Fregattene har alvorlige mangler

Allerede i 2016 avdekket Riksrevisjonen store mangler ved Forsvarets fregatter.

Nå viser en oppfølgingsrapport at utfordringene fremdeles er svært alvorlige.

Hver fregatt kostet flere milliarder da de ble levert til Forsvaret mellom 2006 og 2011. De regnes som selve ryggraden i sjøforsvaret, påpekte riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da han presenterte funnene på en pressekonferanse torsdag.

Selv om noe er blitt bedre, gjelder flere utfordringer fortsatt, advarer han.

– Det er en svært alvorlig situasjon, sier Schjøtt-Pedersen til TV 2.

– Vi står i en fare for at vi aldri kommer til å se at disse fregattene får den operative evnen som det Stortinget forutsatte.

Mistet fregatt

Hovedutfordringene som ble trukket fram i 2016, var etterslep på vedlikehold og utfordringer med reservedeler, ammunisjon og personell. Fartøyene var også uten en av sine viktigste kapasiteter, NH90-helikoptrene, som Forsvarsdepartementet opplyste at ikke ville være på plass før i 2020.

Les det ugraderte sammendraget fra den opprinnelige undersøkelsen her

I dag er NH90-helikoptrene satt på bakken. Regjeringen vil levere helikoptrene tilbake til leverandøren og krever å få igjen 5 milliarder kroner som hittil er blitt betalt for dem.

I 2018 sank dessuten fregatten KNM Helge Ingstad etter en skipskollisjon. Dermed har Norge bare fire av de opprinnelige fem fregattene igjen.

Samtidig består problemene med personellmangel, og utfordringer med reservedeler fører til en kannibalisering av utstyr der man plukker deler fra ett fartøy for å bruke det på et annet, ifølge Schjøtt-Pedersen.

– Det går ut over fregattvåpenets operative evne, og det er svært alvorlig.

SVÆRT ALVORLIG: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen frykter at fregattene aldri får den operative evnen de opprinnelig var ment å ha. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Blir trolig ikke løst

I etterkant av rapporten fra 2016 satte Forsvarsdepartementet i gang flere prosjekter for å løse utfordringene med fregattene.

Men ifølge Riksrevisjonen innrømmer departementet selv at fregattene fremdeles har vesentlige utfordringer:

«Riksrevisjonen merker seg at departementet viser til at det fortsatt foreligger vesentlige utfordringer i fregattvåpenet, både når det gjelder kompetanse og bemanning, vedlikeholdsetterslep, og tilgang på reservedeler og ammunisjon. Riksrevisjonen merker seg også at beslutningen om terminering av NH90-kontrakten har operative konsekvenser», skriver Riksrevisjonen i oppfølgingsrapporten.

På grunn av fartøyenes alder og de mange utfordringene som fortsatt ikke er løst, er det ifølge Riksrevisjonen mye som tyder på at forutsetningene ikke vil bli innfridd i fartøyenes levetid.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) påpeker for sin del at Forsvaret delvis har kompensert for tapet av KNM Helge Ingstad ved å seile mer med de øvrige fregattene.

– Våre daglige operasjoner i nærområdene utføres tilfredsstillende. I tillegg deltar Norge rutinemessig i NATOs stående maritime grupper og seiler internasjonalt med nære allierte. Vi får gode tilbakemeldinger fra våre allierte, sier forsvarsministeren i en pressemelding.

SEILER MER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier Forsvaret i dag seiler mer med de gjenværende fire fregattene for å kompensere for tapet av KNM Helge Ingstad i 2018. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Denne regjeringen har lagt til rette for at fregattene seiler mer enn tidligere forutsatt, til tross for at ett fartøy mangler. Regjeringen har lagt til rette for økt aktivitet og styrket vedlikehold i 2022 som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina, sier han.

I tillegg jobber regjeringen med å skaffe nye helikoptre så raskt som mulig for å erstatte NH90.