– Fremdeles tabu å ikke ha råd

Forbrukerøkonomene mener tiden er inne for at nordmenn må sette seg ned med kalkulatoren.

Aldri før har nordmenn dratt på flere reiser løpet av første kvartal som i år.

Det viser nye tall fra SSB.

Antall reiser til utlandet er tilbake på samme nivå som før pandemien, mens økningen i antall innenlandsreiser har vært på hele 15,4 prosent siden samme tid i fjor.

– Norgesferiene under pandemien ser ut til å ha gitt mersmak hos mange nordmenn. Selv om reiserestriksjonene for lengst er borte, fortsetter vi å reise i eget land som aldri før, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Tallene viser at det ble gjennomført 6,9 millioner reiser i perioden januar til og med mars i år. Dette til tross for at renta stadig settes opp, og matvareprisene har gjort flere hopp siste året.

Derya Incerdursun, forbrukerøkonom i Nordea, er bekymret over at nordmenn kanskje ikke er helt forberedt på hvor kostbart ting kan bli til resten av året.

– Høsten kommer. Det kan virke som at ikke alle har satt seg ned for å regne på hvor store utgiftene vil bli framover. De er på tide å sette seg ned med kalkulatoren. Det vil trolig komme flere renteøkninger, og vi vet jo enda ikke helt hva som vil skje med inflasjonen, sier Incerdursun.

– Tabu

Samtidig understreker hun at mange fremdeles har oppsparte midler siden pandemien, og at flere derfor har litt ekstra å tære på.

– Det er mange ulike økonomier der ute, noen tjener godt og har ingen bekymringer over dyrtiden, mens andre må tære på sparepengene og skrape sammen her og der, sier hun.

Hun understreker også at det for første gang på lenge oppleves som at det er fritt for å reise uten koronarestriksjoner, og mange nok har behov for å reise etter en lang tid uten den muligheten.

– Også bor vi jo i verdens rikeste land. Det er klart det er krevende å legge om livsstilen. Det er fremdeles tabu å snakke om at man ikke har råd, så faren er jo om folk blir med på ting selv om de ikke har råd, fordi de ikke tør gi inntrykk av at de ikke har penger, sier hun.

Hun opplyser at kredittkorttallene til Nordea viser at det generelle forbruket er noe på vei ned.

Det viser også ferske tall fra SSB, som kan melde at varehandelen falt 1,2 prosent i april.

– Det er jo mulig å tenke seg at mange sparer inn på forbruket for å få råd til ferie. Men dersom man begynner å betale med kredittkort, som man ikke har penger til å betale tilbake før rentene begynner å løpe, da er man ute på en farlig vei, sier hun.

– Prioriteres

Magne Gundersen, Luksusfellen-programleder og forbrukerøkonom i Sparebank 1, er tydelig på at vi nå er inne i en periode der alle må prioritere sin økonomi.

– Reising er viktig for folk, og mange prioriterer det. Mange har råd til det, også vil det alltid være de som reiser, men heller burde vært hjemme, sier Gundersen til TV 2.

Han er tydelig på at eksperter ikke skal komme og fortelle nordmenn hva de skal bruke pengene sine på. Samtidig anbefaler han å ikke bruke opp hele bufferen på reise.

– Den siste renteøkningen fra Norges Bank har ikke slått til enda, og det kan fort komme flere renteøkninger. Folk må ikke tro at det verste er over, sier han.

Han er likevel tydelig på at det ikke er det store flertallet av den norske befolkningen han er mest bekymret over.

– For noen kan det kanskje være vanskelig å være åpen om at man ikke har råd, og nå som ting blir dyrere vil det alltid være flere som nærmer seg stupet, sier han.

Gundersen tror nordmenn flest fremdeles har greit med penger, og har råd til feriene de reiser på.

– Og akkurat nå er det mange som har både feriepenger og skattepenger på konto. Samtidig er det viktig å være forberedt på det som kommer, sier han.