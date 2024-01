Fremdeles rekordhøy arbeidsledighet blant politifolk

INGENTING Å JUBLE FOR: Nyutdannede politifolk feirer at de har fått vitnemål, våren 2022. Men veien til en faktisk jobb i politiet blir stadig vanskeligere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I høst fortalte TV 2 at kun 4 av nesten 400 nyutdannede politifolk hadde fått fast jobb etter endt utdanning.

Tallet var da historisk lavt, men nå viser helt ferske tall at det heller ikke ble flere faste stillinger på de nyutdannede i fjor.

Fremdeles er det kun 4 som har fast stilling, og halvparten av kullet som var ferdig utdannet i 2023 står helt uten arbeid.

– Dette er uvanlig. I tillegg til dette, ser vi også at det er en vanskelig for de som ble uteksaminert i 2022. Så ille som det er nå, har det ikke vært før, sier rektor på Politihøgskolen, Nina Skarpenes.

Historisk lave

Ansettelsestallene er historisk lave, til tross for at justisministeren i høst understreket til TV 2 at det var regjeringens klare mål å få flere studenter i jobb.

TØFF KAMP: Disse studentene ble uteksaminert i 2022. Rundt 80 prosent av dem er nå i jobb. Kullet som ble ferdig utdannet i 2023, er i en langt mer krevende situasjon. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Siden da har kun 181 av de nesten 400 politifolkene kommet seg i arbeid – i en midlertidig stilling.

– Mye verre

Leder i Politiets Fellesforbund (PF), Unn Alma Skatvold, sier at tallene i realiteten er mye verre.

– Svært mange politifolk i midlertidige stillinger hadde sin siste arbeidsdag 31. desember. De er derfor ikke med i disse tallene, sier hun.

KLUMP I MAGEN: Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund, får en klump i magen av å tenke på de som nå går 3. året på Politihøgskolen, og som i sommer skal søke jobber som ikke finnes. Foto: Per Haugen / TV 2

Skatvold mener tallene er nok en bekreftelse på systematisk nedbygging av politiet.

– Dette er et klart sykdomstegn. Verken politidistriktene eller særorganene har råd til å ansette, samtidig er behovet for politifolk skrikende, sier hun.

Kun akuttberedskap

Flere politidistrikter måtte i fjor nedbemanne som en direkte konsekvens av trang økonomi, og flere gikk i dundrende underskudd.

Politidirektoratet har varslet at det ikke ser lysere ut for 2024.

Lederen i Politiets Fellesforbund forteller at politiet nå tvinges til å legge ned avdelinger, og at det først går ut over det forebyggende arbeidet.

– Ledige stillinger blir ikke utlyst og avdelinger blir nedlagt for få vaktlistene på patruljene til å gå rundt. Snart er det bare akuttberedskapen igjen, sier Skatvold.

HARDT PRESSET: Politiets Fellesforbund sier de stadig oftere får tilbakemeldinger om at politifolk nå er slitne på grunn av lavere bemanning og flere arbeidsoppgaver. Foto: TV 2

– Hvor ligger ansvaret?

– Dette ligger politisk, og her mangler regjeringen totalt kriseforståelse, sier Skatvold.

– Det er nesten parodisk at da pandemien kom, kunne man ansatte 400 politifolk på dagen, mens politiet i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, bygges ned.

Hundrevis av søkere

Rektor på Politihøgskolen er tydelig bekymret for hva den dystre statistikken gjør med motivasjonen til studentene.

– Vi står nå i fare for å miste godt utdannede og motiverte politifolk til andre yrker, sier Skarpenes.

I løpet av våren skal 400 nye politistudenter levere siste eksamen, for så konkurrere med flere hundre andre arbeidsledige.



SER MØRKT UT: Politiets budsjetter for 2024 er fremdeles svært stramme. Foto: Morten Holm / NTB

TV 2 har snakket med flere politiutdannede som tilhører kullet som ble uteksaminert i fjor.

Alle har sendt ut titalls søknader til stillinger med flere hundre søkere. Ingen av dem ønsker å stille til intervju, i frykt for at det kan påvirke jobbmulighetene.

På ære og samvittighet

– Jeg kan i vertfall på ære og samvittighet si at det jobbes med å få disse i jobb.

Statssekretær Sigve Bolstad (Sp) til TV 2 sier det må være ingen tvil om at de jobber beinhardt for å få studentene i jobb.

– Jobbe beinhardt? Hva betyr det?

– Det innebærer å få tilstrekkelig rammer, slik at det er nok penger til å ansette disse.

LOVER INGENTING: Statssekretær Sigve Bolstad sier han deler problemstillingen med politiet, men vil ikke love noe konkret for å bedre situasjonen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han vil likevel ikke love ett eneste konkret tiltak for å bedre bemanningssituasjonen i politietaten.

– Vi er helt enige om at samfunnet har behov for disse, men vi står i en dyrtid - i likhet med andre sektorer som helse og utdanning - hvor det må prioriteres hardt. Dessverre har det endt med at disse studentene ikke har kommet i jobb, sier Bolstad.

Ikke utdannet for mange



Studenttallet på Politihøgskolen er til enhver tid bestemt av regjeringen, og dermed er hver eneste utdannet politi et politisk bestillingsverk.

Skarpenes avviser derimot at Politihøgskolen har utdannet for mange.

BEKYMRET: Rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes sier hun er bekymret for at den høye arbeidsledigheten kan skade den fremtidige rekrutteringen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er krevende – både for nyutdannede og samfunnet – at politiets økonomiske rammer er så stramme at man ikke har råd til å ansette i en tid med svært utfordrende kriminalitetsbilde, store klimaendringer, krig i Europa og stadig flere oppgaver, sier rektoren.

Hun ber nå om at politietaten får en langtidsplan, slik at man ikke havner i slike situasjoner og kan planlegge lengre enn fra år til år.

– Vi kan ikke ha det slik at flere hundre politiutdannede går ut i arbeidsledighet, sier hun.