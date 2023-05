Kvinnen som er siktet for drap etter at en mann døde på Grünerløkka i Oslo, fremstilles for fengsling mandag.

Kvinne siktet for drap:

DRAPSSIKTET: En kvinne i 30-årene er siktet for drap etter at en mann døde på Grünerløkka i Oslo. Foto: TV 2-tipser

En kvinne i 30-årene er siktet for drap etter at en mann døde på Grünerløkka i Oslo søndag ettermiddag. Mannen ble funnet med alvorlige blødende skader i en trappeoppgang i et lelighetsbygg, og ble senere bekreftet død på stedet.

– Handlingen fremstår ikke tilfeldig, sier leder for etterforskningsseksjon drap, Anne Alræk Solem, til TV 2.

Har formening om hendelsesforløpet

Politiet har meldt at skal være en form for relasjon mellom siktede og avdøde, uten at de ønsker å utdype dette på nåværende tidspunkt.

Avdøde er ikke sikkert identifisert, men politiet mener vedkommende er en mann i 20-årene. Pårørende er varslet, med forbehold om at mannens identitet ikke er fastslått med sikkerhet.

Kvinnen var natt til mandag i innledende avhør. Politiet ønsker ikke å kommentere hva hun har sagt her, foruten at hun har knyttet seg til hendelsen.

– Det er ingenting som tyder på at andre er involvert i hendelsen. Vi har en formening om hendelsesforløpet, uten at vi kan gå noe nærmere inn på dette, sier Solem.

Drapssiktede fremstilles for fengsling mandag ettermiddag.

Ber vitner melde seg

Avdøde ble funnet alvorlig skadd rundt 17.30 søndag, og fikk livreddende behandling på stedet. Vedkommende ble senere bekreftet død.

Drapssiktede ble pågrepet i samme bygning.

– Det var informasjon på stedet som gjorde at hun ble pågrepet, sier Solem.

Trappeoppgangen mannen ble funnet i ligger i et populært strøk på Grünerløkka i Oslo. Det var mange mennesker rundt stedet da nødetatene ankom søndag.



Politiet har gjennomført flere vitneavhør etter hendelsen, og har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser. De ber mulige vitner melde seg for politiet.