– Framstår overraskende lik

Den første uka i Baneheia-rettssaken har blant annet vært viet til Jan Helge Andersens forklaring og rettens befaring på åstedet.

Journalist og forfatter Ole Dag Kvamme har fulgt saken både nå, og i den første rettssaken for over 20 år siden.

Han har også skrevet boka «Historien om et varslet justismord: Viggo Kristiansen og Baneheia-drapene».

Kvamme mener det er en «stor og åpenbar» forskjell fra forrige gang Jan Helge Andersen satt på tiltalebenken.

– Den gang kunne statsadvokaten spille på lag med Jan Helge Andersens forsvarer, sier han i TV 2s oppsummering av Baneheia-rettssaken på TV 2 Play.

– De hadde behov for å gi ham troverdighet. Det handlet om å demonisere Viggo Kristiansen, som ikke ville innrømme noen ting.

– Akkurat samme Jan Helge

Denne gangen er rollen helt annerledes, påpeker Kvamme.



– Nå er det Jan Helge Andersen som skal få søkelyset på seg. Man skal forstå hvordan denne ondskapen kunne skje, og skylda skal legges på ham.

Noe som imidlertid ikke har endret seg, er hvordan Jan Helge Andersen framstår i retten, mener Kvamme.

OVERRASKET: Journalist og forfatter Ole Dag Kvamme er overrasket over at Jan Helge Andersen framstår likt som i forrige rettssak. Foto: Skjermdump / TV 2

– For meg framstår han overraskende lik, sier han.

– Jeg beit meg merke i at det er blitt gjort et poeng av at han blitt dobbelt så gammel, og tenker seg mer om. Men nei, dette er akkurat samme Jan Helge, noen år eldre.

– Gleder seg til å bli ferdig

Neste uke skal Viggo Kristiansen vitne i rettssaken. Da ønsker han ikke å bli tatt bilde av, forklarer hans advokat Brynjar Meling.

– Han ønsker å få ansiktet sitt tilbake. Han vil kunne gå på butikken uten å bli gjenkjent og stigmatisert, sier Meling.

ADVOKAT: Brynjar Meling bistår Viggo Kristiansen i saken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Da Kristiansen ble frifunnet i gjenopptakelsen av Baneheia-saken, var det ikke på grunn av manglende bevis, påpeker Meling. Retten la til grunn at han ikke var i Baneheia da drapene skjedde.

– Kall det en blank frifinnelse, uten noe som smusset det til, sier han.

Meling understreker at han forstår at det er jobben til Andersens forsvarere å nå prøve å «smusse til» frifinnelsen av Kristiansen. Samtidig ser han for seg at dette vil gjøre dagene i retten belastende for Kristiansen.

– Jeg har blitt spurt om han gleder seg til dette, men han gleder seg nok mest til å bli ferdig.

