetsmessige årsaker valgte vi å taue skulpturen av Freya til land tidlig tirsdag morgen, sier kommunikasjonssjef i Oslo Havn KF, Siv Ellen Omland.

OSLO: Her ligger Freya på en av båtene i Frognerkilen i Oslo. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I en e-post som Omland sier er blitt sendt til Tonoian, skriver Oslo Havn at de er opptatt av menneskers forhold til vill natur og at de på ingen måte vil stå i veien for en god samfunnsdebatt.

– Vi var ikke kjent med tilstanden til farkosten, om den var fortøyd, om den kunne drive eller synke, skriver Omland videre.

Statuen er blitt tatt godt vare på og nå håper Oslo Havn å kunne gi den tilbake til sin rettmessige eier.

SOMMER: Slik ble vi etter hvert vandt til å se Freya. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Men argumentet om sikkerhet, kjøper ikke Holm.



– De visste at det var oss, så om de var usikre på sikkerheten kunne de enkelt kontaktet oss med en gang. Eller så kunne de bare testet eller sjekket kvaliteten på flåten, og hvor godt den satt, sier han.

Holm legger til at de har brukt det samme firmaet for å sette ut flåten, som kommunen brukte for å hente opp Freya da hun ble avlivet.