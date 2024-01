Franske «Moustik» forsvant i sommer – så dukker en mystisk katt opp

GODE VENNER: Her er «Moustik» som kattunge sammen med hunden «Packan». Bildet er tatt i Frankrike for en del år siden. Foto: Privat

Det var i juli i fjor at franske Jean-Philippe Vanier var på bobilferie i Skandinavia.

Han besøkte både Finland og Sverige, før han dro videre til Lofoten og Bodø.

IDYLL: Vanier reiste gjennom Lofoten og til Bodø med «Moustik» og «Packan» Foto: Roy Arne Salater/TV 2

Som så mange ganger før, var katten «Moustik» og hunden «Packan» med som følgesvenner i bobilen.

– Jeg har kjørt 20.000 kilometer med dem. Katten har forlatt bilen mange ganger før, men kom alltid tilbake igjen, sier Jean-Philippe Vanier på telefon fra Frankrike.



Den 14-år gamle katten pleide å ligge å sove under senga i bobilen.

Men etter flere stopp i Bodø-området, forsvant katten sporløst.

FORTVILET: Jean-Philippe Vanier opplevde marerittet da katten forsvant i et fremmed land. Foto: Privat

Helt forferdelig

Han hadde kjørt rundt 50 kilometer fra Bodø da han skulle sjekke hvordan det gikk med katten, og oppdaget at den var borte, forteller han.

– Det var helt forferdelig. Katten var da 13 år gammel, og var bestandig med meg. Vi har alltid vært sammen fra den var to uker, så jeg begynte å lete. Men jeg måtte til slutt gi opp, forteller franskmannen.

I et desperat forsøk på spore opp katten, ringer Vanier ordføreren i Bodø for å spørre om hjelp.

FRANSK TELEFON: Avgått Bodø-ordfører Ida Marie Pinnerød (Ap) ble ringt av desperate Jean-Phillipe Vanier. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Han hadde egentlig forlatt byen, men da han fikk høre at folk ville hjelpe til å lete, snudde han.

– Jeg var kommet 500 kilometer av gårde da jeg bestemte meg for å snu og hjelpe til selv også, sier Vanier.

Flere etterlysninger legges ut via sosiale medier, men til ingen nytte.

– Det ble satt ut både mat og fangstbur i et håp om å finne katten, men den var sporløst borte, forteller Susanne Forsland, som var én av de som lette.

BODØ: «Moustik» ble funnet i en garasje etter å ha vært på rømmen i 170 dager. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Til slutt måtte Jean-Philippe returnere til Frankrike uten sin gode følgesvenn.

Mystisk katt dukker opp

I løpet av høsten 2023 kommer det inn meldinger fra folk i Bodø som tror de har sett katten.

Men ingen av observasjonene fører frem. I Frankrike sitter en fortvilet katteeier.

– Jeg trodde at «Moustik» var død og at den aldri ville komme til rette igjen. Katten har betydd svært mye for meg igjennom alle disse årene, forteller han.

Men plutselig, kvelden 21. januar tikker det inn en melding til hjelperen Susanne Forsland.

«Hei vi har funnet en katt i garasjen vår i kveld som ligner på det bildet som du har lagt ut på Facebook», får hun beskjed om.

RIKTIG KATT? Slik så katten Jean-Phillipe Vanier ble kontaktet om ut. Kunne det være riktig katt? Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

Forventningene stiger.

Kunne det være den franske katten som har vært sporløst borte siden juli som endelig er funnet?

Forsland sender informasjonen videre til dyrebeskyttelsen i Bodø, og den mystiske katten fanges.

Overlevd på søppel

– Jeg tror ikke katten hadde klart seg ei uke til. Det er bare beingrinden igjen av katten. Jeg har aldri sett ei så tynn katt tidligere, sier Vibeke Wensell Hakkebo, styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø.



SYLTYNN: Det var den tynneste katten hun noensinne hadde sett, forklarer Vibeke Wensell Hakkebo, styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø. Foto: Run Gyllander / TV 2

Den mystiske katten fraktes til veterinær.

Vonde tover (klumper i pelsen) barberes bort. Katten er tydelig sliten.

– Den har nok overlevd på søppel, for i avføringen fant vi rester av både plastikk og aluminiumsfolie, sier Wensell Hakkebo.

SPISTE SØPPEL: I avføringen fant man spor etter plastikk- og aluminiumsfolie. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

«Bonjour, Moustik»



Hos veterinæren viser det seg at katten er ID-merket. Den har bostedsadresse i Frankrike.

– Det er helt utrolig. Dette hadde jeg aldri trodd, sier en rørt katteeier.



I Frankrike er det en lykkelig eier som får den gode nyheten om at «Moustik» fortsatt er i live.

Denne uken er TV 2 hjemme hos fosterfamilien som har tatt vare på katten.

Vi kobler opp Jean-Philippe Vanier på FaceTime slik at han får se katten sin igjen.

GJENSYNSGLEDE: Etter 170 dager borte fra hverandre, møtes «Moustik» og Vanier igjen via Facetime. Foto: Run Gyllander / TV 2

-Bonjour, «Moustik», sier han.

Katten reagerer umiddelbart på den kjente stemme på telefonen.

– Dette er helt fantastisk. Dette øyeblikket hadde jeg ikke trodd at jeg skulle få oppleve igjen, sier han rørt.

Svært takknemlig

Han ønsker å uttrykke sin takknemlige og er rørt over alle de i Bodø som har bidratt til å finne igjen katten.

MAGER: Katten bærer preg av ha bodd ute i lang tid. Her er den hos veterinær i Bodø like etter at den ble funnet. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

– Jeg har møtt fantastiske mennesker overalt, og det er helt utrolig. Slik er det ikke i Frankrike når noen mister katten sin, forteller han.

Også for Dyrebeskyttelsen er dette en historie helt utenom det vanlige.

– Slike historier der sommerturister mister dyrene sine på norgesferie har vi nok aldri opplevd før. Det er en stor lettelse å vite at vi kan finne dyr som fortsatt er i live. Det er klart vi blir glade, sier Wensell Hakkebo.

AVMAGRET: Nå er katten hos en vertsfamilie hvor den får ro, mat og masse kjærlighet. Den må legge på seg og komme i form før den kan returnere til Frankrike. Foto: Run Gyllander / TV 2

– Nå har det nettopp vært oppe i Stortinget dette med obligatorisk ID-merking i Norge, men det ble stemt ned. Det er jo veldig synd. Det er mange europeiske land som har innført dette. Dette gjør jo jobben vår i Dyrebeskyttelsen enklere, sier Wensell Hakkebo.



50.000 kroner

Nå skal «Moustik» få mye kjærlighet og hvile. Den trenger å legge å seg igjen og få samlet energi.

– Dette er helt fantastisk og jeg har vært bekymret. Det er deilig å vite at den har kommet seg inn i varmen og får mye kjærlighet og den pleien han trenger, sier Forsland.

Hun er jevnlig i kontakt med eieren Jean-Philipe i Frankrike.

Nå jobbes også med å få gjenforent han og «Moustik» er i god form igjen.

På kun få timer torsdag ble det samlet inn 50.000 kroner for å sende «Moustik» hjem til Frankrike.

– Han er svært tynn. Jeg håper at han «står han av» slik at han kan komme seg hjem til vår i Frankrike, sier Wensell Hakkebo i Dyrebeskyttelsen.

Det håper også Vanier.

– Jeg har noen som prøver å hjelpe meg med det. Det skal bli godt å endelig å kunne møtes igjen, forteller den rørte katteeieren.