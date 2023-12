Freser mot Brennas matkø-utspill: – Minner om Ebenezer Scrooge

– Samtidig som forskere advarer mot at Norge kan få en fattigdom vi ikke har sett i etterkrigstiden, antyder Tonje Brenna i dag at folk står frivillig i matkø, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug på Facebook.

Hun deler ikke Brennas skepsis til enkelte av dem som står i matkø. I et intervju med Vårt Land sier Brenna at matkøene ikke er et tegn på for lave ytelser, men at vi må få flere i jobb.

Listhaug skriver videre at det ikke er rart velgerne vender Støre og hans to nestledere ryggen om de ikke nå forstår alvoret.

KRITIKK: Frp-leder Sylvi Listhaug går hardt ut mot Tonje Brenna Foto: Per Haugen / TV 2

Frp-lederen får støtte fra MDG-leder Arild Hermstad på Facebook.

– Er Tonje Brenna med i «En julefortelling» på Nationaltheatret? Det er rett og slett uverdig å mistenkeliggjøre folk som står i matkø. Hun minner om Ebenezer Scrooge når hun hevder at mange av dem som står i matkø, gjør det for å kunne bruke penger på andre ting. Humbug!

– Ingen skal gå sultne

Arbeids- og inkluderingsministeren svarer på kritikken fra opposisjonen. Hun understreker at det ikke er tvil om at det er vanskeligere tider.

– Mange har fått trangere økonomi og flere sliter. Det tar jeg, og regjeringen, på dypeste alvor. Det aller viktigste for folk, er en anstendig inntekt å leve av. Det gir deg trygghet i hverdagen. Derfor har vi vært opptatt av å bidra til at så mange som mulig kan være i jobb, og at økonomien til både folk og samfunnet går godt.

HUMBUG: MDG-leder Arild Hermstad sier Brenna minner om Ebenezer Scrooge. Foto: Fride Sørensen / TV 2

I en epost til NTB fredag ettermiddag utdyper Brenna matkø-utspillet sitt.

– Vi vet at det er et sammensatt bilde av brukere av matutdeling. Tre av fire er født utenfor Norge og 40 prosent er født i Ukraina. Kun 3 prosent av alle som benytter seg av en matutdeling, er i en fulltidsjobb. Fordi det er så sammensatt, er det også forskjellige grep som må til for å gi alle trygghet i hverdagen. Uansett er målet klart – ingen skal gå sultne.

Hjerterått

KrF-leder Olaug Bollestad er også blant partilederne som reagerer på Brennas svar til Vårt Land.

– Jeg synes det er hjerterått av en statsråd å si dette. Hun burde ta seg en tur til matsentralene og frivilligheten og snakke med de som tar imot og deler ut, sier Bollestad til NTB.

Hun er oppgitt over at Brenna insinuerer at enkelte i matkøer egentlig ikke trenger å stå der.

– Står du i matkø fordi du kan, eller står du i matkø fordi du må, spør Brenna i intervjuet.

Bollestad reagerer.

REAGERER: KrF-leder Olaug Bollestad er ikke særlig begeistret over uttalelsene til Brenna. Foto: Per Haugen/TV 2

– Noen ber om hjelp fordi kjøleskapet er tomt, andre for å slippe å ta barna ut av fritidsaktivitetene eller ha råd til nye vintersko fordi barnas gamle har blitt for små. De har sine grunner til å stå der, sier hun.

KrF-lederen påpeker at de fleste som står i køene, opplever det som krevende å be om hjelp.

– Dette er en arrogant uttalelse fra en statsråd som har ansvar for både arbeid og sosial-feltet, sier Bollestad.

Peker på sosialhjelp

Brenna mener julekrisepakker, som Rødt ønsker, ikke er riktig virkemiddel mot matkøene. I stedet forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp».

– Det er ulike grunner til at folk bruker frivillighetens matsentraler. Noen tar imot mat for å bruke penger på andre ting, som er naturlig for folk å gjøre. Hvis alternativet er å gå sulten, så er det et større problem, sier Brenna til Vårt Land.

I november kom Fafo med en rapport om hvem som står i matkø. Brenna mener rapporten viser at matkøene ikke skyldes at ytelsene er for lave, men at flere må i jobb, særlig flyktninger.

Brenna kaller det en «naturlig konsekvens av situasjonen vi er i» at antallet som ber om sosialhjelp øker.

– Jeg skulle ønske ingen trengte det, men det er også bra at folk kan be Nav om hjelp. Altfor mange med krav på hjelp, henvender seg aldri til Nav, sier Brenna.

SV: Skuffende

Leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Freddy André Øvstegård, reagerer også på Brennas matkø-beskjed.

– Dette er skuffende. Regjeringen burde gjøre noe for å øke kjøpekraften til folk i stedet for å spekulere i om folk fritt velger å måtte stå og be veldedigheten om å få mat på bordet, sier leder i arbeids- og sosialkomiteen Freddy André Øvstegård til NTB.

SKUFFET: Freddy André Øvstegård (SV) er skuffet over Brenna Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er åpenbart at ytelsene er for lave når sosialhjelpen, minstepensjon og minsteytelsene i arbeidsavklaringspenger og uføretrygda alle er under fattigdomsgrensa. Jeg tror ikke du finner noen som står i matkø fordi de velger det, sier han.