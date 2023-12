Fremtidens «fyrverkeri»: – Mye kulere

DRONESHOW: Lysshow med droner kan erstatte fyrverkeri i fremtiden. Bildet er fra et droneshow i New York City. Foto: Jeenah Moon / AFP / NTB

De sprakende fargene og smellene fra fyrverkeri hører med på nyttårsaften for mange.

Samtidig hører vi hvert år om øyeskader, livredde dyr og forsøpling.

Godt over halvparten av nordmenn mener privat fyrverkeri bør forbys på nyttårsaften. Det kommer frem i en ny undersøkelse, gjort av Norstat for Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO).

– Vi er litt overrasket. Vi har i mange år tatt til orde for denne debatten, men er litt overrasket over at så mange vil forby det, sier visepresident Kjetil Lein i NITO til TV 2.

Han er også kommuneingeniør i Kongsvinger kommune.

Norstats undersøkelse på vegne av NITO: 65 prosent er helt enig eller noe enig i at det er riktig å forby privat fyrverkeri på nyttårsaften.

69 prosent er helt eller noe enig i at kommunalt dronefyrverkeri/lasershow er et bedre alternativ enn vanlig fyrverkeri.



– Ville erstattet ethvert fyrverkeri

Den samme undersøkelsen viser også at nesten 70 prosent av nordmenn mener et kommunalt droneshow eller lasershow kan være et bedre alternativ enn vanlig fyrverkeri.

– Dronefyrverkeri er små droner som flyr, og blir stilt inn slik at de gjør ulike bevegelser og har ulikt lys på seg. Det gjør at de kan skape figurer, eller se ut som en rakettoppskyting, sier Lein.

Fenomenet er ikke veldig utbredt i Norge ennå, men internasjonalt har det blitt brukt i alt fra nyttårsmarkeringer til sportsarrangementer.

Under markeringen av dronning Elizabeths 70 år på tronen ble det lyst opp droner i form av corgier og tekanner.

– Man er i gang der ute i verden. Jeg er helt sikker på at det ville erstattet ethvert fyrverkeri og sett mye kulere ut, sier Lein.

TEKANNE: Lyset fra droner dannet en tekopp og -kanne under dronning Elizabeths platinajubileum. Foto: Paul Ellis / AP / NTB

Den kjente buldringen av fyrverkeriet blir imidlertid borte, enten man liker den eller ikke.

– La oss si at du kobler på lyseffekter og kanskje musikk, men det blir ikke støy på den samme måten, sier Lein.

Tryggere og mindre forsøpling

Personlig er Lein veldig begeistret for droneshow som alternativ til fyrverkeri. Han håper det kan erstatte det tradisjonelle fyrverkeriet så fort som mulig, i alle fall i de store byene.

Tryggheten og miljøavtrykket mener han er de største fordelene.

– Det fører ikke til ulykker slik som vanlig pyroteknikk. Også er det miljøvennlig og gir ingen utslipp eller forsøpling, sier han.

IMOT FYRVERKERI: Kjetil Lein er imot privat fyrverkeri i byer og større tettsteder. I mer grisgrendte strøk mener han det kan være greit. Foto: NITO

I tillegg mener han det er mer skånsomt for dyrene, samt at et droneshow vil kunne være synlig for flere enn et vanlig fyrverkeri.

– Det gir også muligheten til å utforske kreativitet og innovasjon. Om politikerne er modige nok til å forby privat fyrverkeri, er jeg sikker på at dette vil vokse fram.

– Må det et forbud til?

– Det er jeg litt usikker på, men jeg tror et forbud vil gjøre at det skyter fart. Mange tjener penger på fyrverkeri i dag, så det vil skape mange kreative sjeler der ute, sier Lein.

Flere kommuner vurderer

TV 2 har spurt flere av Norges største kommuner om hvordan årets kommunale fyrverkeri blir, og om alternativer som droneshow har blitt vurdert.

Flere svarer at de har undersøkt mulighetene for droneshow, men en fellesnevner er at det er for dyrt, og for værutsatt.

Fyrverkeri i de største byene Oslo: Ikke noe kommunalt fyrverkeri. Forbud mot privat fyrverkeri innenfor ring 2, og ved trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga. Bergen: Felles oppskyting av nyttårsfyrverkeri fra Vågen ved midnatt. Forbud mot privat fyrverkeri i og i nærheten av trehusområdene i Sandviken, Indre Laksevåg, Salhus og på Nordnes. Trondheim: Kommunalt fyrverkeri fra Kristiansten festning ved midnatt. Forbud mot privat fyrverkeri i forbudssoner. Stavanger: Kommunalt fyrverkeri fra ni ulike steder i kommunen ved midnatt. Forbud mot privat fyrverkeri i Stavanger sentrum og trehusbyen. Drammen: Kommunalt fyrverkeri på Holmennokken og Batteriøya ved midnatt.

I Stavanger utredet kommunen muligheten for å erstatte tradisjonelt fyrverkeri med droneshow eller annet lyd- og lysshow tilbake i 2022.

Det ble imidlertid nedstemt på grunn av «store kostnader og usikker miljøgevinst».

– Det er veldig mye dyrere. Droneshow er heller ikke veldig enkelt å få til, og er enda mer sårbart for vind og vær enn et fyrverkeri, sier bylivsleder Kathrine Sørnes til TV 2.

Hun sier de ikke ville klart å gi det samme tilbudet til innbyggerne som med dagens fyrverkeri. Likevel utelukker hun ikke at det kan bli aktuelt i fremtiden.

– Det er ikke sånn at fordi vi tok en utredning i fjor så har vi sagt nei. Teknologien utvikler seg fort, men det må være et godt tilbud til innbyggerne, sier hun.

– Vanskelig å finne norske tilbydere

Også i Bergen blir det tradisjonelt fyrverkeri, men droneshow har vært oppe til vurdering.



– Kommunen har gjort undersøkelser tidligere i år, men det var vanskelig å finne noen norske tilbydere og det vi fant av utenlandske var for kostbart, sier byråd for byutvikling Christine Kahrs (H).

FYRVERKERI: Det blir tradisjonelt fyrverkeri i Bergen i år også. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I Trondheim har det også vært politisk interesse for dronefyrverkeri, men kommunen mener det har sine begrensninger.

– Blant annet er det følsomt for vær og ikke minst vind. Kostnadene på et slikt dronefyrverkeri/lasershow er høyere enn et ordinært fyrverkeri, sier Morten Skaanes Bjerkan, avdelingsleder for Idrett, park og skog i Trondheim kommune.

– Videre kreves det en begrenset plass og det vil ikke være mulig å oppleve et slikt fyrverkeri for publikum på større avstander

– Teknologioptimist

Lein erkjenner at droneshow er betydelig dyrere enn fyrverkeri, men sier han tror prisene vil gå ned i takt med at flere begynner å selge det.

– Når vi har hatt fyrverkeri i tusen år, har det utviklet seg teknologier som gjør at man får prisene ned. I starten på noe nytt er det høyere priser, sier han.

Selv om det vil være dyrere enn fyrverkeri for en enkelt kommune, mener Lein også at de samfunnsmessige kostnadene vil være lavere.

– Vi hører hvert år om hunder som rømmer, fingre som blir skadd, og øyeskader. Det tar man ikke med i kostnadene.

– Hvor langt frem i tid må vi før droneshow kan erstatte fyrverkeri?

– Det vil fort ta noen år før dette er oppe og går, men annen teknologi går i rasende fart. Jeg er teknologioptimist, og håper vi får se dette om noen år, sier Lein.

Dropper fyrverkeriet – igjen

Blant Norges fem største byer, er det kun én som ikke arrangerer kommunalt fyrverkeri på nyttårsaften.

Oslo kommune dropper det nemlig for fjerde år på rad. Bor du innenfor ring 2 i hovedstaden, er det også forbudt å sende opp privat fyrverkeri.

TV 2 har sendt flere spørsmål om fyrverkeriet til byrådslederens kontor, men fått til svar at ingen er tilgjengelig for å svare på spørsmålene. De viser til byrådsleder Eirik Lae Solbergs (H) uttalelser til Aftenposten.

INGEN PENGER: Byrådsleder Eirik Lae Solberg sier det ikke er bevilget penger til kommunalt fyrverkeri. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Der begrunnet han mangelen på fyrverkeri med at det forrige byrådet ikke bevilget penger til det.

Han åpner for at fyrverkeriet kan komme tilbake, muligens i en annen versjon.

– Det kan bli lys, det kan bli fyrverkeri eller en kombinasjon, sier Solberg til Aftenposten.