Freser mot Sp-topp

Tone Wilhelmsen Trøen (H) mener Marit Arnstad (Sp) taler med to tunger. – Vanskelig å forstå at Trøen hisser seg opp, svarer Arnstad.

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, reagerer på parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstads nyeste uttalelser om prosessen i Helse Nord.

– Jeg reagerer på at Arnstad opptrer som om hun var parlamentarisk leder i et opposisjonsparti, sier Trøen til TV 2.



Til TV 2 har Arnstad blant annet uttalt at hun nå forventer en kursendring fra administrasjonen i Helse Nord.

– Dette bør føre til at en går videre med drøftinger om endringer som ikke omfatter å legge ned sykehus. Det er fullt mulig å rekruttere flere og beholde mer helsepersonell uten å legge ned akuttsykehus. Det bør Helse Nord nå konsentrere seg om. De har også fått 240 millioner til nettopp dette. Så det er bare å sette de pengene i arbeid.

– Taler med to tunger



Trøen viser til at Arnstad tidligere har sagt at prosessen må gå sin gang.

– Nå sier hun det er fullt mulig å rekruttere mer helsepersonell uten å legge ned akuttkirurgi ved sykehus som har dette i dag. Hun taler med to tunger og det står veldig i kontrast til regjeringens prosess.

– Oppdraget fra regjeringen er å «vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling». Ordet kutt er vel ikke brukt her?

– Nei, men hvis regjeringen ikke vil ha endringer i akutt- og fødetilbud burde det vært rammet inn. Hvis Senterpartiet har vært tydelig på at ikke skal komme kutt så skulle kommet tydeligere fram i oppdraget til Helse Nord, sier Trøen.

Helse Nord-saken Denne uken har et ampert styremøte i Helse Nord preget dagsorden. Styret lyktes ikke å bli enige om å sende en plan for ny oppgave- og funksjonsfordeling i helseforetaket ut på høring. En svekkelse av akuttfunksjonen ved sykehuset i Narvik og Lofoten har vært blant de mest omstridte forslagene i planen. Nå vil administrasjonen komme tilbake med en revidert plan som et nytt styre vil ta stilling til. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) oppnevner et nytt styre mandag 15. januar i alle helseforetakene.

– Vanskelig å forstå



I en TV 2-artikkel torsdag pekte Forsvarssjef Eirik Kristoffersen på at et sterkt helsevesen ses som en viktig del av Norges beredskap.



Arnstad minner om at regjeringen ikke har tatt stilling til noen nedlegging av akuttberedskap.

– Og Senterpartiet har klargjort at vi mener endringer i Helse Nord bør skje uten å legge ned akuttkirurgi, sier Arnstad.

Arnstad sier en av grunnene til dette er av beredskapshensyn.



UNDRER SEG: Parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) forstår lite av Høyres reaksjon. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

– Derfor er forsvarssjefens uttalelser svært interessante. Det er vanskelig å forstå at Trøen hisser seg opp over dette. Tvert imot, det burde jo legge grunnlag for en god debatt om det vi alle mener er viktig, nemlig en bedre rekruttering og bemanning i sykehusene, sier Arnstad.

– Kan ikke stadig skape uro

I flere medier kan vi lese at Høyre vil frede sykehusstrukturen i Helse Nord til 2030-tallet.

– Hva innebærer det?

– Det jeg har sagt er at vi har gjort et stort arbeid da vi satt i regjering. Vi tok krevende beslutninger. Derfor mener vi at denne strukturen nå må få stå seg over tid. Vi kan ikke stadig skape uro.

– Men, er det riktig at dere vil frede sykehusstrukturen til 2030-tallet?

– Jeg har sagt at man kan tenke tiårsperspektiver rundt dette.

– Er det et ja eller nei?

– Vedtak knyttet til ulike sykehus skjer jo på ulike tidspunkt, men poenget er at når slik endringer vedtas så bør det få stå seg over tid. Da kan man tenke seg at det kan stå i et tiårsperspektiv.

BER OM RO: Tone Trøen (H) mener sykehus må få slippe stadige endringer. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Bakgrunnen for oppdraget gitt til Helse Nord er at helseregionen i dag blant annet sliter med rekruttering av nok helsepersonell.

Høyre tenker løsningen for helseregionen må være å sørge for gode fagmiljøer, og attraktive turnusordninger.

– Det kan også handle om å dele oppgaver mellom helsepersonell på en bedre måte, for eksempel slik at helsefagarbeidere kan få flere av de oppgavene sykepleierne har i dag, og sykepleierne kan få flere av de oppgavene legene i dag utfører.