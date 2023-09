Fratatt baby på fødestua – Norge frikjent i 12 saker

For sju år siden ble moren fratatt babyen på fødestua, samme dag som hun fødte.

Noen år senere ble barnet hennes tvangsadoptert. Men i dag ble det klart at klagen til Menneskerettsdomstolen ikke ble tatt til følge.

Etter ni dommer mot Norge på tirsdag, ble Norge i dag frikjent i 12 nye barnevernssaker.

– Jeg er skuffet og lei meg etter å ha kjempet for rettferdighet i årevis. Det er trist og tragisk at alle sakene er avvist. Jeg kommer til å anke dette til Storkammeret i Strasbourg, sier moren TV 2 har vært i kontakt med.

I en pressemelding TV 2 har fått fra Menneskerettsdomstolen går det fram at samtlige saker er avvist.

Her framgår det at komiteen med tre dommere ikke har funnet forhold i de 12 sakene som er i strid med menneskerettene opp mot serien av tidligere dommer mot Norge.



– Begrunnelsene til norske myndigheter opp mot barna som er plassert under offentlig omsorg og deres samværsrettigheter har blitt tilstrekkelig rettferdiggjort. Det er heller ikke funnet mangler i beslutningsprosessene, skriver Menneskerettsdomstolen.

TV 2 har også vært i kontakt med faren til et barn der barnevernet fikk medhold for omsorgsovertakelse for flere år siden. Denne saken er også blant de 12 som nå er avvist.

– Vi har stått i dette i flere år og er veldig lei oss i dag. Men uansett hva Menneskerettsdomstolen har kommet til er livet vårt ødelagt, sier han.



Frikjennelsene i dagens saker betyr at Norge de siste fem årene er dømt for krenkelser mot barn og foreldres menneskeretter i til sammen 24 saker.